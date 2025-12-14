Perete rublje usred dana? To najskuplja navika, evo u kada biste zapravo trebali uključiti perilicu

Većina nas o pranju rublja ne razmišlja strateški – kada se košara napuni, jednostavno pokrenemo perilicu. No, ta navika, naizgled bezazlena, može biti jedan od glavnih razloga nepotrebno visokih računa za struju. Cijena električne energije, naime, nije ista tijekom cijelog dana. Funkcionira po principu ponude i potražnje: kada velik broj kućanstava istovremeno koristi energiju, opterećenje na mreži raste, a s njim i cijena. To su takozvani sati vršnog opterećenja. S druge strane, u razdobljima niske potražnje, poput kasnih noćnih sati, energija je znatno jeftinija. Promjenom navika i korištenjem uređaja u tim "jeftinijim" satima moguće je ostvariti osjetne uštede na godišnjoj razini.

U Hrvatskoj ključnu ulogu u tome igraju dvotarifna brojila, koja automatski obračunavaju potrošnju prema višoj (VT) i nižoj tarifi (NT). Raspored ovih tarifa ovisi o sezoni. Tijekom zimskog računanja vremena, jeftinija, niža tarifa na snazi je od 21:00 do 7:00 sati. S dolaskom ljetnog računanja vremena, taj se period pomiče za jedan sat, pa niža tarifa traje od 22:00 do 8:00 sati. Svi sati izvan navedenih spadaju pod skuplju, višu tarifu. Stoga je ključno korištenje velikih potrošača poput perilice rublja, sušilice, perilice posuđa i bojlera prebaciti u razdoblje niže tarife. Najskuplji period obično je između 16 i 19 sati, kada se većina ljudi vraća s posla i započinje s kućanskim aktivnostima, pa bi pranje rublja tada svakako trebalo izbjegavati.

Osim što štedite novac, korištenjem energije izvan vršnih sati pomažete i stabilizaciji cjelokupne elektroenergetske mreže. Tijekom perioda iznimno visoke potražnje, opskrbljivači ponekad moraju aktivirati dodatne, skuplje izvore energije, koji često koriste fosilna goriva, kako bi zadovoljili potrebe. Ti dodatni troškovi na kraju se prelijevaju na sve potrošače kroz više cijene. Prebacivanjem potrošnje na noćne sate smanjujete opterećenje na mrežu, što dugoročno može rezultirati nižim cijenama za sve i manjim utjecajem na okoliš. Iako se često spominje noćno pranje, važno je napomenuti da se ne preporučuje ostavljati perilicu da radi bez nadzora dok spavate zbog potencijalnog rizika od kvara ili požara.

Uz pametno tempiranje, postoji niz drugih trikova za drastično smanjenje potrošnje. Prije svega, uvijek perite pune perilice. Uređaj troši gotovo identičnu količinu energije i vode bez obzira na to je li bubanj napola prazan ili pun. Najveći "krivac" za potrošnju energije je grijač vode, koji troši čak 90% ukupne energije ciklusa pranja. Jednostavnim spuštanjem temperature s 40°C na 30°C možete uštedjeti više od 38% energije, dok pranje na 30°C umjesto na 60°C donosi uštedu od čak dvije trećine. Moderni deterdženti ionako su formulirani za učinkovito pranje na niskim temperaturama. Dodatno, preskočite predpranje ako odjeća nije izrazito zaprljana i koristite centrifugu s većim brojem okretaja. Time se iz rublja uklanja više vode, što skraćuje vrijeme sušenja i štedi do 30% energije ako koristite sušilicu.

Današnje pametne perilice rublja nude napredne funkcije koje štednju čine lakšom nego ikad. Mnogi modeli opremljeni su Wi-Fi povezivošću i mogu se kontrolirati putem mobilnih aplikacija. To vam omogućuje da napunite perilicu nakon večere i putem aplikacije programirate početak pranja za, primjerice, tri sata ujutro, osiguravajući da ciklus završi taman kad se probudite, a sve po jeftinijoj tarifi. Neki uređaji idu i korak dalje te pomoću senzora automatski prepoznaju količinu rublja i vrstu tkanine, prilagođavajući potrošnju vode i trajanje programa za maksimalnu učinkovitost. Pri kupnji novog uređaja, obratite pozornost i na energetsku naljepnicu; perilice A klase mogu trošiti i do 51% manje energije u usporedbi s onima najniže, G klase.

Kombinacijom svih navedenih strategija možete postići značajne uštede. Kad god vremenski uvjeti to dopuštaju, sušite rublje na zraku umjesto u sušilici, koja je jedan od najvećih energetskih potrošača u kućanstvu. Redovito održavanje također igra važnu ulogu – čišćenje filtra na perilici i sušilici osigurava njihov nesmetan i učinkovit rad. Pametne utičnice mogu vam pomoći da ugasite uređaje koji troše energiju i u stanju pripravnosti. Iako se pojedinačne uštede mogu činiti malima, one se tijekom godine zbrajaju u značajan iznos.