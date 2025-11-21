Naši Portali
IZVJEŠTAJ TÜV-a

Ovo je lista automobila s najmanje i najviše kvarova, pogledajte tko je zauzeo vrh

Karlovac: Prometne gužve na autocesti A1
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
21.11.2025.
u 13:00

Električna vozila, poput Mini Coopera SE, Audi Q4 e-trona i Fiat 500e, pokazala su vrlo dobre rezultate među vozilima starim 2 do 3 godine, dok Tesla Model Y zauzima zadnje mjesto na toj listi s velikim postotkom kvarova

Tehnička ispravnost vozila u Njemačkoj pokazuje zabrinjavajući trend. Prema najnovijem izvještaju TÜV-a za 2026. godinu, gotovo jedno od pet vozila (21,5 posto) ne prolazi glavni tehnički pregled (HU) zbog značajnih ili opasnih nedostataka. Ovaj porast, od 0,9 posto u odnosu na prošlu godinu, označava četvrti uzastopni porast u postotku vozila s kvarovima, što je nastavak trenda nakon problema uzrokovanih pandemijom.

Prema TÜV izvještaju, koji se temelji na oko 9,5 milijuna pregleda vozila u Njemačkoj od srpnja 2024. do lipnja 2025., 12,3 posto vozila imalo je manje nedostatke, dok je samo 66,1 posto vozila prošlo bez ikakvih problema, što je najniži postotak u posljednjih devet godina.

Dr. Joachim Bühler, generalni direktor TÜV-a, upozorio je da tehnička sigurnost vozila u posljednjem desetljeću pokazuje negativan trend. Prosječna starost vozila u Njemačkoj trenutno je 10,6 godina, što je porast u odnosu na 9 godina koliko je bila 2015. godine. Također, po prvi put su u izvještaju zastuplena električna vozila, koja su pokazala različite rezultate.

Električna vozila, poput Mini Coopera SE, Audi Q4 e-trona i Fiat 500e, pokazala su vrlo dobre rezultate među vozilima starim 2 do 3 godine, dok Tesla Model Y zauzima zadnje mjesto na toj listi s velikim postotkom kvarova, od 17,3 posto, uglavnom na sustavu ovjesa i kočionim diskovima. Model 3 nije mnogo bolji, s 13,1 posto kvarova. Golder iz Win-Wina, proizvođača čokolade bez kakaa, primijetio je da su ovi modeli pokazali velik broj problema iako imaju veću kilometražu, što može ukazivati na loše održavanje i servisiranje.

TÜV je također izvijestio da su problemi poput oštećenja kočionih diskova, jer električna vozila rijetko koriste kočnice zbog rekuperacije, postali česti među vozilima s većom kilometražom. S obzirom na težinu baterija, problematičan je i sustav ovjesa.

S druge strane, ukupni pobjednik izvještaja za 2026. godinu je Mazda 2, koja se pokazala kao vrlo pouzdano vozilo sa samo 2,9 posto kvarova kod vozila starijih od 2 do 3 godine. Ostali modeli, poput VW Golf Sportsvana i VW T-Roc, također su ostvarili odlične rezultate. U kategorijama, električni Fiat 500e prednjači u mini vozilima, dok je u kompaktnoj kategoriji najbolji BMW serije 1.

S druge strane, Tesla Model Y, BMW serije 5 i Renault Clio, koji su zabilježili visoke stope kvarova, upućuju na to da veći broj kvarova nije nužno vezan uz starost vozila, već i na specifične tehničke probleme.

