U Hrvatsku stigao rijedak primjerak gradskog crossovera jeftinijeg od 20.000 eura

Novi Stonic, Kijin gradski crossover na tržištu prisutan od 2017. godine, u Hrvatsku je stigao u najnovijem izdanju. Nabildan po svim osnovama, daje naslutiti da će ležerno obraniti dosadašnju poziciju ovog modela, a na našem je tržištu to 35 posto ukupne Kijine prodaje. Iako zastupnik korejske marke naglašava adute poput robusnijeg dizajna, prostranosti, učinkovitijih motora, naprednije opreme, najsnažnije govori cijena. A ona je - s uračunatih 1200 eura popusta povodom dolaska noviteta u Hrvatsku - pala ispod za taj segment utvrđene granice od 20.000 eura. Ne puno ispod, jer novi Stonic cjenovno kreće od 21.049 eura, pa se s tim popustom za gotovinsko plaćanje kući može odvesti za 19.849 eura. No, i to je dovoljno da se naruga konkurenciji koja mahom prelazi 20.000 eura. Navedena cijena vrijedi za ulaznu LX Smart inačicu pokretanu jednolitrenim turbobenzinskim motorom od 100 konjskih snaga, uparenim sa 6-stupanjskim ručnim mjenjačem.

U Hrvatskoj: Rijedak primjerak gradskog crossovera jeftinijeg od 20.000 eura

Stonic je i ranije slovio za pristupačan model. Kiji je on u početku bio most prema B-SUV segmentu, kojem danas i pripada. Dugačak je 416,5 centimetara, uz 258 cm razmaka među osovinama. U širinu broji 176, a u visinu 152 cm. Ove mjere ukazuju da prostor u putničkoj kabini nadilazi gradsku upotrebu. Stonic može i u ozbiljniju akciju, a može funkcionirati i kao jedini auto u (manjoj) obitelji. Pokazuje to i prtljažnik zapremine 352-1155 litara. Snaga se prenosi na prednju osovinu, kako kod početnog 1,0 T-GDI motora, tako i kod blagog hibrida 1,0 T-GDI MHEV koji raspolaže sa 115 konja. Njegova cijena kreće od 27.999 eura, odnosno od 26.799 eura s popustom za gotovinsko plaćanje. Iz game je nestao 1,2-litreni benzinac koji je dosad bio najtraženiji, tako da je to zapravo velika promjena. No, prije nego dođu do motorizacije, vozači će se susresti s dizajnom. On je novom Stonicu donio atraktivniji i robusniji izgled, naglašenije branike koji su zaslužni za 25 mm veću duljinu. Nova su i svjetla, kao i prednja maska, 16 i 17-inčni aluminijski kotači, boje (zelena i plava). Nov je i interijer, materijali su kvalitetniji, dizajn moderan. Snažniji motor dolazi isključivo uz automatski 7-stupanjski DCT mjenjač s dvostrukom spojkom, no on je dostupan i uz početni motor. Štoviše, nalazimo ga već u trećoj od sedam verzija Stonica 1,0 T-GDI, po cijeni od 23.449 eura (22.249 eura za gotovinu).

Kabinom dominira dvostruki zaslon – u jedan veliki zaslon spojena dva 12,3-inčna, visoke rezolucije. Objedinjuju infotainment i informacije o automobilu. Nov je i dizajn upravljača s dva i tri kraka, potom preoblikovani mjenjač i središnja konzola. Dizajn armaturne ploče je osvježen. Stonic sada donosi ambijentalnu rasvjetu, USB-C priključak za brzo punjenje, bežično punjenje pametnih telefona, povezivost. Opremljen Kia Connectom, nudi usluge u oblaku i dijagnostiku vozila u stvarnom vremenu. Digitalni ključ omogućuje vozačima otključavanje i pokretanje vozila pomoću pametnog telefona ili pametnog sata. Podrazumijeva se, stavke poput klima-uređaja, tempomata, Bluetootha, multimedije, el. podesivih retrovizora... dio su već početne opreme.

Paleta naprednih sustava pomoći vozaču (ADAS) u novom je Stonicu proširena. Ima i neke značajke obično 'rezervirane' za vozila višeg segmenta: sustav za izbjegavanje sudara u mrtvom kutu, upozorenja za siguran izlazak iz vozila, pametni tempomat za automatsko prilagođavanje brzine prije ulaska u zavoj, sustav zadržavanja na sredini vozne trake... Uza sve to, novi Stonic cijenom oštro ulazi na teren B-SUV segmenta, ali nameće se i kao zanimljiva alternativa hatchback modelima.