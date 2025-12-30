Naši Portali
Najnovije vijesti
Skandal u Puli

Imenovali rođake, koalicijske partnere... Peđa Grbin 'drma' po INK Pula

Autor
Milena Zajović
30.12.2025.
u 18:19

Umjesto smijenjene Sanele Pliško i današnjeg dogradonačelnika Vite Paoletića, u Vijeće su dovedene Slađana Pletikos-Pernar i Vlada Može, od kojih jedna nema dana rada u kulturi, a druga nije znala ni na koje su je mjesto doveli

Dok se većina kulturnjaka priprema za novogodišnja slavlja, Istarsko narodno kazalište u Puli potresa skandal koji je prouzročio gradonačelnik Peđa Grbin sa svojim koalicijskim suradnicima. Ovaj SDP-ovac i pravnik po struci odlučio je, naime, bez zakonom propisanih uvjeta smijeniti članicu Kazališnog vijeća Sanelu Pliško, uglednu kulturnu djelatnicu i nestranačku osobu koja je na to mjesto došla putem javnog natječaja, te na njeno mjesto instalirati umirovljenu ekonomisticu Slađanu Pletikos-Pernar, koja, prema vlastitom priznanju, nema dana iskustva u kulturnom sektoru, ali se zato nalazila na izbornoj listi Gorana Mihovilovića, Grbinova koalicijskog partnera. I samog Mihovilovića Grbin je nedavno instalirao u Vijeće za programe u Areni, na mjesto također naprasno smijenjenog pulskog producenta Edija Cukerića.

Teatar Naranča Majkl Mikolić Goran Mihovilović uhljebljivanje uhljebi skandal nezavisna lista IDS hrvatska stranka umirovljenika ekonomistica glazbenica redatelj Jasminko Balenović Helena Može Vlada Može Vlada Mo Paola Orlić Vito Paoletić Slađana Pletikos-Pernar Sanela Pliško Istarsko narodno kazalište INK Pula SDP Peđa Grbin

Komentara 15

Pogledaj Sve
SI
Sivooki
18:37 30.12.2025.

Levi znaju koristiti vlast. Stoga ne mogu biti oporba....frustracije katastrofa.

Avatar antikomunist1
antikomunist1
19:02 30.12.2025.

Da je to napravio netko iz HDZ-a mediji bi gorjeli u "obračunu s nepotizmom" - ali ovako nije za očekivati da će se puno bure dignuti u čaši!

AN
Antonio1952
18:41 30.12.2025.

Kod njih nema sukoba interesa, uvijek je bilo bitno biti clan partije, a ne sta znas radit.

Još iz kategorije

"Matija"
piše Bojana Radović

Prazno i poput fraze zvuči 'budućnost u rukama mladih', ali u 2025. vidjela sam mlade ljude zbog kojih se budućnosti – radujem

Meni osobno najtoplija scena dogodila se na peronu željezničke stanice u predgrađu Londonu nakon što sam (poslije 30 godina čekanja) napokon uživo gledala "Labuđe jezero" Matthewa Bournea, već desetljećima svjetski slavnu verziju ove baletne bajke, u kojoj priča govori o ljubavi dva muškarca i u kojoj nema eteričnih balerina jer labudice su postale energični labudovi

Bili smo na novoj predstavi Kerempuha

'Cluedo' će privući publiku željnu zaraznog smijeha, ali bez puno razmišljanja

Kriminalistička priča u kojoj se ubijeni redaju kao na tvorničkoj traci, dok živi moraju pronaći ubojicu kako bi se spasili balansira između pravog krimića i farse, a od društvene igre koja bi uključivala angžman publike nije ostalo ništa osim naslova. Marko Makovičić u ulozi pohotnog psihijatra i Matija Šakoronja jedini uspjevaju zaokružiti svoje uloge, a najviše treba žaliti zbog klišeja u koje su gurnute Ornela Vištica kao francuska sobarica i Tanja Smoje, kao madam fine javne kuće

Trebamo emociju koja pokreće svijet

Može li "Rondo" potaknuti povratak velikih ljubavnih priča u hrvatska kazališta?

Kultni film "Rondo" Zvonimira Berkovića slika je svijeta kakav više ne postoji, u kojem glavna vrijednost nije bila novac, već znanje. Stoga je i glavno pitanje premijere "Ronda" u kazalištu bilo kako uopće oživiti taj svijet. Taj je problem riješio glumac Janko Rakoš, kojem je "Rondo" Zvonimira Berkovića redateljski debi i koji je za ovu komornu predstavu koja igra u Maloj Gavelli okupio maleni tim suradnika

Učitaj još

