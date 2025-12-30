Sezonska sniženja i proizvodi s ograničenom cijenom na udaru inspekcije. Evo gdje su trgovci najviše 'griješili'

Tržišna inspekcija počela je s nadzorom najavljenih zimskih sniženja koja su počela 27. prosinca i mogu trajati najdulje 60 dana. Kontrolira se krše li se odredbe Zakona o zaštiti potrošača, koji, među ostalim, propisuju isticanje cijena, uvjeta prodaje, obavijesti o podnošenju pisanog prigovora, a isto tako i nepoštena poslovna praksa trgovaca. Iz DIRH-a podsjećaju kako za sezonskog sniženja trgovci moraju istaknuti najnižu cijenu koju su primjenjivali 30 dana prije početka sniženja i sniženu cijenu. Moraju ih istaknuti jasno, vidljivo i čitljivo. Isto tako i kada se cijena bez prekida progresivno smanjuje u nekoliko navrata, trgovac je uz novu cijenu obvezan istaknuti i najnižu u zadnjih 30 dana. Za utvrđene prekršaje nepoštene poslovne prakse (primjerice, zavaravanja potrošača oko sniženja koje se odobrava, isticanja većeg popusta nego što se uistinu odobrava i slično) poduzimaju se zakonom predviđene prekršajne mjere.

Zakonom o zaštiti potrošača propisana je novčana kazna u iznosu od 1327,23 eura do 26.544,56 eura za pravnu osobu, od 1327,23 eura do 1990,84 eura za odgovornu osobu u pravnoj osobi te od 663,61 eura do 1990,84 eura za trgovca, fizičku osobu. Lani je tijekom zimskih sniženja obavljeno 328 kontrola, u kojima je utvrđeno 60 prekršaja.

Od stupanja na snagu Vladine Odluke o izravnim mjerama kontrole cijena određenih proizvoda i određenih kategorija proizvoda u trgovini na malo te Odluke o objavi cjenika i isticanju dodatne cijene kao mjera izravne kontrole cijene, tržišna je inspekcija od 7. veljače do 24. prosinca 2025. u 1026 trgovina utvrdila nepravilnosti. Riječ je o svakoj četvrtoj trgovini (25,84%) od njih ukupno 4194 u kojima se provjeravalo 100 proizvoda i kategorija za koje je određena najviša razina cijena te propisane obveze trgovaca u informiranju potrošača.

Iz DIRH-a kažu kako trgovci za 3690 proizvoda (artikala) nisu istaknuli vizualnu identifikacijsku oznaku sukladno Odluci, a za 372 je utvrđena prodaja iznad najviše dopuštene cijene. Kod 697 kategorija proizvoda trgovci nisu za najmanje jedan artikl odredili cijenu do najviše razine dopuštene cijene, a nude ih u ponudi. Najviše je takvih nepravilnosti utvrđeno kod pšeničnog nepakiranog kruha (u 159 slučajeva), kranjskih kobasica (106), naranača u rinfuzi (97), kajzerica (83), crvenog (žutog) luka u rinfuzi (80), tirolske kobasice (76), pancete (73), zamrznutoga graška (72), šunke u ovitku (67), rezane cikle (64)...

Kada je riječ o 30 proizvoda za koje je Vlada odredila najvišu cijenu svih artikala u prodaji, trgovci su najviše “griješili” kod sirupa sa šećerom (u 187 slučajeva) i jogurta u čašici i bočici (183), trajnih mlijeka (176), gela za tuširanje (166), standardnih higijenskih uložaka (132)... U 326 trgovina nisu istaknuti plakati ili osigurani zasebni dijelovi iako imaju više od 400 kvadrata. U nadzorima Odluke o objavi cjenika i isticanju dodatne cijene kao mjera izravne kontrole cijene u trgovini na malo utvrđeno je da trgovci u 166 prodajnih objekata za 1836 kontroliranih proizvoda (artikala) nisu istaknuli dodatnu cijenu, dok je u kontrolama objave cjenika na mrežnim stranicama trgovaca iz kategorija supermarket, hipermarket, diskontna prodavaonica te cash&carry utvrđeno 13 prekršaja. Pojedini inspekcijski nadzori su u tijeku, ističu iz DIRH-a, kao i da za utvrđene prekršaje poduzimaju propisane prekršajne mjere.