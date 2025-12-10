FOTO Zagrebačko križanje muka je brojnim vozačima: Znate li što treba napraviti u ovoj situaciji?

Jedna naizgled jednostavna prometna situacija na križanju Branimirove i Heinzelove ulice u Zagrebu pokrenula je pravu lavinu komentara na društvenim mrežama. Fotografija dvostrukog semafora, gdje prvi stoji tek desetak metara ispred drugog, natjerala je mnoge vozače da se zapitaju – je li prolazak kroz prvo crveno svjetlo prekršaj ako se zaustavite na drugom?

Korisnik Reddita objavio je fotografiju s pitanjem koje muči brojne Zagrepčane: "Smijem li proći na prvi semafor?". U opisu je pojasnio kako svakodnevno viđa vozače da ignoriraju crveno svjetlo na prvom, bližem semaforu i zaustavljaju se tek na onom daljem, koji se nalazi odmah ispred samog raskrižja. "Realno ne vidim poantu zaustavljanja na bližem semaforu budući da nije ni raskrižje ni zebra, ali koliko je ispravno proći prvi semafor i zaustaviti se na drugom?", upitao je, pokrenuvši žustru raspravu.

Reakcije su bile podijeljene i savršeno su oslikale kaos i nepisana pravila zagrebačkog prometa. Dok su jedni strogo tvrdili da je zakon jasan i da se na crveno svjetlo mora stati bez iznimke, drugi su ponudili pragmatičniji, iako ilegalan savjet. "Smiješ samo nemoj da te murija vidi", glasio je najpopularniji komentar, s čime su se mnogi složili, objašnjavajući da je to "jedino logično i realno" za sve koji poznaju to raskrižje.

Mnogi su nagađali da je prvi semafor postavljen jer se drugi, glavni semafor, ne vidi dobro zbog nadvožnjaka. To se pokazalo točnim, a jedan od korisnika ponudio je i konkretno objašnjenje stručnjaka koje rješava misterij. Naime, o ovom je križanju još 2023. godine govorio doc. dr. sc. Marijan Jakovljević s Prometnog fakulteta u Zagrebu.

"Takozvani dvostruki semafor postavljen je kako bi vozači koji prilaze raskrižju mogli na vrijeme uočiti signal. Kada bi na ovom prilazu raskrižju bio postavljen samo signal koji je iza nadvožnjaka, vozači ne bi s dovoljne udaljenosti vidjeli signal i ne bi se stigli na vrijeme zaustaviti", pojasnio je tada profesor Jakovljević. Dodao je ključnu rečenicu: "Prema osnovnoj logici funkcioniranja semaforskog sustava vozači se ne bi trebali zaustavljati ispred tog signala koji je prije nadvožnjaka jer za to nemam nikakve potrebe ni sa gledišta sigurnosti niti sa gledišta propusnosti raskrižja".

Unatoč stručnom mišljenju, Zakon o sigurnosti prometa na cestama je jasan – prolazak kroz crveno svjetlo je prekršaj za koji je propisana novčana kazna od 265 eura naviše. Upravo ta siva zona između zakona i prometne logike stvara svakodnevnu konfuziju. Brojni vozači podijelili su svoja iskustva, navodeći kako su čak i uz prisustvo policije prolazili prvi semafor bez posljedica. "Jednom sam pitao, je li frka da prođem, oni su mi rekli da nije", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao kako je i sam prestao stajati nakon što su mu drugi vozači mjesecima trubili.