Amerikanci objavili novi popis zemalja sigurnih za putovanja, imaju posebnu napomenu o Hrvatskoj

Američki State Department nastavlja ažurirati svoja savjetovanja za putovanja, pružajući građanima Sjedinjenih Američkih Država važne informacije o sigurnosti različitih odredišta diljem svijeta. Ova savjetovanja pomažu putnicima da bolje planiraju svoja putovanja, izbjegavaju opasnosti i odaberu sigurna odredišta. Uoči 2026. godine, State Department je objavio popise zemalja koje su sigurnije za putovanje, kao i onih koje bi trebalo izbjegavati zbog povećanih sigurnosnih rizika, poput kriminala i terorizma, piše Newsweek.
Savjetovanja se temelje na različitim čimbenicima, uključujući kriminal, terorizam, građanske nemire, pristup zdravstvenim uslugama, prirodne katastrofe i druge aktualne prijetnje. Ovisno o visini rizika, zemlje se klasificiraju u četiri kategorije, a putnicima je savjetovano kako se ponašati u svakom slučaju.
Savjetovanje razine 1: Provodite uobičajene mjere opreza
Zemlje pod savjetovanjem razine 1 smatraju se sigurnim za putovanje, uz preporuku za provođenje uobičajenih mjera opreza. Ove destinacije ne predstavljaju ozbiljan sigurnosni rizik, a putnici se mogu slobodno kretati. Odredišta koja su pod ovom kategorijom za 2026. godinu uključuju:
Aruba
Australija
Austrija
Bermuda
Butan
Bugarska
Kanada
Kajmanski otoci
Curaçao
Češka
Estonija
Falklandski otoci
Farski otoci
Finska
Francuska Polinezija
Gibraltar
Grčka
Mađarska
Island
Irska
Japan
Kazahstan
Latvija
Luksemburg
Monako
Mongolija
Novi Zeland
Sjeverna Makedonija
Norveška
Poljska
Portugal
Katar
Rumunjska
Sveti Vincent i Grenadini
Slovačka
Slovenija
Južna Koreja
Surinam
Švicarska
Tajvan
Turkmenistan
Uzbekistan
Vanuatu
Vijetnam
Zambija
Neke zemlje pod savjetovanjem razine 1 također su navedene kao zemlje s "većim sigurnosnim rizikom". Ove zemlje nisu uključene u gornji popis, ali uključuju Argentinu, Hrvatsku, Gruziju, Paragvaj, Senegal...
Savjetovanje razine 2: Povećajte oprez
Za zemlje pod savjetovanjem razine 2 Amerikancima se savjetuje povećanje opreza. Rizici u ovim zemljama mogu uključivati kriminalne aktivnosti, otmice, terorizam ili probleme sa zdravstvenim uslugama. Neke od destinacija koje spadaju u ovu kategoriju su:
Albanija
Angola
Bosna i Hercegovina
Bocvana
Čile
Kina
Kostarika
Kuba
Dominikanska Republika
Ekvatorijalna Gvineja
Eritreja
Francuska
Njemačka
Grenland
Gvineja
Italija
Malavi
Maroko
Namibija
Nizozemska
Republika Kongo
San Marino
Srbija
Sijera Leone
Salomonski Otoci
Južna Afrika
Španjolska
Šri Lanka
Švedska
Istočni Timor
Bahami
Gambija
Ujedinjeni Arapski Emirati
Ujedinjeno Kraljevstvo
Urugvaj
Zimbabve
Savjetovanje razine 3: Preispitajte putovanja
Za zemlje pod savjetovanjem razine 3 savjetuje se da Amerikanci preispitaju putovanja, jer mogu postojati ozbiljni rizici. Ova razina obuhvaća zemlje u kojima postoji značajan rizik od kriminala, otmica ili terorizma, kao i ograničen pristup zdravstvenim uslugama. Odredišta koja su pod ovom kategorijom uključuju:
Gvineja Bisau
Gvajana
Nepal
Nikaragva
Tanzanija
Trinidad i Tobago
Uganda
Savjetovanje razine 4: Nemojte putovati
Za zemlje pod savjetovanjem razine 4, najvišim sigurnosnim upozorenjem, Amerikancima se strogo savjetuje da ne putuju. Ove zemlje suočavaju se s ekstremnim sigurnosnim prijetnjama, uključujući ratove, građanske nemire ili druge ozbiljne opasnosti. Destinacije koje spadaju u ovu kategoriju uključuju:
Afganistan
Bjelorusija
Burma
Srednjoafrička Republika
Iran
Irak
Libija
Mali
Niger
Rusija
Somalija
Južni Sudan
Sudan
Sirija
Ukrajina
Venezuela.