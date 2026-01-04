Naši Portali
Rijetki oblik limfoma

Preminuo glumac iz serije "Zakon i red" i velikog hita "Wicked": Imao je samo 46 godina
Autor
Milena Zajović
04.01.2026.
u 13:06

Bret Hanna-Shuford, filmski i TV glumac, velika broadwayska zvijezda i polovica para poznatog kao 'Broadway Husbands', preminuo je u 46. godini. Njegov suprug Stephen podijelio je tužnu vijest na društvenim mrežama, otkrivši da se Bret borio s rijetkim i agresivnim oblikom limfoma

Bret Hanna-Shuford, broadwayski glumac i influencer koji je stajao iza profila Broadway Husbands, preminuo je u 46. godini. Kako prenosi The Hollywood Reporter, Bret je umro u subotu u Orlandu na Floridi, nakon teške bitke s rijetkim i agresivnim oblikom limfoma i HLH-a. Njegov suprug, Stephen Hanna-Shuford, podijelio je dirljivu poruku kojom je obavijestio javnost o tragičnom gubitku.

Bret Shuford rođen je u Beaumontu u Teksasu, a diplomirao je kazališnu umjetnost na Wagner Collegeu 2001. godine. Imao je bogatu karijeru na Broadwayu, s ulogama u najrazvikanijim predstavama kao što su "Ljepotica i zvijer", "Wicked", "Chitty Chitty Bang Bang" i "Mala sirena". Osim broadwayskih pozornica kojima je apsolutno dominirao, nastupao je i na Amerikancima omiljenom Disney Cruise Lineu te ostvario zapažene uloge u nekoliko televizijskih serija, uključujući "Zakon i red: Odjel za žrtve" (2018.), "Only Murders in the Building" (2023.) i "Dobra borba" (2020.). Pojavio se i u filmu Martina Scorsesea "Vuk s Wall Streeta", a posebno je zanimljivo da je davao glas liku Laramiesa u kultnoj videoigri "Red Dead Redemption II"

"Teška srca dijelimo vijest da smo se rano jutros oprostili od najnevjerojatnijeg čovjeka, supruga i tate u svemiru", stoji u objavi na njegovom popularnom Instagram profilu Broadway Husbands, koji ima oko 560 tisuća pratitelja. "Bret Hanna-Shuford napustio je ovaj svijet mirno, okružen ljubavlju i svojom obitelji. Naša srca su slomljena, ali nastavit ćemo ga činiti ponosnim." Njih dvojica su na tom zajedničkom profilu dokumentirali svoje živote kao gay roditelji, dijeleći trenutke iz obiteljskog i profesionalnog života.

Bret i Stephen upoznali su se 2007. godine, a vjenčali su se četiri godine kasnije u Greenwichu, Connecticut, nakon čega je promijenio svoje glumačko prezime. Njihov sin, Maverick, stigao je na svijet 2022. godine, ispunivši im dugogodišnju želju za roditeljstvom. Obitelj se nedavno preselila u Orlando, gdje je Bret započeo postdiplomski studij na Sveučilištu u Floridi. Uz sve obaveze, nedavno je dovršio i pisanje dječje knjige "Good Night, Break a Leg" za izdavačku kuću Penguin Workshop, čije se objavljivanje očekuje ovog ljeta.

