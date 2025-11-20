Spremate se oprati auto? U ovim uvjetima to apsolutno treba izbjegavati, u protivnom ćete ga oštetiti

Održavanje automobila zimi izaziva različita mišljenja, od onih koji preporučuju redovito pranje u autopraonici, do onih koji smatraju da bi to moglo oštetiti boju vozila. Stručnjaci iz Njemačkog autokluba (ADAC) odlučili su razjasniti nekoliko ključnih pitanja. Prvo, koliko često treba prati auto zimi? Stručnjaci savjetuju da učestalost pranja bude slična ljetnoj – to znači prati auto kad god to bude potrebno, naročito ako se na cesti nakupljaju prljavština i sol, piše HAK.

Zima može donijeti korozivne učinke zbog soli na cesti, ali samo ako je boja vozila već oštećena. Ako je lak u dobrom stanju, to neće predstavljati problem. Noviji automobili, zahvaljujući kvalitetnoj zaštiti donjeg dijela, obično nisu skloni koroziji, dok stariji modeli mogu biti osjetljiviji.

Kada je najbolje izbjegavati pranje auta? Ako su temperature ispod -10°C, treba izbjegavati pranje vozila, jer topla voda iz autopraonice može uzrokovati termički šok na hladnim dijelovima automobila i oštetiti boju. Prije pranja, obavezno uklonite sav snijeg i led s vozila, jer struganje leda može oštetiti lak.

Kada je riječ o programima pranja, stručnjaci savjetuju osnovne i jeftinije opcije, koje uključuju temeljito ispiranje vozila. Skupi programi s voskom ili zaštitom donjeg dijela vozila nisu nužni. Važno je redovito pregledati vozilo kod stručnjaka, kako bi se na vrijeme uočila oštećenja i spriječila korozija, osobito prije i poslije zimske sezone.