Svi spoileri na jednom mjestu: objašnjen kraj Stranger Thingsa

Došao je i taj trenutak: kraj serije koja je srušila sve globalne rekorde i promijenila način na koji gledamo suvremenu Netflixovu produkciju. Posljednja epizoda pete sezone, simbolično nazvana "The Rightside Up", emitirana je 31. prosinca 2025. godine, pretvarajući doček Nove godine u globalni oproštaj od jedne od najvažnijih serija generacije, a posljedično i u veliko bojno polje onih koji finale smatraju genijalnim i onih koji su duboko razočarani.

Autori serije, braća Duffer, za Netflixov službeni portal osobno su odgovorili na sva pitanja vezana uz veliko finale, te otkrili kako su došli do rješenja o kojima danas strastveno debatiraju fanovi - u ovom vodiču koji ne treba gledati prije zadnje epizode, donosimo pojašnjenja svih ključnih pitanja, te pojašnjenja braće Duffer preuzeta sa službene Netflixove stranice.

Što se događa u zadnjoj epizodi?

U finalu serije Stranger Things, svi se okupljaju za najveću i najsloženiju borbenu sekvencu u cijeloj seriji. Na početku 8. epizode, naslovljene „The Rightside Up“, ekipa ne gubi vrijeme i kreće u svoju posljednju bitku protiv Vecne (Jamie Campbell Bower) i Mind Flayera kako bi spasili svijet. Eleven (Millie Bobby Brown), Kali (Linnea Berthelsen) i Max (Sadie Sink) udružuju snage kako bi napale Henryja (poznatijeg kao Vecna) u njegovu umu, dok Hopper (David Harbour) i Murray (Brett Gelman) pripremaju okidač za bombu koja će uništiti Upside Down. Ostatak družine sprema se ući u Ponor (Abyss) kako bi spasili otetu djecu. Jedini način da se poraze Vecna i Mind Flayer, svatko doprinese na neki značajan način. U tom smislu, sve to jako podsjeća na vrhunac Dungeons & Dragons kampanje, gdje svaki lik ima posebnu vještinu koju unosi u ovu finalnu borbu.

Kako završava Stranger Things?

Serija završava točno onako kako je i počela — igrom Dungeons & Dragons. Vrativši se u Wheelerov podrum na još jednu avanturu igranja uloga, Will (Noah Schnapp), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Max i Mike (Finn Wolfhard) završavaju svoju posljednju zajedničku kampanju prije nego što odlože svoje D&D knjige i jedan po jedan napuste podrum.

Dok ekipa hoda uz podrumske stepenice, Mikeova mlađa sestra Holly (Nell Fisher) i njezini prijatelji jure dolje kako bi započeli vlastitu D&D kampanju. Taj trenutak signalizira da Mike i njegovi prijatelji ostavljaju svoje djetinjstvo iza sebe i predaju baklju sljedećoj grupi djece.

„To je bila prva stvar koju smo ikada snimili i činilo se prikladnim da ovo bude posljednja stvar koju ćemo ikada snimiti“, kaže suautor Ross Duffer, dodajući da su on i njegov brat „čak pokušali kamerom oponašati ono što smo radili u 1. sezoni prije svih tih godina.“

Tko umire u finalu serije Stranger Things?

Očekivano, posljednju epizodu ne prežive svi. Hopper ubija nekoliko članova vojne jedinice Wolf Pack dok pokušava spasiti Kali iz zasjede u laboratoriju Hawkins u Upside Downu. Zatim poručnik Akers (Alex Breaux) naizgled ubija Kali kada Hopper odbije otkriti Eleveninu lokaciju. Izbezumljena zbog prividne smrti svoje sestre, Eleven koristi svoje moći kako bi eliminirala preostale vojnike Wolf Packa prije nego što prisili Akersa da okrene pištolj prema sebi.

Prije njihovog obračuna s vojnicima Wolf Packa, Eleven i Kali insceniraju napad na svog brata Henryja u Camazotzu, što ga sprječava da spoji Ponor (Abyss) sa Zemljom. To također daje ostatku ekipe vremena da se popne na radio toranj Squawk, poznat i kao stabljika graha, i sklizne u Ponor, gdje planiraju spasiti otetu djecu s Drveta boli (Pain Tree).

