Gradonačelnik odlučio

Ponavlja se natječaj za ravnatelja Dubrovačkih ljetnih igara, do tada ih vodi Ivona Šimunović

Autor
Milena Zajović
30.12.2025.
u 21:12

U dogovoru s aktualnom v.d. ravnateljicom, Marijetom Radić Grabovac, navedenu će dužnost obnašati do 18. siječnja, dodaje se u priopćenju iz Grada Dubrovnika.

Odlukom gradonačelnika Dubrovnika Mate Frankovića, nakon provedenog natječaja za ravnatelja Dubrovačkih ljetnih igara raspisat će se ponovljeni natječaj, a do završetka novog natječaja dužnost v.d. ravnateljice od 19. siječnja obnašat će Ivona Šimunović, priopćeno je u utorak.

U dogovoru s aktualnom v.d. ravnateljicom, Marijetom Radić Grabovac, navedenu će dužnost obnašati do 18. siječnja, dodaje se u priopćenju iz Grada Dubrovnika.

Gradonačelnik Franković zahvalio je Marijeti Radić Grabovac na izuzetnoj organizaciji 76. Dubrovačkih ljetnih igara te na posvećenosti koju je uložila u obnašanje dužnosti v.d. ravnateljice od lipnja ove godine.

Ivona Šimunović rođena je u Dubrovniku 1979. godine gdje je završila srednju Umjetničku školu Luke Sorkočevića. Diplomirala je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 2002. u klasi prof. Zlatka Kauzlarića Atača. Članica je Hrvatskog društva likovnih umjetnika. 

Osim slikarskim, bavi se i pedagoškim radom. Profesor je likovne kulture, a od 2020. radi kao kustos i muzejski pedagog u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik gdje sudjeluje u osmišljavanju i realizaciji edukativnog programa Umjetničke galerije Dubrovnik.

Od 2022. Ivona Šimunović članica je Kulturnog vijeća Grada Dubrovnika za muzejsku-galerijsku djelatnost, likovnu umjetnost i očuvanje kulturne baštine. Članica je Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik, kao predstavnik Stručnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik. Njezini se radovi mogu pronaći u privatnim i javnim muzejskim kolekcijama u Hrvatskoj i inozemstvu, naveli su iz dubrovačke gradske uprave.

