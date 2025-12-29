Više od 100 novih modela automobila 2026. stiže u Hrvatsku, najviše SUV-ova i hibrida

Godina pred nama ničim ne bi trebala kazivati da se automobilska industrija bori s prelaskom na elektromobilnost, da se (opet) moraju uskladiti s novim, strožim sigurnosnim pravilima Europske komisije, da su suočeni s visokim kaznama za prekoračenje ekoloških standarda... Više od 100 modela tijekom 2026. godine stiže u Hrvatsku, najviše SUV-ova i hibrida. Brojni su, naravno, i potpuno električni automobili. Škoda, najprodavanija marka automobila u Hrvatskoj, svoju će gamu pojačati s dva noviteta. Oba se očekuju u rujnu: novi Epiq i Space BEV. Epiq je električni kompaktni crossover. Prilikom premijernog pokazivanja modela češki je proizvođač baratao s cijenom od oko 25.000 eura. Škoda Space BEV također će biti električan, no to mu vjerojatno neće biti konačno ime. Na tržišnoj ljestvici drugoplasirani Volkswagen s prinovama kreće već od siječnja, kada se u salonima očekuje novi T-Roc. U studenom bismo trebali dočekati ID. Polo, kao i redizajnirane verzije gospodarskih vozila Caddy i Multivan. Iz Audija, pak, najavljuju da će nastaviti s najvećom ofenzivom novih proizvoda u povijesti tvrtke. Fokus će im biti na kompaktnim električnim modelima, učinkovitim SUV-ovima luksuzne klase s motorima s unutarnjim izgaranjem i dinamičnim RS modelima. Posebni naglasci, navode, bit će predstavljanje nove generacije Q7 modela, zatim novog početnog BEV-a i svjetska premijera Audija Q9 – prvog SUV-a marke u prestižnom D-segmentu. U istom, VW koncernu su i Cupra te Seat. Tijekom prvog kvartala 2026. Cupri stiže Formentor VZ5, početkom drugog redizajnirani Born, a krajem drugog kvartala Raval – novi električni kompakt. U siječnju stižu nove Seat Ibiza i Arona.

Nova Opel Astra na našem se tržištu očekuje tijekom svibnja, a na izbor će biti četiri paketa opreme i četiri motora: BEV, odnosno električna izvedba od 156 KS, zatim blagi hibrid sa 145 konja, plug-in hibrid od 195 KS, te dizelaš sa 130 konja i 8-stupanjskim automatskim mjenjačem. U Fordove bi salone u prvom ili drugom kvartalu trebale doći nove izvedbe Rangera PHEV – Platinum i Limited, kao i nove konfiguracije za Capri. Također, sredinom godine u Hrvatskoj se očekuje Fordov novi crossover/SUV. Renaultu odmah u siječnju dolazi Clio VI, dok se u ožujku ili travnju očekuje novi Twingo. Rujan je, pak, rezerviran za novi Trafic E-Tech. Dosta će se modela u 2026. ukazati u osvježenom izdanju: Captur i Symbioz (ožujak), Megane E-tech, Austral, Espace, Rafale (travanj), Kangoo Van, Trafic Passenger i Trafic Van (lipanj), Renault 5 i Renault 4 (rujan), Kangoo Van E-Tech 52 kWh baterija (rujan). Daciji također stižu redizajnirani modeli – Jogger i Duster u siječnju te Sandero, Sandero Stepway i Logan u ožujku. Nissan će se pojačati s dva nova električna modela: s Microm u ožujku i Leafom u lipnju.

Hondi u travnju u salone stiže redizajnirani Civic, a u svibnju novi Prelude. Suzuki u siječnju ili veljači očekuje eVitaru te posebna izdanja Vitare i S-Crossa. Kia će godinu otvoriti s modelom PV5, a u veljači dolazi i EV4. Ožujak nastavlja niz s Kijom EV2, u travnju dolazi EV5. Lipanj će biti u znaku modela Niro i Seltos. U kolovozu se uz Xceed očekuje i dolazak modela K4. Marka KGM u kalendaru dolazaka noviteta u Hrvatsku za prvi kvartal ima zabilježen Actyon Hybrid, a za drugi Musso i Musso EV. Geelyju plug-in hibridni model Starray EMi stiže u ožujku. Mazdi u veljači stižu osvježeni CX-60 i CX-80, dok novu Mazdu CX-5 očekuju u travnju. Za Porsche će najplodonosniji biti ožujak, kada se očekuje dolazak modela 992 GT3 Cabrio, Cayenne S BEV, Cayenne Coupe BEV, Cayenne S Coupe BEV i Cayenne Turbo Coupe BEV. Izvedba 992 GT3 90 F.A. Porsche stiže u travnju, a Cayenne Turbo GT Coupe BEV u prosincu. Range Rover također u sljedećoj godini očekuje BEV novitete: električni Range Rover u svibnju, električni Range Rover Sport u srpnju, te potpuno novi električni Range Rover model u rujnu. Mercedes-Benz također očekuje više prinova: u veljači novi CLA HEV, u prvom kvartalu još i novi GLB EQ te redizajnirani EQS i S-klasu/Maybach. U drugom kvartalu očekuju novi GLB HEV.



Toyoti će sam početak godine obilježiti Aygo X Hibrid, odnosno prva hibridna inačica modela Aygo, koji je dobio i GR izvedbu. U siječnju stiže i nova verzija električnog BZ4X, a mjesec kasnije novi Hilux, potpuno električan. Hibrid dolazi u srpnju. Novi C-HR stiže u ožujku. Svibanj će biti u znaku modela RAV 4 hibrid i BZ4X Touring. RAV 4 plug-in očekuje se u srpnju, a redizajnirani Yaris Cross Hibrid u kolovozu. Lexus LBX Vibrant Edition i osvježeni RZ naše će tržište također obogatiti u siječnju. Model ES u ožujku stiže električan, a u kolovozu kao hibrid. U prvom kvartalu 2026. u Hrvatskoj se očekuju i novi Jeep Compass, temeljito osvježen Alfa Romeo Tonale, zatim Alfa Romeo Junior s Q4 pogonom, Fiat Grande Panda s benzinskim motorom i ručnim mjenjačem, kao i Fiat Professional Ulysse i Scudo 2,2 dizel. Dugoočekivana verzija Fiata 500 Hybrid stiže u drugom kvartalu, kao i Fiat 600 1,2 MT te posebna serija Jeep Avengera. Fiat u trećem kvartalu očekuje dva nova modela. Jedan je tipični obiteljski SUV, a drugi moderni coupe crossover.