Što se događa s Drvetom boli i Mind Flayerom?

U Ponoru, ekipa iz Hawkinsa — koja uključuje Joyce (Winona Ryder), Willa, Mikea, Dustina, Lucasa, Stevea (Joe Keery), Jonathana (Charlie Heaton), Robin (Maya Hawke) i Nancy (Natalia Dyer) — pronalazi ulaz u Drvo boli. No tada se grane savijaju u noge nalik paukovim, otkrivajući da je Drvo boli zapravo Mind Flayer. Dok se Eleven bori s Henryjem unutar tijela Mind Flayera, ostatak bande zajednički radi na porazu ogromnog čudovišta na tlu.

Djelujući kao mamac, Nancy puca na Mind Flayera i mami ga prema kanjonu, gdje Jonathan i Robin napadaju odozgo bacačem plamena i kamenjem. Na drugom mjestu, Lucas ispaljuje nekoliko balona s akcelerantom pomoću svoje praćke, a Mike pali tekućinu signalnim pištoljem koji mu je dala Nancy. Na razini tla, Dustin i Steve napadaju Mind Flayera odozdo, probadajući njegove jajne vrećice kopljima.

Prema Rossu Dufferu, razrađena borbena sekvenca, koja završava tako što ekipa ubija Mind Flayera, predstavljala je „puno logističkih izazova“ jer je snimljena odmah nakon bitke MAC-Z u 4. epizodi.

„Mislim da je, jednom kada je to bilo gotovo, to bilo poput naleta adrenalina i nitko zapravo nije razmišljao o tome da je ovo kraj“, objašnjava on. Tek kada su počeli snimati scene nakon bitke, glumačka postava i ekipa počeli su „zapravo tugovati za serijom jer su se stvari usporile, a mi bismo se usredotočili na likove u njihovim posljednjim zajedničkim trenucima.“

Što je u znanstvenikovoj aktovci? I zašto se Henry toliko boji ući u špilju?

„Postoji razlog zašto se Henry smrtno boji tog specifičnog sjećanja u blizini špilje u Camazotzu", kaže Bower. Špilja sadrži traumatično sjećanje s kojim se on ne želi suočiti zbog onoga što mu se dogodilo kao dječaku u pustinji Nevade.

Epizoda 8 otkriva da nakon što mladi Henry pretuče neimenovanog znanstvenika, otvara čovjekovu aktovku i pronalazi kamen koji sadrži čestice Mind Flayera, koje ga potom opsjednu. „Dođi i nađi me“, doziva Mind Flayer. A znanstvenik na samrti upozorava: „To će te progutati.“

Bower ističe da je tajanstveni kamen „razlog zašto je izgubio svoju mladost, svoje djetinjstvo, svoju ljubav, svoje srce.“

Tko na kraju ubije Vecnu?

Mind Flayer je mrtav, a Eleven je blizu ubojstva Henryja, što bi za sve okončalo noćnu moru. Baš kad se čini da ju Henry nadjačava, Will ga savlada. To odvuče pažnju čudovištu dovoljno dugo da Eleven probije njegovo tijelo kroz šiljak.

No Joyce je osoba koja zapravo ubije Vecnu, odrubivši mu glavu sjekirom. Braća Duffer vodila su brojne rasprave o tome tko bi iz ansambla trebao zadati smrtni udarac Vecni prije nego što su se odlučili za majku obitelji Byers.

„Na kraju dana, činilo se da to mora biti Joyce jer je Joyce bila prva [u 1. sezoni] koja je doista poduzela akciju, koja je povjerovala da se događa nešto čudno“, objašnjava Ross Duffer.

Joyce izvršava svoj smrtonosni udarac uz bijesnu opasku: „Za*ebao si se s ovom obitelji.“ (na engleskom: "You fu*ked with the wrong family") Iako to nije prva psovka u seriji — Billy (Dacre Montgomery) koristi isti izraz u epizodi 4. sezone „The Sauna Test“ — ovo je bio prvi put da su braća Duffer, pišući scenarij, namjerno uključili tu riječ u dijalog serije.

