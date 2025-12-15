U Hrvatsku je stigao model u kojega su uprte oči poklonika BMW-a, posebno onih koji naginju ka SUV modelima. U najtraženijem segmentu, onom kompaktnih SUV-ova, na naše je ceste stupio novi iX3. Važan je po više osnova, a primarno stoga što je to prvi BMW novog doba, prvi serijski model vizionarske platforme Neue Klasse i jasan pokazatelj smjera u kojem se kreće budućnost električnih vozila. Kao pionir nove generacije, iX3 redefinira standarde svog segmenta, spajajući izniman doseg, inteligentne tehnologije i luksuznu udobnost. Cjenovno kreće od 68.875 € s PDV-om. Novitet je potpuno električan, a zanimljiv je njegov doseg – 805 kilometara, po WLTP protokolu. Doprinos tome daje i činjenica da se do 98% usporavanja ostvaruje regenerativno. Napredna baterija kapaciteta 108,7 kWh isporučuje stabilnu energiju i visok stupanj učinkovitosti, dok punjenje snagom do 400 kW omogućuje dodavanje oko 372 kilometra dosega u samo 10 minuta. Dakle, jedva da stignete popiti kavu i baterija se beć napuni dovoljno da iz kontinentalnog dijela Hrvatske stignete do mora. Za svakodnevnu rutinu, pak, punjenje kod kuće jednostavno je i intuitivno zahvaljujući standardnim 11 kW AC ili opcionalnim 22 kW AC mogućnostima. Novi iX3 opremljen je najnovijom generacijom brzog punjenja, naprednim sustavima pomoći vozaču i prostranim interijerom. Svaka linija, svaki detalj i svaka funkcija modela iX3, navodi njegov proizvođač, razvijeni su s jasnom namjerom: učiniti vožnju jednostavnijom, ugodnijom i sigurnijom nego ikad prije. Jasno je, njegovi su kupci obiteljski i poslovni ljudi, ljubitelji naprednih tehnologija i električne mobilnosti.

Prvi BMW nove ere već je u Hrvatskoj. Tko su kupci ovog futurističkog SUV-a?

BMW iX3 dugačak je 478,2 cm. Uz 289,7 cm, u kabini nudi i više nego dovoljno prostora na svim sjedalima, a uzoran je i prtljažnik obujma 520 do 1750 litara, uz dodatnih 58 litara ispod prednjeg poklopca. Nova generacija sjedala pruža vrhunsku potporu i udobnost, dok smanjene vibracije i iznimna tišina u kabini doprinose osjećaju luksuzne vožnje. Novi Panoramic iDrive projicira informacije preko cijele širine vjetrobranskog stakla, omogućujući vozaču da navigaciju, promet i ključne funkcije prati bez skretanja pogleda s ceste. I, naravno, izgleda impresivno. Sustav BMW Operating System X donosi brzo, intuitivno sučelje s integriranim aplikacijama, streaming servisima i gaming opcijama. Inteligentni glasovni asistent prepoznaje prirodan govor, a napredni sustavi pomoći prepoznaju semafore, prilagođavaju brzinu uvjetima u prometu i olakšavaju vožnju na autocesti. Sve je naglašeno futuristički, očito je već pri prvom pogledu na automobil, a posebno u unutrašnjosti. Dizajn je minimalistički, interijer presvučen toplim materijalima. „Lebdeći” zasloni, diskretna ambijentalna rasvjeta i intuitivno raspoređene kontrole omogućuju jednostavno korištenje.

BMW-ova arhitektura Neue Klasse uvodi „supermozak“ Heart of Joy, koji u stvarnom vremenu koordinira pogon, ovjes i kočnice, omogućujući precizno, stabilno i agilno upravljanje – i u gradskom prometu i na otvorenoj cesti. Uz snagu od 469 KS, ubrzanje iz mirovanja do stotke za 4,9 sekundi i električni pogon na sve kotače, iX3 je istovremeno snažan i udoban, s izraženim fokusom na aerodinamici (koeficijent otpora zraka od 0,24). Uz mogućnosti bidirekcijskog punjenja, BMW iX3 može napajati vanjske uređaje, kućne sustave ili sudjelovati u razmjeni energije s mrežom.