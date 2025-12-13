Ulili ste pogrešno gorivo u automobil? Posljedice mogu biti katastrofalne, evo što trebate napraviti

Ulijevanje pogrešnog goriva jedna je od najčešćih, a ujedno i najskupljih pogrešaka koje vozači čine, no brza i ispravna reakcija može spasiti motor od trajne štete i novčanik od nepotrebnog troška. Ulijevanje benzina u dizelski motor daleko je ozbiljniji i nažalost češći scenarij, ponajviše zato što je uži pištolj za benzin lako umetnuti u širi otvor spremnika za dizel. Posljedice mogu biti katastrofalne.

Dizelsko gorivo, osim što služi kao energent, ima i ključnu ulogu podmazivanja vitalnih dijelova sustava za gorivo, poput visokotlačne pumpe i brizgaljki. Benzin, s druge strane, djeluje kao otapalo – on ispire taj zaštitni sloj i uzrokuje trenje metala o metal. To dovodi do stvaranja sitnih metalnih opiljaka koji kontaminiraju cijeli sustav, uzrokujući nepopravljivu štetu. Moderni dizelski motori, posebice oni s osjetljivim common-rail sustavima, rade pod ekstremno visokim tlakom i čak i najmanja količina benzina može ih uništiti. Ako ste već pokrenuli motor, simptomi se javljaju brzo: glasno lupanje, gubitak snage, gusti dim iz ispuha te na kraju gašenje motora.

S druge strane, ulijevanje dizela u benzinski motor je rjeđa pogreška, ali i dalje problematična. Pištolj za dizel obično je širi od otvora spremnika na benzinskim automobilima, što služi kao fizička prepreka. Ako se to ipak dogodi, posljedice su uglavnom manje drastične. Dizel je gušći i masniji od benzina te neće pravilno izgarati u cilindrima benzinskog motora, koji se oslanja na paljenje smjese pomoću svjećice. Umjesto toga, dizel će obložiti svjećice i začepiti sustav goriva, uključujući filtar i brizgaljke. Motor će zbog toga teško paliti, radit će neravnomjerno, trzati i izbacivati crni dim, a na kraju će se vrlo vjerojatno ugasiti jer ne može sagorjeti gusto dizelsko gorivo. Iako šteta obično nije trajna kao u obrnutom slučaju, i dalje zahtijeva profesionalnu intervenciju.

Najvažnije pravilo, bez obzira na to koju ste pogrešku napravili, jest – ne palite motor. Ako shvatite što ste učinili dok još držite pištolj za gorivo, na dobrom ste putu da izbjegnete najgori scenarij. Čak i samo davanje kontakta može aktivirati pumpu za gorivo koja će povući pogrešnu tekućinu u sustav. Umjesto toga, odmah obavijestite osoblje na postaji, stavite mjenjač u neutralni položaj i, ako je moguće, odgurajte vozilo na sigurno parkirno mjesto kako ne biste ometali druge. Sljedeći korak je pozivanje stručne pomoći, poput vučne službe ili usluge pomoći na cesti, koja će odvesti vaše vozilo u servis. Pokušaj samostalnog ispumpavanja goriva se ne preporučuje zbog rizika od oštećenja sustava i opasnosti od prolijevanja zapaljive tekućine.

Ako ste, nažalost, shvatili pogrešku tek nakon što ste pokrenuli motor i krenuli voziti, šteta je već počela nastajati, no još uvijek je možete ograničiti. Čim primijetite prve simptome poput nepravilnog rada motora, čudnih zvukova ili gubitka snage, odmah se zaustavite na prvom sigurnom mjestu i ugasite motor. Svaki dodatni metar vožnje s pogrešnim gorivom eksponencijalno povećava oštećenja i troškove popravka. U tom slučaju, vozilo se obavezno mora odvesti u specijalizirani servis pomoću vučne službe. Mehaničari će morati isprazniti i temeljito isprati cijeli sustav goriva – od spremnika, preko cijevi i filtera, pa sve do pumpe i brizgaljki, što je postupak koji može koštati i do nekoliko stotina eura.

Troškovi sanacije štete drastično se razlikuju. Ako motor nije pokrenut, problem se najčešće rješava ispumpavanjem goriva i čišćenjem sustava, što može koštati od 200 do 500 eura, ovisno o servisu i modelu vozila. Međutim, ako je pogrešno gorivo cirkuliralo sustavom, posebno u slučaju benzina u dizelskom motoru, troškovi mogu narasti na nekoliko tisuća eura. Zamjena visokotlačne pumpe, brizgaljki i drugih oštećenih komponenti jedan je od najskupljih popravaka na modernim vozilima. Kako biste izbjegli ovu skupu neugodnost, britanski RAC savjetuje jednostavne preventivne mjere. Uvijek dvaput provjerite oznaku na pištolju za gorivo prije točenja, obratite pažnju na boju pištolja (iako to nije univerzalan standard) i pročitajte oznaku na poklopcu spremnika vašeg vozila. Poseban oprez potreban je ako često vozite različite automobile, primjerice službeni i privatni, jer se navika lako može pretvoriti u skupu pogrešku.