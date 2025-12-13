Je li došlo do raspada 'njemačkog' sna? Hrvati otkrivaju: 'Pola plaće ode na porez, stanovi su preskupi, bolje je doma'

Objava na hrvatskom Redditu pokrenula je lavinu komentara i otvorila žustru raspravu o tome je li život u Njemačkoj zaista "spas" kakvim se često prikazuje. Korisnik je podijelio svoje viđenje stvarnosti koje se drastično razlikuje od idealizirane slike, tvrdeći da visoki troškovi života i porezi poništavaju prednosti veće plaće.

U svojoj objavi, korisnik pod imenom "Creative-Use579" ističe kako priča o Njemačkoj gubi sjaj kada se suoči sa stvarnošću. "Plaće jesu veće, ali kad pogledaš neto – pola ti ode na poreze i osiguranja", piše autor, dodajući da su stanovi "nenormalno skupi", pogotovo u većim gradovima gdje najam prosječnog stana košta između 1.200 i 1.500 eura. Kada se na to dodaju polog, troškovi prijevoza i hrane, na kraju mjeseca ostane znatno manje od očekivanog. Autor se požalio i na brzi tempo rada, rezervirane ljude i birokraciju koja, unatoč percepciji o njemačkoj organiziranosti, "zna biti kaos".

Objava je brzo prikupila stotine glasova i desetke komentara, a mišljenja su, očekivano, bila oštro podijeljena. Mnogi su se složili s autorom, dijeleći vlastita iskustva. "Nema više - idem tamo negdje, zaradit ću mnogo više i imat za svega. Došlo kraju", napisao je jedan od najpopularnijih komentatora, ističući kako su se cijene u Hrvatskoj i Njemačkoj gotovo izjednačile, pa ušteđevina više nema istu vrijednost. Drugi su dijelili priče o povratku u Hrvatsku, gdje su uspjeli pokrenuti vlastiti posao i zarađivati bolje nego u inozemstvu. Jedan korisnik je detaljno opisao život u Njemačkoj kao život u "državi bez duše", gdje su ljudi opterećeni brigama, a društveni život je slab.

S druge strane, mnogi su stali u obranu života u Njemačkoj, tvrdeći da autor objave pretjeruje ili da nikada nije ni napustio Hrvatsku. "Bolje radit u Njemačkoj i živit normalno nego doma mamu pitat za cigare", oštro je odgovorio jedan korisnik. Drugi su isticali prednosti koje se u Hrvatskoj ne mogu ni sanjati: veće mirovine, više dana godišnjeg odmora, poštovanje prema radnicima i uređeniji sustav. "U Njemačkoj postoje karijere, u Hrvatskoj toga nema. Tamo imaš više mogućnosti", naglasio je jedan komentator, dok je drugi podijelio svoje pozitivno iskustvo: "Cura i ja zajedno zaradimo 7000 € neto mjesečno, kupili smo stan i živimo ko bubreg u loju".

Mnogi su se složili da iskustvo ovisi o nizu faktora: struci, gradu u kojem se živi, osobnim očekivanjima i snalažljivosti. Život u manjem mjestu, gdje su stanarine znatno niže, drastično se razlikuje od života u Münchenu ili Berlinu. Inženjer s visokom plaćom imat će potpuno drugačiju perspektivu od radnika na minimalcu.

Ova rasprava dolazi u vrijeme kada se i sama Njemačka suočava s ekonomskom stagnacijom i rastućim troškovima života. Prema podacima za 2025., jaz između rasta plaća i troškova stanovanja sve je veći, a visoke stope poreza i socijalnih davanja značajno smanjuju neto primanja.