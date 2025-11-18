Bome, nije mala: Ako još uvijek 'blicate' u prometu, kazna bi vam mogla prisjesti

Vozači su uobičajeno dužni koristiti duga svjetla za osvjetljavanje ceste, no zakon jasno propisuje kada treba prijeći na kratka svjetla. To se mora učiniti prije mimoilaženja s drugim vozilom, kad je rizik od zasljepljivanja vozača suprotnog vozila, ili ako on koristi naizmjenično paljenje svjetala kao upozorenje, piše HAK Revija.

Također, kratka svjetla trebaju se koristiti kad vozač vozi za drugim vozilom na bliskoj udaljenosti, kako ne bi zaslijepio vozača ispred. Kratka svjetla treba koristiti i kada se vozi pokraj pješaka, stoke ili životinja, te kad se vozilo nalazi u blizini plovnog puta ili željezničkih pruga.

Moderna vozila često su opremljena sustavima za automatsko prebacivanje između dugih i kratkih svjetala. Ovi sustavi prepoznaju kada je sigurno koristiti duga svjetla, a kada treba preći na kratka, čime se izbjegava zasljepljivanje drugih vozača. U slučaju da imate takav sustav i suočite se s optužbama za zasljepljivanje, važno je predočiti dokaze o postojanju tih sustava.

Također, često se postavlja pitanje o legalnosti "blicanja". Iako mnogi vozači reagiraju burno kad im netko "blicne", zakon to zapravo dopušta u situacijama kada su duga svjetla smetnja. Ako vam netko "blicne", to je zakonski prihvaćena komunikacija, dok je na autocesti zabranjeno koristiti svjetlosne ili zvučne signale za ubrzavanje vozila ispred, što može rezultirati kaznom od 260 eura.