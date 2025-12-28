Naši Portali
Tena Štivičić

Neupitno je da žene drukčije vide svijet. Sad još muškarci trebaju shvatiti da ih se žensko iskustvo tiče

Tena Štivičić
Sanjin Strukić/PIXSELL
Autor
Bojana Radović
28.12.2025.
u 17:49

Naša proslavljena dramatičarka svjetskog ugleda i ravnateljica Drame zagrebačkog HNK za Obzor je govorila o radu u teatru, svoje dvije praizvedene drame u godini koja odlazi i planovima za onu koja dolazi, odnosima u društvu, sve to netom prije nove nagrade koju je otišla preuzeti u Berlin

Ako parafraziramo naslov jedne od njezinih novih drama, možemo reći da su drame Tene Štivičić sjajno "raseljene" po važnim kazališnim kućama Europe. I iako se nekome čini da je tu na djelu spektakularan i brz uspjeh, treba se podsjetiti da je ova dramatičarka debitirala sad već davne 1999. godine, još za vrijeme studija, kada je Zagrebačko kazalište mladih praizvelo njezinu dramu "Nemreš pobjeć od nedjelje", koja je nakon toga zaživjela i u kazalištima Slovenije, Švicarske i Srbije. Njezin međunarodni uspjeh stigao je 2014. godine kada je veliko dramsko djelo "Tri zime" praizvedeno u londonskom Narodnom kazalištu (Royal National Theatre) te joj donijelo Nagradu Susan Smith Blackburn, jedno od najvećih svjetskih kazališnih priznanja.

Komentara 1

Pogledaj Sve
ZA
Zagi3891
18:33 28.12.2025.

Desetljećima literarura,serije,filmovi i društvo nas uče da razumijemo i shvaćamo žene i kako se prema njima treba ponašati,međutim nema ništa o tome kako razumijeti i poštovati muškarca,zato i jesmo polarizirani.zbog feminizma,koji žene više ne uči kako steći prava i kako se ponašati prema muškarcu,nego uči mrziti i marginalizirati