„Tražili smo pravi trenutak koji bi zaslužio snažniji rječnik, i čuvali smo ga“, primjećuje Matt Duffer. „Osjećali smo da, ako ćemo ići u tom smjeru, ovo je trenutak za to. Dajmo to Winoni.“

Je li Vecna kontrolirao Mind Flayera ili je Mind Flayer kontrolirao Vecnu?

Prije nego što Henry umre, Will ga pokušava uvjeriti da ga Mind Flayer samo iskorištava. „Will shvaća da je bio vođen istim putem kao i mladi Vecna, ali jedina razlika bila je u tome što se Will borio protiv toga, a Vecna se prepustio tom zlu“, objašnjava Schnapp. „On mu govori: 'Bori se protiv toga. Pomozi nam da se borimo.'“ Ali Henry inzistira na tome da je to bio njegov izbor da postane jedno s Mind Flayerom.

„Henry kaže: 'Ne, pokazao mi je da je ovaj svijet slomljen, da je čovjek slomljen'“, objašnjava Bower. „To je bio prvi trenutak u 5. sezoni gdje sam se doista ponovno osjećao ljudski i razumio ga. Osjećao sam se kao da sam ga želio štititi cijelo ovo vrijeme, jer sam osjećao da ga svi ljudi jednostavno mrze. I u tom trenutku sam pomislio: 'Sada vidiš zašto sam takav kakav jesam.'“

Braća Duffer raspravljali su u sobi za pisce o tome je li Henry sposoban za trenutak iskupljenja, poput onoga koji je imao Billy u 3. sezoni, prije nego što su odlučili da će ostati lojalan Mind Flayeru. „Iako je potresen gledanjem ovog sjećanja, u ovom je trenutku otišao predaleko da bi se okrenuo protiv Mind Flayera“, kaže Ross Duffer.

„Željeli smo to prepustiti publici u smislu je li mladi Henry doista ovo odabrao ili ga je Mind Flayer jednostavno kontrolirao od početka do kraja“, dodaje. „Ali u konačnici, u smislu kamo Henry ide, to nije važno jer on na kraju dana bira stranu Mind Flayera.“

Što se događa s Upside Downom?

Nakon što su Vecna i Mind Flayer poraženi, a djeca spašena s Drveta boli, cijela se ekipa vraća u Hawkins. U Upside Downu, Hopper i Murray postavljaju tajmer na bombu — koristeći album Princa iz 1984., Purple Rain, kao okidač — prije nego što odu. „Purple Rain“, posljednja pjesma na ploči, svira dok se crvotočina urušava. Ideja o dizanju u zrak međudimenzionalnog mosta potječe od ljubavi braće Duffer prema ratnom filmu Davida Leana iz 1957., Most na rijeci Kwai.

„Ideja u tom filmu je da trebaju dići ovaj most u zrak. To je važan vojni cilj“, kaže Matt Duffer. „Mislili smo da je ideja o nadnaravnoj verziji toga gdje naši likovi u konačnici trebaju dići u zrak ovaj most, koji povezuje Hawkins sa zlom dimenzijom… nešto na čemu smo radili nekoliko godina.“

Što se događa s Eleven?

U 7. epizodi, njena (uvjetno rečeno) sestra Kali predlaže da ostanu u Upside Downu kada se on uruši. Objašnjava da je to jedini način da osiguraju da dr. Kay (Linda Hamilton) ili bilo koji vojni znanstvenik koji je zamijeni ne može koristiti njihovu krv za stvaranje još nadnaravne djece i otvaranje novih vrata u druge svjetove.

U 8. epizodi, kada banda aktivira bombu koja će uništiti Upside Down, vraćajući se u MAC-Z prije nego što se on uruši, primjećuju da Eleven nedostaje. Ona se tada pojavljuje na vratima, još uvijek u Upside Downu, čekajući da bude izbrisana iz postojanja zajedno s crvotočinom. Eleven uvlači Mikea u prazninu kako bi se oprostila, a on može samo gledati kako ona nestaje zajedno s Upside Downom.

