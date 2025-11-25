Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 12
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
USPOREDILI SMO

Struja godišnje 1009 € jeftinija od benzina, servisi do 250 €: Tko ima prednost -električni ili konvencionalni auto?

Zagreb: BYD Seal 3.8 S
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/3
Autor
Sandra Mikulčić
25.11.2025.
u 07:00

Trošak punjenja kod električnih je auta manji, punite li ih noću kod kuće, a niži su i troškovi servisiranja. S druge strane, zamjena baterije izvan jamstva velik je trošak, ali većina proizvođača ima osam godina garancije na bateriju

Dvoboj između električnih i konvencionalnih automobila danas već ima podjednak broj navijača s obje strane. No, nisu se svi koji budućnost vide u struji već danas odlučili uskočiti u električni automobil. Još uvijek se često provlači pitanje isplativosti, s obzirom na visoku ulaznu cijenu automobila na struju. Da razriješimo i to, donosimo pregled prednosti i nedostataka. Ukratko, kod električnih automobila imamo niže troškove 'goriva', jer je punjenje baterije kod kuće, u vrijeme niže tarife, znatno jeftinije od benzina ili dizela. No, to vrijedi samo ako možete auto puniti kod kuće ili na poslu. Punjenje na javnim punionicama, pogotovo brzim, izjednačava trošak punjenja. Doseg kod EV-a zadnjih je godina toliko napredovao da je danas gotovo usporediv s benzincima. Problem je što zamjena baterije izvan jamstva predstavlja velik trošak, ali većina proizvođača ima osam godina ili 160.000 km garancije na bateriju. Redovno osiguranje automobila cijenom je usporedivo, no razlika može biti kod kasko osiguranja. Osiguravatelji često nude posebno pokriće za bateriju, pa kasko osiguranje kod nekih može biti 10% skuplje. Stoga se isplati zatražiti ponudu od više osiguravatelja, kako biste našli najpovoljniju.

Ono oko čega nema dileme niži su troškovi održavanja kod električnih vozila. Strujići imaju manje pokretnih dijelova, pa su im servisi jeftiniji i rjeđi. Kočnice se troše sporije zbog regenerativnog kočenja. Više europskih studija pokazuje da ušteda redovnog servisiranja i potrošnih dijelova može biti od 80 do 250 eura godišnje, ovisno o modelu i starosti automobila. Valja računati i na porezne i carinske olakšice: vozila bez CO2 emisija oslobođena su trošarina, a u nekim gradovima imaju i povoljnije ili besplatno parkiranje. Uskočite li u državni program sufinanciranja, bit će za 9000 eura niža početna investicija, odnosno cijena električnog vozila, koja je trenutno jedna od prepreka za kupnju. Druga prepreka je infrastruktura. Javnih punionica u Hrvatskoj ima sve više, ali i dalje smo ispod europskog prosjeka. Pritom je brzih DC punionica manje nego AC lokacija. No, kazali smo, povoljnije je puniti kod kuće pa ćemo ovaj izračun temeljiti na tome. Uz pretpostavku da prosječan hrvatski vozač godišnje prijeđe 15.000 kilometara, te uz prosječnu cijenu benzina od 1,45 €/l i struje od 0,15 €/kWh, uz prosječnu potrošnju EV-a od 18 kWh/100 km i prosječnu potrošnju usporedivog benzinca od 6,5 l/100 km, dolazimo do toga da vozač godišnje na punjenje električnog auta potroši 405 eura – ako ga puni kod kuće. Za punjenje benzinca treba mu 1413,75 €. Tako dolazimo do 1008,75 eura godišnje ušteđenih na gorivu.
Ključne riječi
Barkod auto na struju vs benzinca cijene servisa cijene automobila benzinci električni auti

Komentara 1

Pogledaj Sve
TA
Tarantula
07:17 25.11.2025.

Možemo uzeti i teslu u obzir koja ima preko 500 ks te pogon na sva 4 kotača, koja teži 2,5 t i koja ima brutalna ubrzanja te pojede svoje gume nakon 10 000 km, cijena seta guma sa zamijenom iznosii 1600 eura. Druga stvar je utopija da ćeš auto uvijek puniti doma a da nikada nećeš na brzi punjač koji je skuplji nego benzin?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

AUTO

Besplatne prometne radionice: Pružite djetetu priliku da nauči detalje koji u prometu spašavaju život

Princip rada Prometne abecede jest učenje osnovnih prometnih pravila i usvajanje sigurnih navika kroz igru, crtanje i bojenje. Djeca će sutra nenametljivo, zapravo neće ni biti svjesna da uče, upijati znanja koja u prometu spašavaju život. Naglasak je na ''detaljima'' koji u prometu čine bitnu razliku, na spoznaji da pješački prijelaz znači određenu sigurnost, ali da ni na zebri nismo potpuno sigurni

storyeditor/2025-11-04/PXL_091124_123794703.jpg
MARTINJE I LOŠI OBIČAJI

S jednim promilom u ‘glavi’, rizik od nesreće 7 je puta veći

O sposobnosti uočavanja, prosuđivanja i reagiranja da i ne govorimo. Ovisno o promilima koje pojedini vozač pripusti u svoj organizam, te sposobnosti znaju biti svedene na čistu nulu. Znamo li da i u normalnim okolnostima prosječan hrvatski vozač nije odveć pažljiv ni tolerantan, da je prebrz, da voli drugome oteti prednost i da mu je pogled češće na ekranu mobitela nego na cesti, jasno je da svake godine oko Martinja iščekujemo novog neslavnog rekordera među pijanim vozačima.

Učitaj još

Kupnja