Preminuo je Mate Meštrović. Oglasio se i Plenković

Poznati dipomat, povjesničar i novinar Mate Meštrović, poznat i kao sin velikog hrvatskog kipara i arhitekta Ivana Meštrovića, preminuo je u 96. godini života nakon kraće bolesti. Povodom njegove smrti oglasio je i predsjednik Vlade Andrej Plenković, koji je istaknuo kako će Mate Meštrović ostati zapamćen kao jedan od onih koji su hrvatsku političku misao u emigraciji održavali živom i prepoznatljivom.

"Sa žaljenjem sam primio vijest o smrti Mate Meštrovića, istaknutog novinara, povjesničara i političara, sina velikog hrvatskog kipara Ivana Meštrovića, koji je znatan dio svojega profesionalnog i životnog puta posvetio predstavljanju hrvatske povijesti, političkih težnji i identiteta međunarodnoj javnosti", kazao je Pleković.