Amerikanci objavili novi popis zemalja sigurnih za putovanja, imaju posebnu napomenu o Hrvatskoj

Američki State Department nastavlja ažurirati svoja savjetovanja za putovanja, pružajući građanima Sjedinjenih Američkih Država važne informacije o sigurnosti različitih odredišta diljem svijeta. Ova savjetovanja pomažu putnicima da bolje planiraju svoja putovanja, izbjegavaju opasnosti i odaberu sigurna odredišta. Uoči 2026. godine, State Department je objavio popise zemalja koje su sigurnije za putovanje, kao i onih koje bi trebalo izbjegavati zbog povećanih sigurnosnih rizika, poput kriminala i terorizma, piše Newsweek.

Savjetovanja se temelje na različitim čimbenicima, uključujući kriminal, terorizam, građanske nemire, pristup zdravstvenim uslugama, prirodne katastrofe i druge aktualne prijetnje. Ovisno o visini rizika, zemlje se klasificiraju u četiri kategorije, a putnicima je savjetovano kako se ponašati u svakom slučaju.

Savjetovanje razine 1: Provodite uobičajene mjere opreza

Zemlje pod savjetovanjem razine 1 smatraju se sigurnim za putovanje, uz preporuku za provođenje uobičajenih mjera opreza. Ove destinacije ne predstavljaju ozbiljan sigurnosni rizik, a putnici se mogu slobodno kretati. Odredišta koja su pod ovom kategorijom za 2026. godinu uključuju:

Aruba

Australija

Austrija

Bermuda

Butan

Bugarska

Kanada

Kajmanski otoci

Curaçao

Češka

Estonija

Falklandski otoci

Farski otoci

Finska

Francuska Polinezija

Gibraltar

Grčka

Mađarska

Island

Irska

Japan

Kazahstan

Latvija

Luksemburg

Monako

Mongolija

Novi Zeland

Sjeverna Makedonija

Norveška

Poljska

Portugal

Katar

Rumunjska

Sveti Vincent i Grenadini

Slovačka

Slovenija

Južna Koreja

Surinam

Švicarska

Tajvan

Turkmenistan

Uzbekistan

Vanuatu

Vijetnam

Zambija

Neke zemlje pod savjetovanjem razine 1 također su navedene kao zemlje s "većim sigurnosnim rizikom". Ove zemlje nisu uključene u gornji popis, ali uključuju Argentinu, Hrvatsku, Gruziju, Paragvaj, Senegal...

Savjetovanje razine 2: Povećajte oprez

Za zemlje pod savjetovanjem razine 2 Amerikancima se savjetuje povećanje opreza. Rizici u ovim zemljama mogu uključivati kriminalne aktivnosti, otmice, terorizam ili probleme sa zdravstvenim uslugama. Neke od destinacija koje spadaju u ovu kategoriju su:

Albanija

Angola

Bosna i Hercegovina

Bocvana

Čile

Kina

Kostarika

Kuba

Dominikanska Republika

Ekvatorijalna Gvineja

Eritreja

Francuska

Njemačka

Grenland

Gvineja

Italija

Malavi

Maroko

Namibija

Nizozemska

Republika Kongo

San Marino

Srbija

Sijera Leone

Salomonski Otoci

Južna Afrika

Španjolska

Šri Lanka

Švedska

Istočni Timor

Bahami

Gambija

Ujedinjeni Arapski Emirati

Ujedinjeno Kraljevstvo

Urugvaj

Zimbabve

Savjetovanje razine 3: Preispitajte putovanja

Za zemlje pod savjetovanjem razine 3 savjetuje se da Amerikanci preispitaju putovanja, jer mogu postojati ozbiljni rizici. Ova razina obuhvaća zemlje u kojima postoji značajan rizik od kriminala, otmica ili terorizma, kao i ograničen pristup zdravstvenim uslugama. Odredišta koja su pod ovom kategorijom uključuju:

Gvineja Bisau

Gvajana

Nepal

Nikaragva

Tanzanija

Trinidad i Tobago

Uganda

Savjetovanje razine 4: Nemojte putovati

Za zemlje pod savjetovanjem razine 4, najvišim sigurnosnim upozorenjem, Amerikancima se strogo savjetuje da ne putuju. Ove zemlje suočavaju se s ekstremnim sigurnosnim prijetnjama, uključujući ratove, građanske nemire ili druge ozbiljne opasnosti. Destinacije koje spadaju u ovu kategoriju uključuju:

Afganistan

Bjelorusija

Burma

Srednjoafrička Republika

Iran

Irak

Libija

Mali

Niger

Rusija

Somalija

Južni Sudan

Sudan

Sirija

Ukrajina

Venezuela.