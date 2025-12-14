Naši Portali
VRTOGLAVE CIJENE

Provjerili smo cijene blagdanske košarice: Evo koliko su poskupjeli odojak i janjetina

Autor
Jolanda Rak Šajn
14.12.2025.
u 06:30

Odojak i janjetina skuplji su od 7 do 10 posto u odnosu lani, cijena puretine ostala je slična, a jedino je maslac jeftiniji

U Italiji u prosjeku košta 25 eura, u Hrvatskoj 50, a iako već i takva cijena sušenog bakalara dovoljno govori o našim potrošačima kao ‘ovcama’ za šišanje’ – može i skuplje – pa se kod nekih trgovaca cijena za kilogram vakuumiranog, ‘rasnog’, atlantskog, norveškog Gadusa Morhue penje do vrtoglavih 83,90 eura. I nije riječ samo o bakalaru! I ukupna potrošačka košarica u kojoj Večernji list već petu godinu računa cijene istih 20-ak proizvoda za božićne i novogodišnje blagdane u trgovačkim lancima – po kilogram sušenog bakalara, odojka, janjetine, purice, šarana, tvrdog kravljeg sira Džiugas, suhe dalmatinske šunke Pivac, 250 grama mlinaca trgovačke robne marke, pakiranje od 5 kilograma krumpira (kojemu je Vlada ograničila cijenu do najviše 3,99 eura), kristal salatu (komad), 10 svježih jaja (M), Lino Ladu duo (700 g), Coca-Colu (2 l), francusku salatu Zvijezda (1 kg), delikates krastavce (350 g), maslac Deutsche Markenbutter (250 g), stolni margarin (250 g), vino Korlat merlot (0,75 l), Kraš napolitanke (840 g) i Mlinarovu orehnjaču (500 g) – ove je godine skuplja, u prosjeku za 8% u odnosu na lani – i čak 79% u odnosu na 2021. godinu!

Ključne riječi
uvoz cijene blagdani potrošnja inflacija

Komentara 1

Avatar fidelio
fidelio
07:05 14.12.2025.

Ovim tempom i EU će morati micati nule sa novčanica i zvati ćemo ih konvertibilni euro...

