Provjerite je li vaš auto kandidat za balansiranje ili centriranje kotača

Znate li razliku između centriranja i balansiranja kotača? Ne? Ništa zato, mnogi ne znaju. No, korisno je to znati kako biste mogli prepoznati kad je vašem automobilu potrebno balansiranje kotača, a kad vjerojatno treba centriranje. Obje situacije, kažu iz Michelina, mogu negativno utjecati na sigurnost i vijek trajanja guma, što može rezultirati dodatnim troškovima.

Kad se govori o balansiranju kotača, zapravo se govori o sklopu gume i naplatka. Kotaču može biti poremećen balans kad je jedno područje gume ili naplatka teže ili lakše od drugih. Radi se o neravnomjerno raspoređenoj masi koja stvara neravnotežu. Balansiranje kotača zahvat je koji ima za cilj kompenzirati kotač s masom kako bi se ponovno uspostavila ravnoteža i osigurala optimalna rotacija. Često već prilikom same montaže guma postoji malena neravnoteža ili neujednačenost na gumi ili kotaču, a takve pojave se zapravo mogu objediniti i dodatno pojačati dinamičku neravnotežu. Stoga dinamičko balansiranje treba obavljati sustavno, prilikom svake zamjene ili ponovne montaže guma. Balansiranje se obavlja kod vulkanizera prilikom montaže guma, pa kod svake sezonske izmjene provjerite je li i balansiranje uključeno u cijenu izmjene guma. Osim prilikom svake montaže guma, balansiranje treba obaviti i udarite li malo jače, primjerice, o rub pločnika.

Kotaču može biti poremećen balans kad je jedno područje gume ili naplatka teže ili lakše od drugih Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Balansiranje kotača je važno jer veća neravnoteža na sklopu kotača i gume može dovesti do pojave vibracija na ovjesu. Takve vibracije, osim što utječu na razinu udobnosti pri vožnji, ubrzavaju trošenje gaznog sloja gume i drugih komponenti ovjesa. Upravo ćete po tim vibracijama u vožnji znati da se (vjerojatno) poremetio balans guma. Nećete to moći ignorirati jer je osjećaj zaista neugodan. Vibracije možete osjetiti na kolu upravljača, podu, ploči s instrumentima ili sjedalima. Neće biti uočljive pri nižim brzinama, ali hoće kad dosegnete određenu brzinu, kad dođe do frekvencija na kojima prirodno dolazi do vibracija na sustavu ovjesa i konstrukciji vozila.

Za razliku od balansiranja, koje je normalno za sklop kotača i gume, centriranje se odvija na ovjesu vozila i radi se o složenom zahvatu. Centriranje ovjesa vozila znači podešavanje kutova kotača prema specifikacijama proizvođača. To obuhvaća podešavanje centriranja i bočnog nagiba kotača na vozilima. Neravnomjerno trošenje guma ili kratki vijek trajanja guma signali su da možda postoji problem s centriranjem. Uočite li, primjerice, da se gume više troše na ramenima nego na drugim dijelovima, morate hitno provjeriti i prema potrebi centrirati ovjes na vozilu. Trošenje s hrapavim dijelovima i izbočeni rubovi pokazatelj su nepravilnog centriranja. Ubrzano trošenje na jednoj strani gaznog sloja gume, izvana ili iznutra, mogu biti pokazatelj nepravilnog bočnog nagiba kotača

Nepravilno centriranje može uzrokovati promjene u ponašanju vozila, posebice na cestama gdje gume lošije drže podlogu, pa automobil može vući u jednu stranu. Također, trošit će više goriva i gume će se brže potrošiti. Poremećaji u centriranju kotača mogu nastati nakon udaranja u rubnik, prelaska preko rupe na cesti ili u ozbiljnijim situacijama, ako vozilo sudjeluje u nesreći.