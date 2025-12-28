Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 23
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
Plug-in hibrid

Isprobali smo: Raskošni Audijev model dokazuje da limuzine neće izumrijeti

Foto: Sandra Mikulčić
1/10
Autor
Sandra Mikulčić
28.12.2025.
u 08:00

Sam benzinski 2,0 TFSI motor u ovom pogonskom sklopu nosi 185 kW, odnosno 252 KS, a elektromotor nudi do 105 kW (143 KS). Ta kombinacija rezultira odličnim ubrzanjem od 5,3 sekunde iz mirovanja do stotke te s maksimalnih 250 km/h

Iako limuzine više nisu najčešći izbor vozača – štoviše, mnogi su ih se proizvođači odrekli zbog slabe potražnje – za ovom se limuzinom glave okreću. Dobro izgleda i Avant, karavan, ali limuzina je baš za prste polizati, blagdanskim riječnikom rečeno. Šesta generacija Audija A6 među najatraktivnijim je limuzinama koje smo zadnjih godina imali priliku isprobati: bez suvišnih detalja, jednostavnog i čistog dizajna, a opet tako privlačna. Naglašene aerodinamike i utegnutih linija, ne skriva snagu, čemu doprinos daje i moćna prednja maska, spojler u prednjem braniku te optimizirani usisnici zraka. Novodizajnirana LED svjetla, pak, svemu daju elegantan i high-tech pečat, uz OLED stražnja svjetla druge generacije (doplata). Kad se na naziv uglađenog modela nadovežu još riječi e-hybrid i quattro, jasno je da pred sobom imamo posebnu poslasticu. Quattro pogon na sva četiri kotača već je proslavljen, a u zimskom nam je periodu dao dodatnu stabilnost i sigurnost. Zračni ovjes zaslužan je za udobnost, a 499,9 cm dugačak Audi A6 u vožnji se pokazao prilično agilnim, što pripisujemo i serijskom upravljanju na sva četiri kotača. S tronic 7-stupanjski automatik s dvostrukom spojkom i ovdje radi besprijekorno: brzo i glatko.

Isprobali smo: Raskošni poslovni PHEV model dokazuje da limuzine nisu izumrle
1/10

Ova luksuzna poslovna limuzina na test nam je stigla obogaćena plug-in hibridnim pogonom od 270 kW, odnosno 367 konja. Sam benzinski 2,0 TFSI motor u ovom pogonskom sklopu nosi 185 kW, odnosno 252 KS, a elektromotor nudi do 105 kW (143 KS). Ta kombinacija rezultira odličnim ubrzanjem (5,3 s iz mirovanja do stotke) te s maksimalnih 250 km/h. No, kod ovog automobila to je zapravo manje bitno. Naravno, valja znati da itekako može povući kad zatreba, ali teško da će netko loviti brzinske rekorde s poslovnom limuzinom. Zato će, s druge strane, obratiti pažnju na uglađenost putovanja, na udobnost i komfor, na bogatstvo opreme te kvalitetu materijala i završne obrade. A sve pobrojano u Audiju A6 Limousine na visokoj je razini. Njegovih 292,3 cm razmaka među osovinama također su jamac za obilje prostora u interijeru, čak i kad su putnici krupnije građe. Plug-in hibridni pogonski sklop prtljažnik je isprobanom modelu smanjio na 354 litre, s redovne 492 l. Kapacitet visokonaponske baterije povećan je na 25,9 kWh, pa je A6 PHEV samo na struju autonoman malo više od 100 km.

Digitalna pozornica koja u kabini dočekuje vozača protegnula se i na suvozača, pa tako i on ispred sebe ima 10,9-inčni Audi MMI zaslon – treći ekran na kojem može pregledavati sadržaj tijekom vožnje, a da je isti skriven od vozačeva pogleda. Vozač ispred sebe ima 11,9" digitalne instrumente, s 14,5" centralnim zaslonom povezane u jednu impresivnu cjelinu. Tanki zakrivljeni zaslon također ima OLED tehnologiju. Opcijski, testni A6 ima i novi head-up zaslon koji vozač može prilagođavati, ali i putem njega upravljati pojedinim funkcijama auta i infotainmenta. Sama oprema preopširna je čak i za nabrajanje, već i ona serijska, a testni je automobil imao više stavki s popisa dodatne opreme. Klimatizacija je trozonska, grijana su i sportski profilirana sjedala, kao i kolo upravljača; prozori, retrovizori i poklopac prtljažnika su elektrificirani. Zakonom propisana paleta sigurnosnih sustava ovdje je još izdašno pojačana. Zvučna izolacija 30 je posto bolja nego kod prethodnika, za zvučnu se kulisu opcijski pobrinuo Bang & Olufsen sustav s 3D zvukom. Audi A6 Limousine e-hybrid quattro košta od 68.136 eura, za inačicu od 299 konja. Snažnija izvedba, poput isprobane, starta od 79.628 eura. Testnom primjerku s dodatnom opremom cijena iznosi 108.266 eura.
Ključne riječi
Barkod novitet benzinac plug-in hibrid limuzina Audi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!