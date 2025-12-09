Sve je veći udio starijih osoba u populaciji, pa tako i aktivnih vozača. Vožnja omogućuje starijim osobama da zadovolje potrebu za kretanjem i neovisnošću i važan je dio socijalizacije. Međutim, starija dob donosi i veću vjerojatnost poteškoća s vidom i sluhom, sporijih psihomotornih reakcija, pojave kognitivnih smetnji, depresije, demencije, otežanog kretanja, općenito rigidnijeg i slabije prilagođenog ponašanja. Sve se to može negativno odraziti na sposobnost vožnje. Do problema može doći i zbog stresnih ili teških uvjeta vožnje kao i zbog uzimanja lijekova koji utječu na sposobnost vožnje. "Starenje ne mora značiti odustajanje od vožnje, ali je važno unaprijed planirati i poduzeti određene aktivnosti kako bi se smanjili rizici i povećala osobna sigurnost i sigurnost drugih sudionika u prometu", naglašava mr. Ljiljana Mikuš, pročelnica Sekcije za prometnu psihologiju Hrvatskog psihološkog društva. Ovoga će četvrtka, 11. prosinca, u zagrebačkoj Knjižnici Tina Ujevića održati predavanje pod nazivom "Vozači starije životne dobi i sigurno sudjelovanje u prometu". Početak je predviđen u 18 sati. U predavanju će naglasak biti na prepoznavanju znakova koji govore u prilog tome da treba ograničiti vožnju ili donijeti odluku o prestanku vožnje, ali i o pojavi ageizma - diskriminacije starijih osoba na temelju kalendarske starosti. Predavanje je organizirano u sklopu Projekta 65 plus, sufinanciranog sredstvima Grada Zagreba.
Bi li starije osobe trebale odustati od vožnje? Ovisi o znakovima koje im tijelo šalje
Kako nam godine idu, veća je vjerojatnost poteškoća s vidom i sluhom, sporijih psihomotornih reakcija, pojave kognitivnih smetnji, depresije, demencije, otežanog kretanja... Na predavanju ovoga četvrtka bit će riječi o znakovima koji govore da treba ograničiti vožnju ili prestati s njom
Vozim od 61 kad sam krenul u zanat. Danas znam razmišljat o svim tim godinama prakse. Bil sam i ja mlad i lud za volanom nobila su druga vremena i ta su se mjenjala. Gustoća prometa i buljenje u mobitele je danas uz mladost i ludost glavni krivac za tolko mrtvih a ne stari ljudi. Danas se voziš u zoni 50 malo brže no onom iza tebe je to presporo i zaobilazi te kod pune crte a i ispred škole, sve mladi s mobitelom u ruci. Samo vi djelite ljude i tražite slabost koja nije kod svakog.