Je li došlo do raspada 'njemačkog' sna? Hrvati otkrivaju: 'Pola plaće ode na porez, stanovi su preskupi, bolje je doma'

Objava na hrvatskom Redditu pokrenula je lavinu komentara i otvorila žustru raspravu o tome je li život u Njemačkoj zaista "spas" kakvim se često prikazuje. Korisnik je podijelio svoje viđenje stvarnosti koje se drastično razlikuje od idealizirane slike, tvrdeći da visoki troškovi života i porezi poništavaju prednosti veće plaće.
U svojoj objavi, korisnik pod imenom "Creative-Use579" ističe kako priča o Njemačkoj gubi sjaj kada se suoči sa stvarnošću. "Plaće jesu veće, ali kad pogledaš neto – pola ti ode na poreze i osiguranja", piše autor, dodajući da su stanovi "nenormalno skupi", pogotovo u većim gradovima gdje najam prosječnog stana košta između 1.200 i 1.500 eura. Kada se na to dodaju polog, troškovi prijevoza i hrane, na kraju mjeseca ostane znatno manje od očekivanog. Autor se požalio i na brzi tempo rada, rezervirane ljude i birokraciju koja, unatoč percepciji o njemačkoj organiziranosti, "zna biti kaos".
Nije život u Njemačkoj toliko dobar koliko se priča
byu/Creative-Use579 infinancije
Objava je brzo prikupila stotine glasova i desetke komentara, a mišljenja su, očekivano, bila oštro podijeljena. Mnogi su se složili s autorom, dijeleći vlastita iskustva. "Nema više - idem tamo negdje, zaradit ću mnogo više i imat za svega. Došlo kraju", napisao je jedan od najpopularnijih komentatora, ističući kako su se cijene u Hrvatskoj i Njemačkoj gotovo izjednačile, pa ušteđevina više nema istu vrijednost. Drugi su dijelili priče o povratku u Hrvatsku, gdje su uspjeli pokrenuti vlastiti posao i zarađivati bolje nego u inozemstvu. Jedan korisnik je detaljno opisao život u Njemačkoj kao život u "državi bez duše", gdje su ljudi opterećeni brigama, a društveni život je slab.
S druge strane, mnogi su stali u obranu života u Njemačkoj, tvrdeći da autor objave pretjeruje ili da nikada nije ni napustio Hrvatsku. "Bolje radit u Njemačkoj i živit normalno nego doma mamu pitat za cigare", oštro je odgovorio jedan korisnik. Drugi su isticali prednosti koje se u Hrvatskoj ne mogu ni sanjati: veće mirovine, više dana godišnjeg odmora, poštovanje prema radnicima i uređeniji sustav. "U Njemačkoj postoje karijere, u Hrvatskoj toga nema. Tamo imaš više mogućnosti", naglasio je jedan komentator, dok je drugi podijelio svoje pozitivno iskustvo: "Cura i ja zajedno zaradimo 7000 € neto mjesečno, kupili smo stan i živimo ko bubreg u loju".
Mnogi su se složili da iskustvo ovisi o nizu faktora: struci, gradu u kojem se živi, osobnim očekivanjima i snalažljivosti. Život u manjem mjestu, gdje su stanarine znatno niže, drastično se razlikuje od života u Münchenu ili Berlinu. Inženjer s visokom plaćom imat će potpuno drugačiju perspektivu od radnika na minimalcu.
Ova rasprava dolazi u vrijeme kada se i sama Njemačka suočava s ekonomskom stagnacijom i rastućim troškovima života. Prema podacima za 2025., jaz između rasta plaća i troškova stanovanja sve je veći, a visoke stope poreza i socijalnih davanja značajno smanjuju neto primanja.EU udarac na Temu i Shein: Uvodi se carina, evo koliko će se plaćati na sve pakete jeftinije od 150 eura
Njemački san zadnjih godina je bio težak podkvalificiran rad na koji naši doma nisu bili spremni. Ali i gluma uspjeha kada se dođe u domovinu. A nekada je njemački san bio zaraditi 5 do 10 puta više nego što je bilo moguće u realsocijalizmu. Uz to danas ucentru velikih gradova sami Njemci nerado idu. Slika grada se internacionalizirala u sjeru islama, arspskih znakovlja i njihova ponašanja.