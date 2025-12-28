Neupitno je da žene drukčije vide svijet. Sad još muškarci trebaju shvatiti da ih se žensko iskustvo tiče

Ako parafraziramo naslov jedne od njezinih novih drama, možemo reći da su drame Tene Štivičić sjajno "raseljene" po važnim kazališnim kućama Europe. I iako se nekome čini da je tu na djelu spektakularan i brz uspjeh, treba se podsjetiti da je ova dramatičarka debitirala sad već davne 1999. godine, još za vrijeme studija, kada je Zagrebačko kazalište mladih praizvelo njezinu dramu "Nemreš pobjeć od nedjelje", koja je nakon toga zaživjela i u kazalištima Slovenije, Švicarske i Srbije. Njezin međunarodni uspjeh stigao je 2014. godine kada je veliko dramsko djelo "Tri zime" praizvedeno u londonskom Narodnom kazalištu (Royal National Theatre) te joj donijelo Nagradu Susan Smith Blackburn, jedno od najvećih svjetskih kazališnih priznanja.