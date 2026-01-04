Ovo je 10 najboljih filmova iz 2025. po izboru Jelene Riužić
Povratak Jafara Panahija s filmom "Jedan običan incident" jedan je od ključnih događaja filmske godine. Nakon višegodišnje zabrane snimanja i putovanja, Panahi se u Cannes vratio bez kompromisa, s filmom koji nije ustupak vlasti, nego precizna, crnohumorna i potresna studija traume, osvete i oprosta. U naizgled banalnoj nesreći i uz skupinu običnih ljudi koji se međusobno ne poznaju, ali ih povezuju ožiljci koje nose zbog represije Panahi gradi napetu moralnu dilemu: donosi li iscjeljenje osveta ili je jedini izlaz suočavanje i oprost? Ogoljen, hrabar, duboko human, ali i uz obilje duhovitosti i humora, "Jedan običan incident" potvrđuje Panahija kao jednog od najvažnijih autora današnjice.
Film koji kao da je malo prošao ispod radara. Ipak, zaslužuje visoko drugo mjesto jer je riječ o uratku koji ne pokušava biti velik, nego to postaje spontano. U godini punoj teških tema i društvenih lomova, Flanaganov film nudi rijedak prostor introspekcije. Njegova snaga nije u zapletu ni spektaklu, nego u emociji koja se polako gradi i ostaje dugo nakon gledanja. To je film koji podsjeća zašto uopće gledamo filmove: kako bismo se na trenutak zaustavili i pogledali vlastiti život iz druge perspektive.
U ovom filmu nema predaha. Paul Thomas Anderson isporučuje nemilosrdan, intenzivan i nepredvidiv vrtlog politike, nasilja i osobne krivnje u kojem je nemoguće ostati distanciran. Svaka scena nosi novu napetost, svaka odluka ima cijenu, a osjećaj da se nema vremena ni trepnuti prati film do kraja. Sjajna glumačka postava, besprijekorna režija i humor koji je uvijek malo ruban, pokazali su se odličnim receptom za film koji će sigurno dobro kotirati i u igri za Oscara.
Rijetko koji film tako nježno i iskreno pogodi pravo mjesto. U svojoj jednostavnosti i okrenutosti svakodnevici "Kako se obogatiti prije nego baka umre" donosi emociju koje izgleda kao topli zagrljaj. Ono što počinje kao priča o interesu, pretvara se u katarzično putovanje o obitelji, razumijevanju i ljubavi koja se često podrazumijeva. Nepretenciozno djelo nakon čijeg se gledanja stječe dojam kao da je riječ o susretu s potpunim neznancem za kojeg od prve sekunde imate osjećaj da ga poznate cijeli život.
Bilo bi malo čudno da Lanthimos nije na ovom popisu. S "Bugonijom" je zaslužio biti na ovoj top-listi jer je ponovno stvorio svijet u kojem su uvrnutost, sarkazam i napetost savršeno izbalansirani. Jesse Plemons i Emma Stone briljiraju u likovima čije su apsurdne akcije istodobno smiješne i jezive. Film tjera gledatelja da se smiješi i drhti u isto vrijeme, dok uz ludost i društvenu kritiku ispituje granice normalnog i moralnog. Lanthimosov stil obogatit će svaku filmsku godinu, a to je još jednom i pokazao.
Antijunakinja "Bolnih istina" Pansy jedan je od najiritantnijih filmskih likova uopće. Mike Leigh portretirao je ženu koju je lako ne voljeti, a ipak ne možemo prestati razmišljati o njoj. Njezina svakodnevica, prepuna bijesa, gnjeva i potisnutih trauma, odražava koliko ljudi u stvarnosti nose nevidljive terete. U vrtlogu nemira i anksioznosti, redatelj stvara mirnu atmosferu u kojoj ipak s neopisivom mirnoćom i staloženošću, preciznošću, pa čak i dostojanstvom donosi studije traume, bijesa i potisnute tuge.
Ako bi neki film mogao biti psihoterapija, prvi u redu bio bi "Bob Trevino Likes It". Prekrasna priča o jednom posve neobičnom prijateljstvu zahvaljujući kojem su Lily i Bob uspjeli zakrpati svoje rane iz prošlosti. Ne samo da su ih zaliječili, nego su krenuli i cvjetati, sve dok život nije naprasno stao na put tome. Dinamika njihova odnosa djeluje iscjeljujuće zbog čega je "Bob Trevino Likes It" jedan od neizvikanih filmova u kojem nema ni patetike ni banalnosti, a nakon kojih je nemoguće ne osjećati se dobro.
Ovogodišnja filmska ponuda važna je i zato što se u njoj našao jedan od najboljih domaćih filmova, fantastični "Fiume o Morte" koji je osvojio i publiku, i kritiku, i žirije diljem svijeta. Lijepo je vidjeti kako i mi imao svog konja za utrku. I u rezimiranju godine koju ispraćamo, prisjetiti se Bezinovićeva filma znači ponovno probuditi osjećaje koje je "Fiume o Morte" izazvao tijekom prvog gledanja. Duhovito, inteligentno osvježenje domaće kinematografije i primjer koji bi valjalo slijediti.
Istina, trebalo je neko vrijeme da se ovaj film slegne i trebalo je neko vrijeme proći kako bi dojam bio potpun. No, s vremenskim odmakom, ovaj spoj vampira, bluesa, povijesne drame i crnačke kulture nešto je najneobičnije, najdojmljivije i najneočekivanije što se moglo pogledati u ovoj godini. Film koji je istovremeno i zabavan, i strašan, i emotivan, sa soundtrackom koji se sluša i nakon što film završi, razlozi su zbog kojih su "Grešnici" važan dio filmske 2025. godine.
Sigurno je bilo i većih i važnijih ostvarenja ove godine, ali "Do ludila" se našao na ovom popisu, pa makar i na začelju, zato što i romantične komedije koje nisu zastranile u patetiku i koje nisu postale limunada, napokon imaju svog predstavnika koji može konkurirati za najbolje filmove godine. Mješavina "Izvrnuto obrnuto" i "Prije svitanja" prešarmantan je film sjajne forme i originalne priče. Zabavan, romantičan i nepretenciozan film koji na trenutak daje osjećaj da je sve nekako lakše.