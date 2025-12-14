Vozači, oprez: Popisali smo kazne koje možete dobiti za nepoštivanje zimskih uvjeta, cifre nisu male

Hladniji dani i promjenjivi vremenski uvjeti označili su početak razdoblja zimskih pravila na hrvatskim cestama, a s njima i znatno strože kontrole te visoke novčane kazne za sve koji se ogluše na propise. Službeno, obveza korištenja zimske opreme na motornim vozilima započinje 15. studenog i traje sve do 15. travnja sljedeće godine. Ova se regulativa odnosi na takozvane zimske dionice javnih cesta, koje obuhvaćaju 839,2 km autocesta te 1863 km državnih i županijskih cesta, kao i ključne tranzitne pravce. Važno je naglasiti da je zimska oprema obvezna na tim dionicama bez obzira na trenutne vremenske uvjete, što znači da je nužna čak i ako na cesti nema snijega ili leda.

Prema Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama, pod zimskom opremom za osobna vozila i laka gospodarska vozila do 3,5 tone podrazumijevaju se dvije opcije. Prva i preporučena opcija su četiri zimske gume (s oznakom M+S) na svim kotačima. Alternativno, vozači mogu koristiti i četiri ljetne gume, ali isključivo pod uvjetom da dubina gaznog sloja iznosi najmanje 4 milimetra te da u vozilu posjeduju lance za snijeg koji su spremni za postavljanje na pogonske kotače u slučaju potrebe.

Nepoštivanje ovih propisa može vas skupo stajati. Za vozača koji upravlja vozilom bez propisane zimske opreme predviđena je novčana kazna u iznosu od 130 eura. Međutim, kazne su znatno više za pravne osobe ili fizičke osobe obrtnike, gdje se iznosi kreću od 660 do čak 1990 eura. Uz to, odgovorna osoba u pravnoj osobi, tijelu državne vlasti ili jedinici lokalne samouprave može biti kažnjena iznosom od 190 do 660 eura. Osim novčane kazne, policijski službenici imaju ovlast narediti vozaču da odmah prekine vožnju ili da nastavi kretanje cestom na kojoj je to dopušteno, sve dok ne osigura propisanu zimsku opremu.

Osim adekvatnih guma, zakon nalaže da vozilo mora biti očišćeno od snijega i leda prije uključivanja u promet. To se ne odnosi samo na vjetrobransko staklo, već na sve staklene površine, retrovizore, svjetla te krov vozila. Vožnja s tek malim očišćenim "prozorčićem" na zaleđenom staklu, poznata kao "peephole driving" ili vožnja sa "špijunkom", smatra se teškim prekršajem jer drastično smanjuje vidno polje vozača i ugrožava sve sudionike u prometu. Jednako je opasno i neočišćeno krovište s kojeg snijeg ili led pri kočenju mogu skliznuti na vjetrobransko staklo i potpuno blokirati pogled ili, pak, odletjeti na vozilo iza vas i izazvati nesreću.

Stručnjaci za sigurnost prometa ističu da vozilo s neočišćenim staklima nije tehnički ispravno za sudjelovanje u prometu. Vozač mora imati neometan pogled od 180 stupnjeva, a svako ograničenje smatra se grubim kršenjem prometnih propisa. U nekim europskim zemljama takav prekršaj može rezultirati ne samo visokom novčanom kaznom, već i oduzimanjem vozačke dozvole. U istu kategoriju prekršaja spada i vožnja sa zamagljenim staklima. Ako pri kretanju primijetite da su vam stakla zamagljena, dužni ste odmah zaustaviti vozilo na sigurnom mjestu i pričekati da sustav grijanja i ventilacije u potpunosti odmagli sve staklene površine.

Vrijedi znati da se propisi o zimskoj opremi razlikuju od države do države. Primjerice, u Sloveniji je zimska oprema obvezna od 15. studenog do 15. ožujka, a minimalna dubina profila na zimskim gumama je 3 mm. U Austriji obveza traje od 1. studenog do 15. travnja, ali je vezana uz zimske uvjete na cesti, dok je u Njemačkoj obvezna isključivo kada su na cesti snijeg, poledica ili bljuzgavica, bez definiranog datuma.