VIDEO: Rocks prelazi 100 km po cijeni karte za tramvaj, no za brže ceste mali auto plastične karoserije ipak nije

Prava atrakcija bili smo na ulicama Zagreba u novom Opelovom čudnovatom vozilu Opel Rocks. Ni luksuzne njemačke limuzine, veliki terenci ili pravi sportski automobili nisu izazvali toliki interes građana tijekom testnih vožnji kao jedan četverocikl. Opel Rocks Electric je pojava. Mali, svega 2,41 metara dugačak i 1,39 metara širok dvosjed s atraktivnim izgledom nalikuje Smartu koji je sveprisutan na našim prometnicama, no od njega se ipak bitno razlikuje. Prvenstveno po tome što Opel Rocks nije automobil već spada u kategoriju L6e-BP, odnosno skupinu lakih poluzatvorenih četverocikala. Posebnost je što je za vožnju te kategorije potrebno položiti AM kategoriju za mopede, a minimalna dob je 15 godina. Je li to dobro, dvojbeno je. Biste li kao roditelj dali djetetu srednjoškolcu da u prometu vozi Rocks škakljivo je pitanje, no to ovisi o svakom pojedinom roditelju - dok Hrvatska svoje zakone ne uskladi s europskim propisima, budući da trenutačno djeca ova vozila zakonski smiju voziti, iako ih AM kategorija za njih ne osposobljava.

Što se sigurnosti tiče daleko je od razine automobila, jer Rocks ima plastičnu karoseriju koja djeluje vrlo krhko, no s druge strane sigurniji je od mopeda, a nudi i krov nad glavom. Na našem je tržištu slično vozilo prodavao Renault, no model Twizy je bio više nalik motociklu, dok Rocks više sliči autu, uz prava bočna vrata koja se zaključavaju. Opel ga naziva SUM (Sustainable Urban Mobility, u prijevodu održivo urbano vozilo) i brat je blizanac Citroenu Ami, a zamišljeno je kao alternativa skuteru ili javnom prijevozu u gradskom urbanom području. Zbog jednostavnosti i uštede dizajniran je tako da sprijeda i straga izgleda identično, pa vozačka vrata otvaraju nasuprotno, a suvozačka konvencionalno. Zbog toga u prvi mah ne znate koja je prednja a koja stražnja strana vozila. Dizajn je simpatičan i uz mladenačke boje karoserije vrlo moderan. A takva je i unutrašnjost, no vrlo je asketska. Nema radija, već je tu USB priključak i pretinac za prijenosni zvučnik. Za dvoje putnika, pa i iznadprosječno visoka, ima sasvim dovoljno mjesta, dok je udobnost na plastičnim sjedalima slična kao u tramvaju. Prtljažnika nema, no ispred suvozača je dovoljno mjesta za veliku putnu torbu, a vrlo je praktična vješalica za vrećice ili ruksak. Ukupno nudi 63 litre za pohranu stvari.

Rocks pokreće elektromotor snage 8 KS (12 KS Boost), a najveća brzina je zbog zakonskih normi ograničena na 45 km/h. Do maksimalne brzine na ravnom dolazi za desetak sekundi, pa na sporijim gradskim prometnicama, osobito kad su bile gužve, nismo imali nikakvih problema pratiti ostala vozila u prometu. No, izlaskom na avenije, primjerice, Zagrebačku aveniju gdje je ograničenje 60 km/h a vozi se i brže od toga osjećali smo se kao da smetamo. Svi su nas obilazili, čak i kamion, a nije nimalo ugodno kad se iza vas koji ste u malom vozilu pojavi veliki teretnjak. Zbog toga je bolje izbjegavati avenije, osim u prometnim špicama kad svi ionako gmižu prema odredištu. Baterija je kapaciteta 5,5 kWh, a prema WLTP-u doseg s jednim punjenjem je 75 km što je sasvim dovoljno za dnevnu gradsku vožnju. No, da bi bateriju napunili morate imati pristup izvoru struje. Puni se samo na kućnoj utičnici i potpuno se napuni za oko četiri sata pa je idealno ako Rocks možete puniti kod kuće noću jer će vas tada trošak struje stajati oko 0,60 eura na 100 km.

Puni se pomoću tri metra dugog kabela koji se izvlači iz suvozačevih vrata kada je potreban, što podsjeća na praktično rješenje poznato iz usisavača, a nudi se i adapter za punjenje na brzim javnim punionicama (Tip2 priključak doplata 323 €).

Zvučna izolacija je bliža skuteru nego automobilu, a u Rocksu se nudi ventilacija i grijanje, klime nema ni uz doplatu. Problem bi za korisnike mogla biti zima zbog slabije toplinske izolacije. No, to je mana ako ga uspoređujete s automobilima, a ako ga uspoređujete sa skuterom i tu je u prednosti.

U vožnji praktičan (7,2 m krug okretanja) pa i zbog tvrdog ovjesa i izravnog upravljača bez serva te izvrsnog osjeta same ceste zabavan na malim brzinama, dok mu za bilo kakvu bolju zabavu u vožnji nedostaje snage jer se na 45 km/h uključuje regenerativno kočenje. Dakako, jedna od velikih prednosti su dimenzije pri parkiranju jer se Rocks može ugurati i na najmanja parkirna mjesta pa i poprečno u odnosu na druga vozila, no tu je ipak skuter praktičniji. Zbog tvrdog ovjesa osjete se sve neravnine s ceste, a uspornici se moraju prelaziti vrlo oprezno. Rocks nudi zanimljivu alternativu prijevoza za urbana područja u kojoj ćete sigurno biti primijećeni. Vozit ćete se ekološki i jeftino, no za Rocks Electric treba izdvojiti 9990 eura, odnosno za bolje opremljeni testni primjerak TeKno 10.750 eura. Nudi se i Kargo izvedba s 400 litara prtljažnog prostora za 10.330 eura.