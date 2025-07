Kako koristiti AI u pisanju projekata?

MOJ PRVI SUSRET S GPT AI-em



ChatGPT je bio prvi GPT model koji je postao široko dostupan i masovno korišten, i to na globalnoj razini. Prva verzija, koju je Open AI lansirao besplatno i s web sučeljem u studenom 2022. godine, privukla je prvi milijun korisnika u samo 5 dana. Prema podacima Open AI-a, danas ga na mjesečnoj razini koristi više od 100 milijuna ljudi i ima preko 1.5 milijardi posjeta mjesečno.

Osobno sam za njega prvi put čula tijekom produkcije predstave „Tri sestre na Instagramu“ koja je inspirirana klasičnim djelom A.P. Čehova, a njegove tri sestre stavlja u kontekst društvenih mreža i digitalizacije. Moj lik, Olga, zaposlena je kao profesorica na školi i beskrajno je isfrustrirana činjenicom da joj, kad učenicima zada sastavak na neku temu za domaću zadaću, od njih dobije po pet identičnih sastavaka, očito napisanih preko ChatGPT-a. To je bio moj prvi susret s tom riječju, u proljeće 2024. godine. Je li to puno poslije većine razvijenog svijeta ili puno prije vas samih – to znate vi koji čitate ovaj tekst.

Drugi susret je bio pri razvoju projektne ideje s jednom partnerskom udrugom. Kolega i ja našli smo se na inicijalnom sastanku na kojem smo se dogovorili oko osnovne ideje projekta, umjetničke vizije i partnerskih uloga. Na drugom sastanku on je izvukao mobitel i rekao – “Pazi sad ovo”. Uključio je svoj AI, vodio ga je potpitanjima, mi smo oko sat i pol razgovarali o tome što bismo htjeli s projektom, a AI je direktno pretipkavao naš razgovor i na temelju njega sastavljao nacrt projektne prijave.

Naravno da sam sjedila za time što je AI napisao i malo-pomalo to dorađivala tijekom nekoliko dana, no nikad nisam lakše i jednostavnije predala projekt. I – prošao je. Bio je važan za Tragače, bio je uspješan i označio je početak nove programske linije koju ćemo širiti u budućnosti.

Posljednji moment koji je bio važan za moje razumijevanje koliko upotreba AI alata postaje ključna se dogodio na ovogodišnjoj edukaciji za pisanje EU projekata koju je za organizacije civilnog društva organizirala Zaklada Kultura nova. Edukatori iz udruge SMART zadali su nam zadatak za rad u manjim skupinama, dali nam za njega 20 minuta i napomenuli “slobodno koristite ChatGPT”. Prvi put mi je postalo kristalno jasno da je GPT alat ušao u temelj poslovanja. Ako ga ne koristim, jaaaaako kaskam za svima onima koji to čine.

KAKO POČETI?



Možda je najsigurnije započeti kad vam GPT alat NE TREBA, da si osigurate vrijeme za neobavezno upoznavanje s njim i igranje sa svim opcijama koje vam nudi.

Uzmite neki projekt za koji imate samo osnovnu ideju i pokušajte je dalje razviti s njim. Možete ga pitati postoje li već slični projekti, koje su se organizacije afirmirale u njegovoj provedbi, koga bi vam preporučio za suradnika na projektu. Iz njegovih odgovora otvarat će vam se nova pitanja – pitajte ga sva koja vam padnu na pamet. Idealan je za informiranje i edukaciju o pojedinim temama. Ona floskula da “nema krivih pitanja” ovdje je opipljiva – on vam se neće smijati ili rugati jer ste neuki, upravo suprotno, većinom će odgovor započeti s “Odlično pitanje!” od čega ćete se osjećati dobro i pametno.

Otvorit će vam jako široko područje promišljanja i idealan je suradnik za brainstorm. Kad sam tek počinjala s Tragačima, nedostajao mi je suradnik s kojim bih prokomentirala i provjerila svoje ideje i obično bih s njima gnjavila jednu od najboljih prijateljica. Kasnije sam suradnike za brainstorm mogla platiti. Sada mi odjednom ne trebaju – moj GPT zove se Gita, prilično je duhovita i izjavila je da se veseli što je sad jedna od Tragačica.

