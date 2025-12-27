Naši Portali
UPOZORAVA INSPEKTORAT

Nemojte ga konzumirati! S tržišta se povlači ovaj čaj, vratite ga u trgovinu

Čaj
Pexels
VL
Autor
Mladenka Tomić/Hina
27.12.2025.
u 08:29

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EU) o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani

Državni inspektorat RH opozvao je bjelovarski Čaj plućnjak u listu, od 50 grama, zbog povećane količine pirolizidinskih alkaloida u proizvodu, priopćili su u petak iz Centra za sigurnost hrane Hrvatske agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH).

Čaj plućnjak proizvodi i stavlja na tržište Travar M.B. d.o.o. iz Bjelovara. Opoziv se odnosi isključivo na čaj plućnjak LOT broja 01316, najbolje upotrijebiti do: 31.srpnja 2027.

Potrošačima se savjetuje da ne konzumiraju proizvod koji nosi navedene oznake te ga mogu vratiti na prodajno mjesto, stoji u priopćenju. Kako se dodaje, proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EU) o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani.

Ključne riječi
Barkod državni inspektorat čaj

