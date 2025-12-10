Novo priznanje za Opel: Frontera osvojila prestižnu nagradu CROAUTO 2025

Nova Opel Frontera službeno je proglašena dobitnikom prestižne nagrade CROAUTO 2025, potvrđujući se kao najpoželjniji model na hrvatskom tržištu.

Riječ je o najstarijem i najmasovnijem izboru za hrvatski automobil godine u organizaciji Auto Kluba, a glavni preduvjet za kandidaturu bio je da se radi o potpuno novim modelima koji su već stigli na tržište i o kojima su novinari izvještavali s međunarodnih prezentacija i testirali ih na domaćem asfaltu.

U ovogodišnjoj konkurenciji u kojoj se našlo ukupno 18 modela, Opel Frontera proglašena je najboljom u krovnom izboru za automobil godine.

Nova Opel Frontera oduševila je i žiri i publiku, među ostalim, novim hibridnim pogonom koji se istaknuo kao jedan od najučinkovitijih u segmentu, zahvaljujući iznenađujuće velikom udjelu vožnje na struju i vrlo niskoj potrošnji goriva. Kad se tome dodaju atraktivan dizajn, napredne tehnologije i optimalan omjer cijene i kvalitete, Opel Frontera nameće se kao idealan izbor za suvremene vozače.

Ova nagrada dodatno je učvrstila Opelovu poziciju kao brenda koji svojim kupcima kontinuirano donosi napredna, pouzdana i pristupačna rješenja u sve zahtjevnijem automobilskom segmentu. Nominacija i osvajanje titule CROAUTO 2025 znak je povjerenja potrošača i struke te potvrda Opelove predanosti razvoju modela koji spajaju inovaciju, sigurnost i pristupačnost.

Nova Opel Frontera Hybrid s automatskim mjenjačem dostupna je od 22.990 €, sada uz Infotainment ili Winter paket za 1 € te čak 8 godina OPEL jamstva za bezbrižna putovanja.

Foto: Opel

Nova Opel Frontera: prostran i zabavan SUV dostupan od 22.990 €

Nova Opel Frontera dostupna je od 22.990 eura u hibridnoj verziji s automatskim mjenjačem uz 8 godina OPEL jamstva.

Nova Frontera već na prvi pogled oduševljava svojim robusnim tumačenjem Opelove filozofije odvažnog i čistog dizajna. Uspravna silueta prednjeg dijela vozila i jedinstvene proporcije nove Frontere objedinjuju funkcionalnu i prostranu kabinu s vrlo odvažnim i izdržljivim, ali suvremenim izgledom. Novi Opelov znak „munje” slavi svoju premijeru na serijski proizvedenom modelu gdje je ponosno istaknut u samom središtu Opel Vizor-a. Crni „vizor” daje prednjem dijelu Frontere jedinstveni identitet i neprimjetno integrira prednja svjetla Eco LED s automatskim dugim svjetlima i središnje smještenom Opelovom „munjom”. Vizor se nalazi iznad trapezoidnog otvora za hlađenje u donjoj trećini maske i naglašava čvrst i robustan stav automobila. Dobro poznat Opelov „krilni dizajn” zapanjuje svojom suvremenom interpretacijom s tri bloka svjetala koji su odvojeni umetcima u boji karoserije. Bočni pogled otkriva upečatljiv C-stup koji vizualno razdvaja prostranu kabinu. Naglašeni lukovi kotača i blatobrani drže automobil pripijenim uz cestu te novom modelu daju robustan i suvremen izgled.

Foto: Opel

Postaja za pametne telefone, Intelli-Seat: pametna rješenja za povezivanje i udobnost

Suvremen izgled nastavlja se i u unutrašnjosti gdje pametna izvedba susreće praktična rješenja. Izduženi vodoravni ukrasni elementi na ploči s instrumentima i vratima vizualno proširuju ionako prozračnu kabinu. Nadalje, Opelov potpuno digitalni kokpit Pure Panel s dva zaslona veličine 10 inča i multimedijskim sustavom za informiranje i zabavu jednako privlači poglede kao i odvažan i elegantan novi upravljač. Opel dosljedno slijedi filozofiju maksimalne udobnosti uz minimum skretanja pažnje s jednostavnim, pročišćenim korisničkim iskustvom kojim se izbjegava svaki oblik digitalnog stresa.

