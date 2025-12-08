Naši Portali
AUTO

Isprobali smo: S5 ozbiljan je takmac u segmentu kompaktnih SUV-ova

Foto: Goran Kralj
Sandra Mikulčić
08.12.2025.
u 07:30

MG Motor na europskom se tržištu već dokazao kroz modele poput MG4 i ZS, a istim stabilnim koracima kroči i S5. Isprobani primjerak ima 231 konjsku snagu, uz 350 Nm okretnog momenta

Svaki model u segmentu kompaktnih SUV-ova izazove određeni interes javnosti, a kad je u kombinaciji i dobar omjer uloženog i dobivenog taj interes raste. MG Motor već se dokazao na tržištu, hrvatskim je vozačima dobro poznat kroz modele poput MG4 i ZS. Vjerujemo da će od te pozitivne percepcije profitirati novi S5, koji i mimo imidža ima što ponuditi. Srednje veliki SUV (dugačak je 447,6 cm) isprobali smo u reprezentativnom izdanju, s bogatom Luxury opremom te s najvećom baterijom u ponudi. S5 je, naime, potpuno električan. Njegov elektromotor raspolaže sa 231 konjskom snagom, uz 350 Nm okretnog momenta. Dostupan je s baterijama kapaciteta 47 ili 62 kWh, testni primjerak ima ovu od 62 kWh, što znači i 465 km deklariranog dosega. Stvarni doseg tijekom našeg je testa bio malo ispod 400 km. Pomaže pritom i toplinska pumpa, kao i sustav regenerativnog kočenja u četiri stupnja.

Dizajn je moderan, iznutra jednostavniji nego izvana. Cijenimo izdvojene komande klimatizacije. Sam 12,8-inčni zaslon dobrog je odziva, sustav multimedije intuitivan je i lako se snaći. Digitalni 10,25" instrumenti pregledni su i dobro izgledaju. Jedna od bitnih osobina svakog SUV-a prostor je kojeg pruža, a S5 tu ima dobre adute. Na stražnjim sjedalima komotno sjede i visoke osobe, prostora je dovoljno i za glavu i za koljena. Prtljažnik prima solidnih 543 do 1441 l, a ispod njegove podnice dodatno je spremište za kablove. Bogati Luxury paket uz standardne stavke koje ovdje i očekujemo donosi one kojima je cilj olakšati boravak u vozilu, ponegdje čak i razmaziti vozača. Ima tako, primjerice, automatski klima-uređaj, grijanje sjedala i volana, kameru koja pokriva 360 stupnjeva oko vozila, potpunu povezivost s pametnim telefonima, bežično punjenje mobitela. MG Pilot uključuje više sustava pomoći vozaču: prilagodljivi tempomat, pomoć pri održavanju trake, automatsko kočenje u nuždi. Kroz svojih pet modova vožnje MG S5 pokriva i štedljivu i ležernu vožnju, ali i onu dinamičniju. Generalno, zadovoljni smo dinamičkim performansama. S5 je lako upravljiv, predvidiv, stabilan. Kad je potrebno, u sport modu prilično je žustar, odziv je za svaku pohvalu. MG S5 košta od 32.990 eura, odnosno od 39.490 eura u isprobanoj verziji.
Ključne riječi
Barkod električni auti novitet MG SUV