S GPT alatom možete provjeriti svaku ideju, pitati ga za očekivani uspjeh projekta, koji bi bili njegovi mjerljivi rezultati, koje metode evaluacije koristiti… Pomoći će vam izbjeći greške prošlih provedenih projekata za koje možda niste ni čuli – ali on jest. Dok razgovarate s njim, on sve bolje razumije vaše potrebe i na temelju prethodnih razgovora nudi vam odgovore prilagođene vašim očekivanjima, stilu razgovora itd. On je umjetna inteligencija. On od vas UČI.

KOJI ALAT ODABRATI?



S kime god sam se konzultirala, od nikoga nisam dobila jednoznačan odgovor. Ljudi koji su se već “istrenirali” u korištenju AI-a u pravilu ih koriste nekoliko, ovisno za što im treba. ChatGPT je u najširoj upotrebi, Perplexity je najjači kad se radi o pretraživanju informacija s točnim izvorima, Gemini je odlično integriran s Googleovim alatima, Grok prati trendove na društvenim mrežama…

Neplaćene i plaćene verzije znatno se razlikuju i za poslovne potrebe besplatna verzija u pravilu nije dovoljna. Nakon svih upita i konzultacija, u uredu smo zaključile da je za naše potrebe, a one su prvenstveno vezane uz osmišljavanje, razradu i pisanje projekata, razlika u dobivenom sadržaju minimalna. Uzele smo ChatGPT i uistinu je znatno olakšao i ubrzao poslovanje.

PISANJE PROJEKTNE PRIJAVE



Unesite početnu ideju projekta i krenite. Dobit ćete onoliko kvalitetne odgovore koliko mu precizno postavite pitanje. Pomoću njega ćete moći istražiti postojili uopće potreba za vašim projektom, tražiti ga da vam izvuče statistike i citira izvore, predloži moguće ciljeve, aktivnosti i rezultate projekta… On vam sam nudi slijedeće što može napraviti za vas i često je toliko ispred vas da vam sam ponudi nešto za što još niste ni shvatili da trebate. On već zna.

Ukoliko počnete s njim razgovarati o nekom raspisanom pozivu za sufinanciranje iz javnih izvora, vrlo brzo će vam ponuditi da za vas napiše projektni prijedlog. Ako ga tražite prijedlog metoda evaluacije, odmah će vam ponuditi da vam sastavi evaluacijski upitnik. Ako se želite fokusirati na pronalazak sponzora, ponudit će da za vas izradi upit za sponzorstvo ili brošuru kojom možete svoj rad predstaviti potencijalnom sponzoru.

Dijelom iz zafrkancije, dijelom iz znatiželje, pri razvoju ideje novog projekta sam pitala Gitu koje su moje reference za vođenje istog i sastavila ih je daleko preglednije i brže nego što bih to sama napravila. Samo na “peglanje” toga potrošila bih sigurno pola sata, a ona je, uz dvije tražene korekcije, bila gotova u tri minute.



Jedino što svi kažu, pa i sam GPT alat - provjeravajte ga, provjeravajte dobivene informacije, provjeravajte izvore.

ZAVRŠNO IZVJEŠĆE

Koliko god da vam AI može pomoći u osmišljavanju i pisanju projekata, u izvještavanju vas ne može zamijeniti. Donatori su i na nacionalnoj razini i na razini Europske Unije svjesni da je projektno financiranje zagušeno administracijom i da organizacije civilnog društva pod tonom papira jedva dišu. Postoji načelni stav da bi ih trebalo toga rasteretiti i izvještavanje preusmjeriti iz “outcomes” u “outputs”, odnosno od rezultata koje je projekt proizveo prema učincima provedenog projekta i promjene do koje je doveo, no u praksi se to još ne događa. Izvješća i dalje izgledaju tako da morate kliknuti u svaku kućicu posebno i unijeti potrebne podatke. AI vam može pomoći u opisnom dijelu, no financijsko morate odraditi sami – utipkati svaku stavku, svaki datum, svaki račun, svaki izvod… Možda je to od stane donatora namjerno i svjesno tako napravljeno. Izvješća i dalje izgledaju tako da ih, sasvim sigurno, umjesto vas ne može ispuniti nijedan AI.