Opel ponovno donosi inovativna rješenja za sjedenje širokom rasponu kupaca nove Frontere. Patentirana značajka Intelli-Seat na prednjim sjedalima, točnije utor koji smanjuje pritisak na trtičnu kost, jamči vrhunsku udobnost čak i tijekom dugih putovanja. Sjedala nisu samo vješto izrađena i oblikovana, već i privlače pažnju svojim kontrastnim šavovima. Presvlake sjedala također su od potpuno održivog recikliranog materijala.

Brojna pametna rješenja dodatno poboljšavaju zabavu koja je neizostavan dio identiteta novog modela. Primjerice, punjenje mobilnih uređaja lakše je nego ikad prije zahvaljujući bežičnom punjaču i USB-priključcima sprijeda i straga. Veći uređaji koje inače nije lako odložiti u kabini, kao što su tableti, sada se mogu sigurno pohraniti u središnjoj konzoli zahvaljujući savitljivoj traci koja ih drži na mjestu. Dodatni otvoreni prostori za pohranu u kabini mogu primiti manju ručnu prtljagu, a gumena obloga sprječava zveckanje i klizanje. Putnici u drugom redu mogu upotrijebiti džepove za pametne telefone u naslonima prednjih sjedala.

Foto: Damir Krajac

Prostran, učinkovit i pametan: savršen suputnik za održiv i aktivan stil života

Pored svega navedenog, nova Frontera oduševljava i zapremninom prtljažnog prostora. Kada su stražnja sjedala podignuta, Frontera nudi više od 460 litara prostora za prtljagu u prtljažniku, a kada su sjedala spuštena, zapremnina se povećava do 1600 litara. Dodatnu svestranost omogućuje stražnja klupa djeljiva u omjeru 60:40, a u osnovnoj opremi dolazi i podnica prtljažnika podesiva u dva nivoa. Nadalje, kupci koji na putovanje trebaju ponijeti još više prtljage mogu naručiti funkcionalne krovne nosače koji su dostupni uz nadoplatu.

Za kraj, tu je i opcija s 7 sjedala, dostupna uz nadoplatu od 1000 €.

Kao i svi novi Opelovi modeli, nova Frontera ne zapanjuje samo odvažnim i čistim dizajnom, već i odgovornim performansama. Kupci mogu birati između potpuno električne verzije i visokoučinkovitih pogona s 48-voltnom hibridnom tehnologijom. Koji god pogon odabrao, kupac može očekivati vrhunsko uživanje u vožnji zahvaljujući odličnim postavkama podvozja. Inženjeri branda iz Rüsselsheima posebnu su pažnju posvetili optimizaciji kontrole nad vozilom i osiguravanju dobro poznatih Opelovih voznih svojstava, čak i pri velikim brzinama na autocesti.

Svojim izražajnim novim izgledom, pametnim i zabavnim rješenjima i pojednostavljenim izborom između hibridnih ili potpuno električnih pogona, nova Opel Frontera još jednom dokazuje da ovaj njemački brand ozbiljno shvaća svoja obećanja o elektrifikaciji, dok istovremeno ispunjava želje raznovrsnih kupaca.

Foto: Opel

Nova Opel Frontera u kratkim crtama:

Izgled koji zrači samopouzdanje:

Nova Opelova „munja” u središtu Vizora i straga

Robusna interpretacija Opelove filozofije odvažnog i besprijekornog dizajna

Dvobojna karoserija s kontrastnim krovom, bez kromiranih elemenata

Vizor neprimjetno integrira prednja svjetla Intelli-LED s automatskim dugim svjetlima

Elegantna unutrašnjost s pametnim rješenjem:

Jasan fokus na najvažnije („Detox - digitalno pročišćavanje”):

Inovativna postaja za pametni telefon omogućuje povezivanje s Fronterinim sustavom za informiranje i zabavu te upravljanje s pomoću tipki na upravljaču

Suvremen, potpuno digitalni kokpit Pure Panel sa zaslonom za informiranje vozača veličine 10” i postajom za pametni telefon (oprema Edition) ili dva široka zaslona veličine 10” (oprema GS)

Važnim funkcijama također se može upravljati s pomoću gumba

Bežično punjenje i povezivanje s pametnim telefonima koji su kompatibilni s aplikacijama Apple CarPlay i Android Auto

