Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 183
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
UTVRĐENI PREKRŠAJI

Sezonska sniženja i proizvodi s ograničenom cijenom na udaru inspekcije. Evo gdje su trgovci najviše 'griješili'

Rijeka: Sezonska sniženja u trgovinama u centru grada
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
1/4
Autor
Jolanda Rak Šajn
30.12.2025.
u 21:00

Svaki četvrti trgovac ne poštuje Vladinu odluku o ‘zamrzavanju’ cijena, prekršaji su utvrđeni u 1026 od 4194 nadzirane trgovine

Tržišna inspekcija počela je s nadzorom najavljenih zimskih sniženja koja su počela 27. prosinca i mogu trajati najdulje 60 dana. Kontrolira se krše li se odredbe Zakona o zaštiti potrošača, koji, među ostalim, propisuju isticanje cijena, uvjeta prodaje, obavijesti o podnošenju pisanog prigovora, a isto tako i nepoštena poslovna praksa trgovaca. Iz DIRH-a podsjećaju kako za sezonskog sniženja trgovci moraju istaknuti najnižu cijenu koju su primjenjivali 30 dana prije početka sniženja i sniženu cijenu. Moraju ih istaknuti jasno, vidljivo i čitljivo. Isto tako i kada se cijena bez prekida progresivno smanjuje u nekoliko navrata, trgovac je uz novu cijenu obvezan istaknuti i najnižu u zadnjih 30 dana. Za utvrđene prekršaje nepoštene poslovne prakse (primjerice, zavaravanja potrošača oko sniženja koje se odobrava, isticanja većeg popusta nego što se uistinu odobrava i slično) poduzimaju se zakonom predviđene prekršajne mjere.

Zakonom o zaštiti potrošača propisana je novčana kazna u iznosu od 1327,23 eura do 26.544,56 eura za pravnu osobu, od 1327,23 eura do 1990,84 eura za odgovornu osobu u pravnoj osobi te od 663,61 eura do 1990,84 eura za trgovca, fizičku osobu. Lani je tijekom zimskih sniženja obavljeno 328 kontrola, u kojima je utvrđeno 60 prekršaja.

Od stupanja na snagu Vladine Odluke o izravnim mjerama kontrole cijena određenih proizvoda i određenih kategorija proizvoda u trgovini na malo te Odluke o objavi cjenika i isticanju dodatne cijene kao mjera izravne kontrole cijene, tržišna je inspekcija od 7. veljače do 24. prosinca 2025. u 1026 trgovina utvrdila nepravilnosti. Riječ je o svakoj četvrtoj trgovini (25,84%) od njih ukupno 4194 u kojima se provjeravalo 100 proizvoda i kategorija za koje je određena najviša razina cijena te propisane obveze trgovaca u informiranju potrošača.

Iz DIRH-a kažu kako trgovci za 3690 proizvoda (artikala) nisu istaknuli vizualnu identifikacijsku oznaku sukladno Odluci, a za 372 je utvrđena prodaja iznad najviše dopuštene cijene. Kod 697 kategorija proizvoda trgovci nisu za najmanje jedan artikl odredili cijenu do najviše razine dopuštene cijene, a nude ih u ponudi. Najviše je takvih nepravilnosti utvrđeno kod pšeničnog nepakiranog kruha (u 159 slučajeva), kranjskih kobasica (106), naranača u rinfuzi (97), kajzerica (83), crvenog (žutog) luka u rinfuzi (80), tirolske kobasice (76), pancete (73), zamrznutoga graška (72), šunke u ovitku (67), rezane cikle (64)...

Kada je riječ o 30 proizvoda za koje je Vlada odredila najvišu cijenu svih artikala u prodaji, trgovci su najviše “griješili” kod sirupa sa šećerom (u 187 slučajeva) i jogurta u čašici i bočici (183), trajnih mlijeka (176), gela za tuširanje (166), standardnih higijenskih uložaka (132)... U 326 trgovina nisu istaknuti plakati ili osigurani zasebni dijelovi iako imaju više od 400 kvadrata. U nadzorima Odluke o objavi cjenika i isticanju dodatne cijene kao mjera izravne kontrole cijene u trgovini na malo utvrđeno je da trgovci u 166 prodajnih objekata za 1836 kontroliranih proizvoda (artikala) nisu istaknuli dodatnu cijenu, dok je u kontrolama objave cjenika na mrežnim stranicama trgovaca iz kategorija supermarket, hipermarket, diskontna prodavaonica te cash&carry utvrđeno 13 prekršaja. Pojedini inspekcijski nadzori su u tijeku, ističu iz DIRH-a, kao i da za utvrđene prekršaje poduzimaju propisane prekršajne mjere.

Teška bitka za najbolji komad odojka na Dolcu: Gužve su ogromne, pogledajte ponudu
Ključne riječi
Barkod sezonska sniženja

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!