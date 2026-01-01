Liječnici upozoravaju: Jutarnji tragovi na jastuku mogu biti rani znak raka

Naše tijelo svakodnevno nam šalje različite signale da bi nas upozorilo da nešto nije u redu, no često ih ne prepoznajemo na vrijeme ili ih svjesno ignoriramo. Umor, bol, promjene u disanju ili neobični osjećaji nerijetko se pripisuju stresu, godinama ili "lošem danu", iako mogu biti znak da se u pozadini događa nešto ozbiljnije. Upravo zato važno je naučiti slušati vlastito tijelo i obratiti pozornost na suptilne promjene koje nam pokušavaju reći da je vrijeme da stanemo i potražimo pomoć.

Zdravstveni stručnjaci su upozorili da se ujutro na jastučnicama i posteljini može pojaviti malo poznati znak upozorenja na potencijalno životno opasno stanje. Naime, obilno noćno znojenje koje ostavlja vidljive tragove može signalizirati rak. Simptomi raka općenito variraju ovisno o tome gdje se bolest razvija u tijelu. Na primjer, dugotrajni kašalj može ukazivati ​​na rak pluća, dok otkrivanje krvi u stolici može ukazivati ​​na rak crijeva. Međutim, određeni pokazatelji su nejasniji i mogu se lako odbaciti ili pogrešno protumačiti, poput noćnog znojenja. Određena količina znojenja tijekom spavanja je sasvim normalna, a na nju utječu faktori poput temperature spavaće sobe i spavate li uz nekoga, piše Daily Express.

Međutim, ako se redovito budite i otkrivate da ste vi, vaš jastuk ili posteljina natopljeni znoj, to zahtijeva liječničku pomoć. "Većina ljudi se znoji tijekom noći. Ako se redovito budite s mokrim plahtama, trebali biste to provjeriti kod liječnika opće prakse. Noćno znojenje je kada se toliko znojite da su vam pidžama i posteljina mokri, iako je mjesto gdje spavate hladno", objasnili su iz Nacionalne zdravstvene službe Ujedinjenog Kraljevstva (NHS).

Cancer Research UK navodi vrlo jaka noćna znojenja među općim pokazateljima raka. Ipak, ona mogu biti i posljedica uzimanja određenih lijekova ili manje ozbiljnih zdravstvenih stanja. "Znojenje noću ili visoka temperatura (vrućica) mogu biti uzrokovani infekcijama ili nuspojavom određenih lijekova. Često se javlja i kod žena u vrijeme menopauze. No, obratite se svom liječniku ako imate vrlo obilno noćno znojenje ili neobjašnjivu vrućicu", objasnili su iz dobrotvorne organizacije.

NHS ističe da određeni karcinomi mogu dovesti do povećanog znojenja. To uključuje: rak bubrega, tumore zametnih stanica, mezoteliom, leukemiju, unaprijeđeni medularni karcinom štitnjače, karcinoidne tumore, Hodgkinov limfom, rak kostiju, Ne-Hodgkinov limfom i rak prostate. Leukemia Care pokazuje da otprilike 30 posto onih kojima je dijagnosticirano ovo stanje prijavljuje noćno znojenje.

"Svakako nije neobično znojiti se tijekom noći, posebno ljeti kada vam soba ili posteljina postanu previše vrući. Međutim, jaka noćna znojenja koja se javljaju do te mjere da vam posteljina ili pidžama postanu mokri, unatoč spavanju u hladnom okruženju, ponekad mogu biti znak leukemije. Mnogi opisuju osjećaj kao da su upravo izašli iz bazena i legli u krevet", objasnili su iz organizacije. Dobrotvorna organizacija razlikuje obična noćna znojenja od onih povezanih s rakom.

Iz NHS-a su savjetovali da se obratite svom liječniku opće prakse ako: imate noćna znojenja i neobjašnjiv gubitak težine, imate visoku temperaturu (ili osjećate vrućinu i drhtavicu), kašalj ili proljev, imate česta noćna znojenja koja vam remete san ili uzrokuju zabrinutost.