USB-C priključci (sprijeda i straga) za mobilne uređaje, dodatni USB-C priključak u trećem redu verzije sa sedam sjedala

Odvažan i elegantan novi upravljač

Inovativna ergonomska značajka Intelli-Seat za prednja sjedala smanjuje pritisak na trtičnu kost, a tkanina sjedala izrađena je od potpuno održivog recikliranog materijala

Pametna rješenja za pohranu s gumenom protukliznom podlogom

Praktični džepovi za pametni telefon u naslonima prednjih sjedala

Foto: Opel

Izvanredna prostranost i nosivost:

460 litara prostora za prtljagu u prtljažniku s podignutim stražnjim sjedalima uz povećanje zapremnine na približno 1600 litara kada su sjedala spuštena

Dijeljiva stražnja klupa u omjeru 60:40, podesiva podnica teretnog prostora

Opcija s 7 sjedala (treći red sjedala)

Funkcionalni krovni nosači (uz nadoplatu) osiguravaju stacionarno opterećenje krova do 240 kilograma, mogućnost korištenja krovnog šatora

Dimenzije vozila: 4.385 mm x 1.849 mm x 1.635 mm (duljina, širina sa sklopljenim bočnim retrovizorima, visina)

Međuosovinski razmak: 2.670 mm

Pogonski sklopovi:

Frontera Hybrid s tehnologijom hibridnog pogona od 48 V u dvije izvedbe: novi turbo benzinski motori obujma 1,2 litara posebno su izrađeni za hibridnu primjenu, ukupne snage sustava 81 kW (110 KS) i 107 kW (145 KS) novi elektrificirani mjenjač s dvostrukom spojkom i šest stupnjeva prijenosa električni motor snage 21 kW (28 KS) najveća brzina: 180 km/h (81 kW), 190 km/h (107 kW) ubrzanje 0 – 100 km/h: 11,0 s (81 kW), 9,0 s (107 kW)



Frontera Electric: električni motor snage 83 kW (113 KS) najveća brzina: 140 km/h (elektronički ograničeno) ubrzanje 0 – 100 km/h: 12,1 s doseg lokalne vožnje bez emisija do 305 kilometara (prema WLTP-u1) s baterijom od 44 kWh uskoro će biti dostupna verzija s velikim dosegom koja omogućuje do 400 kilometara lokalne vožnje bez emisija (preliminarna vrijednost prema WLTP-u2) ugrađeni punjač od 7,4 kW u osnovnoj opremi Frontera je opremljena za punjenje na stanici za brzo punjenje istosmjernom strujom od 100 kW i može napuniti do 80 posto kapaciteta baterije za približno 26 minuta



Kombinirane vrijednosti za Opel Fronteru Electric prema WLTP-u2: potrošnja energije od 18,2 – 18,5 kWh / 100 km, emisije CO2 0 g/km; oznaka emisija CO2: A.

Kombinirane vrijednosti za model Opel Frontera Hybrid s turbomotorom s izravnim ubrizgavanjem obujma 1,2 litre, snage 74 kW (100 KS) i automatskim mjenjačem s dvostrukom spojkom i šest stupnjeva prijenosa prema WLTP-u1: potrošnja goriva: 5,5 l/100 km; emisije CO2: 122 – 123 g/km; oznaka emisija CO2: D.

Kombinirane vrijednosti za model Opel Frontera Hybrid s turbomotorom s izravnim ubrizgavanjem obujma 1,2 litre, snage 100 kW (136 KS) i automatskim mjenjačem s dvostrukom spojkom i šest stupnjeva prijenosa prema WLTP-u1: potrošnja goriva: 5,2 – 5,3 l/100 km; emisije CO2: 118 – 120 g/km; oznaka emisija CO2: D.

1 Doseg je određen u skladu s metodologijom testiranja WLTP-a (Uredba (EZ) br. 715/2007, Uredba (EU) 2017/1151). Stvarni doseg razlikuje se ovisno o svakodnevnim uvjetima i različitim čimbenicima, osobito o osobnom načinu vožnje, značajkama rute, vanjskoj temperaturi te uporabi grijanja, klimatizacije i toplinskog pretkondicioniranja.

2 Vrijednosti vozila ne ovise samo o učinkovitoj potrošnji goriva u vozilu, već na njih utječu i stil vožnje i drugi čimbenici koji nisu tehničke prirode.