DOŠLI DO KOMPROMISA

Veliki preokret nakon snažnog političkog pritiska: Ipak se odustaje od potpune zabrane benzinaca i dizelaša

automobili
Foto: pixabay
VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
12.12.2025.
u 21:50

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europske pučke stranke Manfred Weber postigli su sporazum prema kojem automobilski proizvođači neće morati ispuniti potpuno stopostotno  smanjenje emisija CO₂ kod novih vozila

Nakon intenzivnih razgovora u Bruxellesu, odlučeno je da se odustane od prvobitno planirane potpune zabrane automobila s unutarnjim izgaranjem od 2035. godine, piše BILD. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europske pučke stranke Manfred Weber postigli su sporazum prema kojem automobilski proizvođači neće morati ispuniti potpuno stopostotno  smanjenje emisija CO₂ kod novih vozila, već će nova pravila zahtijevati smanjenje emisija za 90 % od 2035. godine. Prema dogovoru, cilj od 100 % smanjenja emisija neće se postavljati ni od 2040. godine. 'Svi motori koji se trenutačno proizvode u Njemačkoj mogu se nastaviti proizvoditi i prodavati', rekao je Weber. 

Ovaj zaokret uslijedio je nakon snažnog političkog pritiska, uključujući i pismo od njemačkog kancelara Friedricha Merza, talijanske premijerke Giorgie Meloni i poljskog premijera Donalda Tuska koji su zahtijevali promjenu plana. Istaknuli su da je ‘nužnost da se jednom zauvijek odustane od ideološkog dogmatizma, koji je doveo cijele proizvodne sektore na rub kolapsa, uz zanemariv učinak na globalne emisije.' Weber je naglasio da je kompromis postignut kako bi se kombiniralo očuvanje ciljeva klimatske neutralnosti s tehnološkom neutralnošću, te istaknuo da ova odluka daje pozitivan znak autoindustriji i štiti desetke tisuća radnih mjesta. 
Službeno predstavljanje detalja očekuje se sljedećeg tjedna.

Prema izvješću, tema više neće služiti kao politički adut ekstremno desnih stranaka, a stižu i pohvale iz automobilske industrije, uključujući izjave izvršnih direktora koji pozdravljaju fleksibilniji pristup regulaciji emisija. Ovu regulativa automobilski stručnjak 
Ferdinand Dudenhöffer opisao je kao 'kompromis i upozorio da 'Bruxelles i proizvođači vjeruju da su dobili na vremenu.
U stvarnosti, poklonili su vrijeme Kini da još više ojača svoju konkurentsku poziciju, a mi gubimo dragocjeno vrijeme u borbi
protiv klimatskih promjena‘, piše BILD.
Ključne riječi
automobili EU Manfred Weber benzinci dizelaši Ursula von der Leyen

Avatar Carbonado
Carbonado
23:00 12.12.2025.

Koji su ovo dibidusi, to nisu istine...

