Autom idete do pekarnice ili po namirnice? Kratke vožnje zapravo su najgore za vaš auto, evo i zašto

Kratke vožnje, poput brzog odlaska do pekare ili vrtića, mogu zvučati bezopasno, ali nisu. Ako automobil često koristite za kratke vožnje, riskirate veći trošak zbog većeg trošenja dijelova, većeg potrošnje goriva i skupih popravaka. Kako piše Bild, problem kod vožnji kraćih od deset kilometara je u tome što motor obično ne postigne odgovarajuću temperaturu, što uzrokuje da ulje ostane gusto i lošije podmazuje. Dijelovi motora se tada više troše i treniraju, a neizgoreni gorivo dolazi u motorno ulje, ubrzavajući njegovu degradaciju.

Kratke vožnje također povećavaju potrošnju goriva jer motor u hladnom startu zahtijeva više goriva. Dodatno, baterija se ne puni dovoljno jer kratke vožnje nisu dovoljne za njeno potpuno punjenje, a zimi to može dovesti do problema s pokretanjem vozila. Kondenzat u ispušnom sustavu ne isparava, što može uzrokovati hrđanje.

Kratke vožnje najviše štete motoru, bateriji i ispušnom sustavu, a to je posebno problematično za dizelske motore. Motor se sporije zagrijava, a filter čestica se ne čisti, što može dovesti do njegovog začepljenja i nužnosti hitne popravke. Iako moderni benzinski motori s filtrom čestica (OPF) također trebaju dulje vožnje kako bi se izbjegli problemi, manji benzinski motori bolje podnose kratke vožnje nego veći motori ili dizelski motori.

Plug-in hibridi su bolji za kratke vožnje ako se redovito pune i voze električno, a najbolja opcija su električni auti jer nemaju problema s hladnim startom, uljem, ispušnim plinom ili filterima. Oni su tehnički bolji za gradsku vožnju, pod uvjetom da postoji mogućnost punjenja.

Ako su kratke vožnje neizbježne, barem jednom tjedno treba se obaviti duža vožnja kako bi motor i ispušni sustav postigli odgovarajuću temperaturu. Također, preporučuje se raniji servis za zamjenu ulja nego što je predviđeno i povremeno punjenje baterije zimi. Kratke vožnje mogu uštedjeti vrijeme, ali koštaju u smislu tehnike. Tko često vozi hladnim motorom, na kraju će platiti više.