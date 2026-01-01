Teatar gavran traži djela za 4. Zagrebački festival monodrame

Zagrebački festival monodrame kazališni je festival posvećen promociji i afirmaciji monodrame kao umjetničke forme. Festival njeguje prezentaciju najboljih hrvatskih monodrama i potiče glumce na istraživanje vlastitog umjetničkog izraza. Festival je 2021. godine pokrenuo Teatar GAVRAN, u vrijeme epidemije bolesti COVID-19, s ciljem promicanja monodrame kao kazališne forme, poticanja glumaca na istraživanje vlastitog umjetničkog potencijala te obogaćivanja kulturne ponude Grada Zagreba. Idejna začetnica festivala je Mladena Gavran, a od 2024. godine ravnateljica je Antonia Furjan.

Festival je namijenjen monodramama za odraslu publiku, u izvedbi kazališnih skupina i samostalnih kazališnih umjetnika iz Republike Hrvatske, u skladu s organizacijskim i produkcijskim mogućnostima festivala. Krajnji rok za prijavu je 31. siječnja 2026. Svako kazalište može prijaviti jednu monodramu namijenjenu odrasloj publici, koja je premijerno izvedena u razdoblju od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2025.

Selekciju prijavljenih predstava obavit će tročlano povjerenstvo, a o odabranim predstavama prijavitelji će biti obaviješteni do 30. ožujka 2026. Na festivalu se dodjeljuje Nagrada „Zlatna krila“ za najbolju glumačku interpretaciju. Odluku o najboljem glumcu/glumici festivala donijet će tročlani žiri sastavljen od uglednih kulturnih djelatnika.

Za sudionike festivala koji nisu s područja Zagreba organizator snosi trošak smještaja. Obrazac za prijavu može se pronaći na mrežnim stranicama Teatra Gavran, te poslati najkasnije do 31. siječnja 2026. Nepotpune prijave neće se uzeti u obzir.