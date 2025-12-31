Kinezi pronašli lukav način za plasman automobila u Europu: U svemu im pomaže jedna zemlja

Changan je započeo izvoz svoje prve serije od 500 vozila iz tvornice u Rayongu na Tajlandu, uključujući kompaktne SUV-ove Deepal S05, koji će morskim putem stići u Europu. Tvornica u Rayongu, koja je prva inozemna proizvodna baza za električna vozila Changana, započela je gradnju u studenom 2023. godine s ukupnim ulaganjem od 270,3 milijuna USD, piše HAK Revija.

Proizvodnja je službeno započela u svibnju ove godine s početnim kapacitetom od 100.000 vozila godišnje, a prvo vozilo koje je izašlo s montažne trake bio je model Deepal S05. Ovim potezom Changan će izbjeći visoke carine na električna vozila koja se proizvode u Kini.

Planovi za budućnost uključuju udvostručavanje proizvodnog kapaciteta na 200.000 vozila godišnje. Deepal S05 je peti model marke Deepal, prvi put predstavljen u listopadu 2024. godine. Dostupan je u četiri električne i dvije verzije s range extenderom. Cijena BEV (battery electric vehicle) verzija kreće se od 7.100 do 20.800 USD, dok su cijene EREV (extended range electric vehicle) verzija između 19.900 i 21.300 USD. Dimenzije vozila iznose 4620/1900/1600 mm, s međuosovinskim razmakom od 2880 mm i koeficijentom otpora zraka od 0,25 Cd. U Europi, cijene modela Deepal S05 kreću se od 38.990 do 44.990 eura.

Europske verzije s električnim pogonom dostupne su u izvedbama s jednim i dva motora, koristeći litij-željezo-fosfatnu bateriju od 68,82 kWh, koja nudi WLTP domet od 485 km (za verziju s jednim motorom) odnosno 445 km (za verziju s dva motora). Model s jednim motorom razvija maksimalnu snagu od 200 kW (268 KS) i ubrzava od 0 do 100 km/h za 7,5 sekundi.

Model s dva motora ima ukupnu snagu sustava od 320 kW (429 KS) i ubrzava od 0 do 100 km/h za 5,5 sekundi. Svi modeli serije dolaze s mogućnošću brzog punjenja, pri čemu je potrebno samo 15 minuta za punjenje baterije od 30% do 80%. Kokpit vozila uključuje 15,4-inčni 2,5K središnji upravljački zaslon koji pokreće čip Qualcomm Snapdragon 8155, pružajući visokokvalitetno i brzo korisničko iskustvo.