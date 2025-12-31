Putin se opet hvali nuklearnim oružjem, a evo kako bi prošao Zagreb kad bi na njega pala atomska bomba

Usred rastućih globalnih napetosti, Moskva je otkrila novi, navodno "nezaustavljivi" raketni sustav s nuklearnim kapacitetom, tvrdeći da bi mogao dosegnuti London "za samo osam minuta" nakon lansiranja. Ovaj sustav, koji ostaje pod izravnom kontrolom predsjednika Vladimira Putina, navodno može gađati ciljeve udaljene do 5000 km te je prilagodljiv za nošenje konvencionalnih ili specijalnih bojevih glava. Također, oružje se može lansirati s bilo koje točke duž rute borbene patrole.

Putin je ovo "revolucionarno" nuklearno oružje upotrijebio samo jednom, u "probnom" lansiranju bez bojeve glave u studenom 2024. godine, ciljajući ukrajinski grad Dnipro, s namjerom zastrašivanja Kijeva i Zapada. U međuvremenu, online alat pruža zastrašujuću sliku potencijalnih posljedica nuklearnog napada na civilno stanovništvo. Jezivi alat za praćenje, nazvan NUKEMAP, koji je osmislio povjesničar znanosti i nuklearne tehnologije Alex Wellerstein, precizno prikazuje razinu sigurnosti ili opasnosti za javnost u slučaju detonacije nuklearnog oružja u blizini. Ovaj alat jasno ilustrira razorne ljudske posljedice modernog nuklearnog ratovanja.

NUKEMAP omogućuje korisnicima simulaciju utjecaja atomske eksplozije bilo gdje u svijetu, s nezamislivim rezultatima. Alat dopušta virtualno lansiranje nuklearnog oružja na gotovo bilo koju lokaciju, od velikih metropola poput Philadelphije i Pekinga do mjesta s povijesnom nuklearnom važnosti, piše Mirror.

Korisnici mogu birati između različitih nuklearnih oružja s popisa unaprijed postavljenih postavki i odabrati način detonacije, pri čemu svaka opcija nosi zastrašujuće implikacije. Popis bojevih glava uključuje neke od najrazornijih naprava ikad stvorenih. Među njima je Car-bomba, najveće nuklearno oružje koje je ikada testirao Sovjetski Savez, s prinosom od 100 megatona. Na drugom kraju spektra nalazi se Little Boy, bomba od 15 kilotona bačena na Hirošimu, koja je usmrtila oko 140 000 ljudi. Korisnici također moraju odabrati između dvije vrste eksplozija. Površinska eksplozija detonira na tlu ili blizu njega, stvarajući krater i prouzročivši intenzivno lokalno razaranje. Zračna eksplozija eksplodira iznad tla, stvarajući daleko širi radijus eksplozije i maksimizirajući štetu na zgradama i infrastrukturi. Za napade na gusto naseljene gradove zračna eksplozija se općenito smatra vjerojatnijom. Izabere li se Car-bomba od 50 megatona, najveća nuklearna bomba koju je testirao Sovjetski savez, i detonira iznad Zagreba, stradalo bi više od 860.000 ljudi.

Foto: Screenshot

Upozorenja o rastućoj opasnosti od nuklearnog oružja nisu nova. Godine 2021.Chieko Kiriake, preživjela iz Hirošime, izjavila je na saslušanju koje je organizirao Hiroshima Speaks Out da je moderno nuklearno oružje znatno moćnije od onog korištenog 1945. Sada s 95 godina, rekla je: "Trenutačno nuklearno oružje stotine je puta moćnije od bombi bačenih na Hirošimu i Nagasaki."

"Kada bi izbio rat i ikada bi se upotrijebilo nuklearno oružje, Zemlja bi bila uništena. Važno je da svatko od nas nastavi pokušavati gurati sjeme rata dublje u koridore kako se rat ne bi dogodio." Njezini komentari odjekuju dok rastu strahovi od eskalacije između država s nuklearnim oružjem. Te su se zabrinutosti pojačale nakon američkih napada na iranska nuklearna postrojenja, što je potaknulo upozorenja iranskog ministra vanjskih poslova Abbasa Araghchija o "vječnim posljedicama".

Američki predsjednik Donald Trump tvrdio je da su napadi bili "vrlo uspješni", dok je britanski premijer Keir Starmer rekao da iranski nuklearni program predstavlja "ozbiljnu prijetnju međunarodnoj sigurnosti" i pozvao na povratak diplomaciji. Sada je nova uzbuna izazvana ruskim raspoređivanjem novog raketnog sustava Orešnik. Kompleks s nuklearnim oružjem postavljen je na borbeno dežurstvo u Bjelorusiji, blizu granica EU i NATO-a, i prvi put je viđen u javnosti.

Moskva tvrdi da raketa može pogoditi ciljeve udaljene do 5000 km i da bi mogla pogoditi London za samo osam minuta iz Bjelorusije. Bjelorusko ministarstvo obrane objavilo je: "Raketna divizija Orešnik započela je borbene patrolne misije u određenim područjima diljem naše zemlje."Iako je bjeloruski vojni stručnjak Andrej Bogodel inzistirao na tome da je oružje obrambeno, rekavši da nije namijenjeno napadu na Britaniju ili Njemačku, sustav ostaje pod kontrolom Vladimira Putina. Bjeloruski čelnik Aleksandar Lukašenko rekao je da će ga projektil "učiniti jakim", dodajući: "Snagu su oduvijek bili poštovani svugdje."

Putin je tvrdio da konvencionalne rakete Orešnik mogu generirati temperature od 4000 °C, gotovo jednako vruće kao površina Sunca, a istodobno su sposobne nositi nuklearne bojeve glave. Navodno je raketa jednom korištena, u probnom lansiranju na ukrajinski grad Dnipro u studenome 2024., bez bojeve glave. Alati poput NUKEMAP-a nude otrežnjujući i zastrašujući simulirani podsjetnik na to što je u pitanju i što bi nuklearna bomba mogla učiniti životima običnih ljudi i njihovih voljenih. Simulacije naglašavaju sumornu stvarnost: – u nuklearnoj razmjeni nema pravih pobjednika, samo nezamislivi ljudski gubici.