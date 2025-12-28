Isprobali smo: Raskošni Audijev model dokazuje da limuzine neće izumrijeti

Iako limuzine više nisu najčešći izbor vozača – štoviše, mnogi su ih se proizvođači odrekli zbog slabe potražnje – za ovom se limuzinom glave okreću. Dobro izgleda i Avant, karavan, ali limuzina je baš za prste polizati, blagdanskim riječnikom rečeno. Šesta generacija Audija A6 među najatraktivnijim je limuzinama koje smo zadnjih godina imali priliku isprobati: bez suvišnih detalja, jednostavnog i čistog dizajna, a opet tako privlačna. Naglašene aerodinamike i utegnutih linija, ne skriva snagu, čemu doprinos daje i moćna prednja maska, spojler u prednjem braniku te optimizirani usisnici zraka. Novodizajnirana LED svjetla, pak, svemu daju elegantan i high-tech pečat, uz OLED stražnja svjetla druge generacije (doplata). Kad se na naziv uglađenog modela nadovežu još riječi e-hybrid i quattro, jasno je da pred sobom imamo posebnu poslasticu. Quattro pogon na sva četiri kotača već je proslavljen, a u zimskom nam je periodu dao dodatnu stabilnost i sigurnost. Zračni ovjes zaslužan je za udobnost, a 499,9 cm dugačak Audi A6 u vožnji se pokazao prilično agilnim, što pripisujemo i serijskom upravljanju na sva četiri kotača. S tronic 7-stupanjski automatik s dvostrukom spojkom i ovdje radi besprijekorno: brzo i glatko.

Isprobali smo: Raskošni poslovni PHEV model dokazuje da limuzine nisu izumrle

Ova luksuzna poslovna limuzina na test nam je stigla obogaćena plug-in hibridnim pogonom od 270 kW, odnosno 367 konja. Sam benzinski 2,0 TFSI motor u ovom pogonskom sklopu nosi 185 kW, odnosno 252 KS, a elektromotor nudi do 105 kW (143 KS). Ta kombinacija rezultira odličnim ubrzanjem (5,3 s iz mirovanja do stotke) te s maksimalnih 250 km/h. No, kod ovog automobila to je zapravo manje bitno. Naravno, valja znati da itekako može povući kad zatreba, ali teško da će netko loviti brzinske rekorde s poslovnom limuzinom. Zato će, s druge strane, obratiti pažnju na uglađenost putovanja, na udobnost i komfor, na bogatstvo opreme te kvalitetu materijala i završne obrade. A sve pobrojano u Audiju A6 Limousine na visokoj je razini. Njegovih 292,3 cm razmaka među osovinama također su jamac za obilje prostora u interijeru, čak i kad su putnici krupnije građe. Plug-in hibridni pogonski sklop prtljažnik je isprobanom modelu smanjio na 354 litre, s redovne 492 l. Kapacitet visokonaponske baterije povećan je na 25,9 kWh, pa je A6 PHEV samo na struju autonoman malo više od 100 km.

Digitalna pozornica koja u kabini dočekuje vozača protegnula se i na suvozača, pa tako i on ispred sebe ima 10,9-inčni Audi MMI zaslon – treći ekran na kojem može pregledavati sadržaj tijekom vožnje, a da je isti skriven od vozačeva pogleda. Vozač ispred sebe ima 11,9" digitalne instrumente, s 14,5" centralnim zaslonom povezane u jednu impresivnu cjelinu. Tanki zakrivljeni zaslon također ima OLED tehnologiju. Opcijski, testni A6 ima i novi head-up zaslon koji vozač može prilagođavati, ali i putem njega upravljati pojedinim funkcijama auta i infotainmenta. Sama oprema preopširna je čak i za nabrajanje, već i ona serijska, a testni je automobil imao više stavki s popisa dodatne opreme. Klimatizacija je trozonska, grijana su i sportski profilirana sjedala, kao i kolo upravljača; prozori, retrovizori i poklopac prtljažnika su elektrificirani. Zakonom propisana paleta sigurnosnih sustava ovdje je još izdašno pojačana. Zvučna izolacija 30 je posto bolja nego kod prethodnika, za zvučnu se kulisu opcijski pobrinuo Bang & Olufsen sustav s 3D zvukom. Audi A6 Limousine e-hybrid quattro košta od 68.136 eura, za inačicu od 299 konja. Snažnija izvedba, poput isprobane, starta od 79.628 eura. Testnom primjerku s dodatnom opremom cijena iznosi 108.266 eura.