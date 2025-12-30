Imenovali rođake, koalicijske partnere... Peđa Grbin 'drma' po INK Pula

Dok se većina kulturnjaka priprema za novogodišnja slavlja, Istarsko narodno kazalište u Puli potresa skandal koji je prouzročio gradonačelnik Peđa Grbin sa svojim koalicijskim suradnicima. Ovaj SDP-ovac i pravnik po struci odlučio je, naime, bez zakonom propisanih uvjeta smijeniti članicu Kazališnog vijeća Sanelu Pliško, uglednu kulturnu djelatnicu i nestranačku osobu koja je na to mjesto došla putem javnog natječaja, te na njeno mjesto instalirati umirovljenu ekonomisticu Slađanu Pletikos-Pernar, koja, prema vlastitom priznanju, nema dana iskustva u kulturnom sektoru, ali se zato nalazila na izbornoj listi Gorana Mihovilovića, Grbinova koalicijskog partnera. I samog Mihovilovića Grbin je nedavno instalirao u Vijeće za programe u Areni, na mjesto također naprasno smijenjenog pulskog producenta Edija Cukerića.