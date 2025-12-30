Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 167
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
NIJE BAŠ ISPLATIVO

Autom idete do pekarnice ili po namirnice? Kratke vožnje zapravo su najgore za vaš auto, evo i zašto

Vozač, vožnja, auto
pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
30.12.2025.
u 19:00

Kratke vožnje također povećavaju potrošnju goriva jer motor u hladnom startu zahtijeva više goriva. Dodatno, baterija se ne puni dovoljno jer kratke vožnje nisu dovoljne za njeno potpuno punjenje, a zimi to može dovesti do problema s pokretanjem vozila

Kratke vožnje, poput brzog odlaska do pekare ili vrtića, mogu zvučati bezopasno, ali nisu. Ako automobil često koristite za kratke vožnje, riskirate  veći trošak zbog većeg trošenja dijelova, većeg potrošnje goriva i skupih popravaka. Kako piše Bild, problem kod vožnji kraćih od deset kilometara je u tome što motor obično ne postigne odgovarajuću temperaturu, što uzrokuje da ulje ostane gusto i lošije podmazuje. Dijelovi motora se tada više troše i treniraju, a neizgoreni gorivo dolazi u motorno ulje, ubrzavajući njegovu degradaciju.

Kratke vožnje također povećavaju potrošnju goriva jer motor u hladnom startu zahtijeva više goriva. Dodatno, baterija se ne puni dovoljno jer kratke vožnje nisu dovoljne za njeno potpuno punjenje, a zimi to može dovesti do problema s pokretanjem vozila. Kondenzat u ispušnom sustavu ne isparava, što može uzrokovati hrđanje.

Kratke vožnje najviše štete motoru, bateriji i ispušnom sustavu, a to je posebno problematično za dizelske motore. Motor se sporije zagrijava, a filter čestica se ne čisti, što može dovesti do njegovog začepljenja i nužnosti hitne popravke. Iako moderni benzinski motori s filtrom čestica (OPF) također trebaju dulje vožnje kako bi se izbjegli problemi, manji benzinski motori bolje podnose kratke vožnje nego veći motori ili dizelski motori.

Plug-in hibridi su bolji za kratke vožnje ako se redovito pune i voze električno, a najbolja opcija su električni auti jer nemaju problema s hladnim startom, uljem, ispušnim plinom ili filterima. Oni su tehnički bolji za gradsku vožnju, pod uvjetom da postoji mogućnost punjenja.

Ako su kratke vožnje neizbježne, barem jednom tjedno treba se obaviti duža vožnja kako bi motor i ispušni sustav postigli odgovarajuću temperaturu. Također, preporučuje se raniji servis za zamjenu ulja nego što je predviđeno i povremeno punjenje baterije zimi. Kratke vožnje mogu uštedjeti vrijeme, ali koštaju u smislu tehnike. Tko često vozi hladnim motorom, na kraju će platiti više.

red gif
Ključne riječi
vožnja Njemačka auto Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!