McLaughlin hvali Wolfhardovu izvedbu u toj sceni, napominjući da je njegov kolega podiže „na drugu razinu“ dok viče za Eleven. „Čuti njegov vrisak, bilo je vrlo prodorno, i bio sam stvarno ponosan na njega“, kaže McLaughlin.

Tijekom te posljednje D&D igre s prijateljima, Mike prede nadobudnu priču o tome kako je Kali bacila jednu posljednju iluziju kako bi Eleven mogla neopaženo pobjeći iz Upside Downa. On i ostatak ekipe odlučuju vjerovati da je preživjela i odselila se daleko u malo selo gdje nitko ne može znati da je živa.

Braća Duffer prepustili su gledateljima da odluče što misle da se dogodilo s Eleven. Ali za ekipu iz Hawkinsa, „ona nastavlja živjeti u njihovim srcima, bilo to stvarno ili ne“, kaže Ross Duffer.

Gdje završavaju Will, Mike, Dustin, Lucas i Max?

Mike, u svojoj posljednjoj D&D igri s prijateljima, također dijeli priču o tome gdje šmokljani završavaju na kraju serije. Max i Lucas imaju svoj dugo očekivani spoj u kinu i na kraju se skrase zajedno. U međuvremenu, Dustin nastavlja studij na sveučilištu, ali još uvijek pronalazi vremena za avanture sa svojim najboljim prijateljem Steveom. Will, koji je viđen kako čavrlja s tipom u baru, pronalazi prihvaćanje u većem gradu. A Mike slijedi svoju strast za pripovijedanjem postavši pisac.

„Željeli smo da svaki od likova pronađe sreću, ali na svoj specifičan način“, kaže Matt Duffer.

Što je s Nancy, Jonathanom, Steveom i Robin?

Nakon pobjede nad Vecnom, tinejdžeri su otišli svatko svojim putem, ali su ostali povezani kao prijatelji.

Steve ostaje u Hawkinsu, gdje trenira bejzbol u maloj ligi — s Derekom (Jake Connelly) kao hvatačem — i podučava sljedeću generaciju. Rad s djecom je „nešto za što smo otkrili da mu jako dobro ide“, napominje Matt Duffer.

Robin pohađa Smith College u Massachusettsu, Nancy odustaje od Emerson Collegea kako bi se zaposlila u Boston Heraldu, a Jonathan je filmaš na Sveučilištu u New Yorku (NYU) koji radi na antikapitalističkom filmu o kanibalima.

Svi se zavjetuju da će se sastajati jednom mjesečno u kući Robinovog „čudnog“ ujaka u Philadelphiji.

Ostaju li Hopper i Joyce zajedno?

Naravno da ostaju! Par konačno odlazi na spoj u Enzo’s, a Hopper završava njihovu romantičnu večer na poseban način zaprosivši Joyce. Završavamo sa sretnim parom koji planira selidbu u Montauk u New Yorku (što je posveta mjestu gdje se radnja Stranger Thingsa prvotno trebala odvijati), gdje Hoppera čeka posao šefa policije.

Je li Ted Wheeler još uvijek živ?

Da! Tata Wheeler (Joe Chrest) živi kako bi se opuštao u svom La-Z-Boy naslonjaču. Zajedno sa svojom suprugom Karen (Cara Buono), Ted je bio teško ozlijeđen tijekom napada Demogorgona u 2. epizodi. Ponovno se pojavljuje u 8. epizodi na maturi svog sina Mikea u srednjoj školi Hawkins.

Zašto su braća Duffer koristila pjesmu „Heroes“ Davida Bowieja za odjavnu špicu finala?

Obrada pjesme u izvedbi Petera Gabriela korištena je na kraju 3. epizode 1. sezone, kada policija iz vode izvlači ono za što svi vjeruju da je Willovo tijelo. Ta se pjesma vraća za odjavnu špicu finala, a Keery je predložio da koriste originalnu verziju Davida Bowieja (naslovnu pjesmu s njegovog albuma iz 1977.).

„Čim je Joe to rekao, odmah smo znali da je to prava pjesma za kraj serije jer je ona, na neki način, himna Stranger Thingsa“, kaže Ross Duffer. „Korištenje originalne Bowiejeve verzije jednostavno se činilo ispravnim i prikladnim za kraj.“