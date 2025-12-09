Bi li starije osobe trebale odustati od vožnje? Ovisi o znakovima koje im tijelo šalje

Sve je veći udio starijih osoba u populaciji, pa tako i aktivnih vozača. Vožnja omogućuje starijim osobama da zadovolje potrebu za kretanjem i neovisnošću i važan je dio socijalizacije. Međutim, starija dob donosi i veću vjerojatnost poteškoća s vidom i sluhom, sporijih psihomotornih reakcija, pojave kognitivnih smetnji, depresije, demencije, otežanog kretanja, općenito rigidnijeg i slabije prilagođenog ponašanja. Sve se to može negativno odraziti na sposobnost vožnje. Do problema može doći i zbog stresnih ili teških uvjeta vožnje kao i zbog uzimanja lijekova koji utječu na sposobnost vožnje. "Starenje ne mora značiti odustajanje od vožnje, ali je važno unaprijed planirati i poduzeti određene aktivnosti kako bi se smanjili rizici i povećala osobna sigurnost i sigurnost drugih sudionika u prometu", naglašava mr. Ljiljana Mikuš, pročelnica Sekcije za prometnu psihologiju Hrvatskog psihološkog društva. Ovoga će četvrtka, 11. prosinca, u zagrebačkoj Knjižnici Tina Ujevića održati predavanje pod nazivom "Vozači starije životne dobi i sigurno sudjelovanje u prometu". Početak je predviđen u 18 sati. U predavanju će naglasak biti na prepoznavanju znakova koji govore u prilog tome da treba ograničiti vožnju ili donijeti odluku o prestanku vožnje, ali i o pojavi ageizma - diskriminacije starijih osoba na temelju kalendarske starosti. Predavanje je organizirano u sklopu Projekta 65 plus, sufinanciranog sredstvima Grada Zagreba.