Callum Turner je novi James Bond, a njegova zaručnica Dua Lipa pjevat će naslovnu pjesmu?

Potraga za sljedećim Jamesom Bondom, čini se, privedena je kraju. Kako su izvori rekli za The Mail on Sunday, Callum Turner, glumac koji je i prema kladionicama glavni favorit za preuzimanje uloge od Daniela Craiga, već se pohvalio prijateljima da je uloga njegova. Jedan izvor blizak zvijezdi filma "Čudesne zvijeri" izjavio je: "Priča o tome po cijelom gradu. Callum je novi Bond, to je potvrđeno. Svi u njegovom krugu pričaju o tome. To je najgore čuvana tajna."

Ako Turner doista preuzme pištolj Walther PPK agenta 007, producenti iz Amazona mogli bi sklopiti i "dva u jedan" posao s Turnerovom zaručnicom, pop zvijezdom Duom Lipom, koja bi mogla stvoriti novu pjesmu za uvodnu i odjavnu špicu. Lipa, koja je prethodno napisala "Swan Song" za znanstveno-fantastični film "Alita: Anđeo borbe" iz 2019. godine, navodno je i više nego željna pridružiti se Bond franšizi, slijedeći stope velikana poput Adele, Billie Eilish i Sama Smitha. "Dua je presretna zbog Calluma. Govori kako bi voljela snimiti naslovnu pjesmu za Bonda", dodao je izvor za The Mail on Sunday.

Turner, koji je odrastao na jednom londonskom gradskom imanju, započeo je karijeru kao model za brend Next prije nego što je ostvario veliki proboj ulogom Tezeja Scamandera u prequelu Harryja Pottera, "Čudesne zvijeri: Grindelwaldova zlodjela" i njegovom nastavku "Tajne Dumbledorea". Kritičari su ga hvalili za ulogu u filmu "The Boys In The Boat" iz 2023., koji je režirao George Clooney, te za ulogu bojnika Johna "Buckyja" Egana u Apple TV seriji "Gospodari zraka", koju su producirali Steven Spielberg i Tom Hanks.

On i Dua Lipa počeli su izlaziti u siječnju 2024. godine, a zaručili su se prošlog ljeta, iako datum vjenčanja još nisu objavili. Par je dodatno potaknuo glasine da bi Turner mogao preuzeti plašt Jamesa Bonda kada su otišli na odmor na Goldeneye na Jamajci, bivše imanje autora Iana Fleminga. "Ako je to Callum, bio bi popularan izbor. Ima izgled i sofisticiranost za Bonda, a dokazao je i svoje glumačke sposobnosti", rekao je jedan od izvora.

Sljedeći film o agentu 007, za sada poznat samo kao "Bond 26" jer je 26. u franšizi, jedan je od najiščekivanijih filmova u Hollywoodu, s obzirom na to da su prošle četiri godine od filma "Za smrt nema vremena". Snimanje bi moglo započeti ove godine, a izlazak se planira za 2027. godinu. Barbara Broccoli i Michael G. Wilson, koji su kontrolirali franšizu putem svoje produkcijske kuće Eon Productions, prodali su prava na Bonda Amazonu u veljači prošle godine za, kako se navodi, milijardu dolara.

Šef Amazona, Jeff Bezos, navodno je "ogroman obožavatelj" slavnog špijuna, a izvor unutar njegove tvrtke rekao je: "Jeff je usko uključen u sve aspekte daljnjeg razvoja Bonda. Ne želi ovo uprskati. Zna koliko važno mjesto Bond zauzima u srcima ljudi. Tko god bude izabran za Bonda mora biti savršen." Scenarij mora biti senzacionalan, mora imati sve elemente Bonda, poput sjajnih akcijskih sekvenci i prekrasnih Bond djevojaka, ali istovremeno mora biti svjež i uzbudljiv za novu generaciju.

Scenarij za "Bond 26" piše tvorac "Peaky Blindersa" Steven Knight, a nadgledat će ga redatelj "Dine" Denis Villeneuve. Insajderi iz studija prethodno su izjavili da se scenarij piše "bez određenog glumca na umu", ali da Bezos i Villeneuve žele nekoga "mladog i Britanca" za tu ulogu. Turner je posljednjih mjeseci postao favorit kladionica, prestigavši prethodne kandidate poput Aarona Taylor-Johnsona, Jamesa Nortona i Idrisa Elbe. Dua Lipa je odbila komentirati, dok su Amazon i Callum Turner bili kontaktirani za komentar, no nisu se oglasili.