Nakon ljetne sezone detaljno očistite auto kako biste ga pripremili za hladniji dio godine

Stigla je jesen i većina nas se vratila s godišnjih odmora na kojima je najveći broj građana bio sa svojim automobilom. Baš kao što je važno automobil očistiti nakon zime, jednako je bitno limenog ljubimca temeljito oprati i očistiti nakon ljetne sezone i pripremiti ga za jesenska iskušenja koja su pred vratima.

Insekti s autoceste, ljepljiva smola s borova, ptičji izmet, posljedice parkiranja na makadamima pored plaže, sol, to su samo neke od posljedica korištenja automobila na godišnjem odmoru. A tu je, dakako, i nered u unutrašnjosti automobila, pogotovo ako ste na dulje putovanje išli s djecom. Često nam nakon putovanja i bezbrižnijeg korištenja na godišnjem odmoru u autu ostaje mnogo nepotrebnih stvari. Stoga iz prtljažnika i kabine automobila izvadite sve nepotrebne predmete jer – osim što povećavaju masu vozila pa posredno i potrošnju – najčešće samo smetaju. Automobil temeljito očistite od ostataka hrane, pića, duhana i ostalih nečistoća. Ako automobil niste poštedjeli pušenja u kabini, najbolje bi bilo da ga odvezete na kemijsko čišćenje jer se tako najdjelotvornije mogu izbjeći masne naslage na prozorima u maglovita jesenska jutra.

Općenito, ako vam je automobil izvana i iznutra jako prljav, možda je najbolje da ga odvezete na detaljno čišćenje u autopraonicu. No, ako imate volje, možete čišćenje obaviti i sami te tako uštedjeti. Bitno je da pranje ne odgađate, jer što dulje čekate, stvarat će se sve tvrdokornija prljavština koju će biti sve teže ukloniti. Osim toga, ako nečistoću poput ptičjeg izmeta ne uklonite na vrijeme, može doći do oštećenja laka, a zbog soli na automobilu i podvozju može doći do korozije koju nećete primijetiti odmah, ali bi vas to moglo naknadno dosta stajati.

Automobil izvana treba detaljno oprati, što uključuje karoseriju i podvozje jer ako je automobil bio blizu mora u vrijeme bure, vjerojatno je pun soli – slično kao i nakon zime, kad je sol i prljavštinu pokupio s ceste. Najbolje je te nečistoće oprati visokotlačnim peračem, koji možete pronaći u svim samoposlužnim autopraonicama. Važno je da mlaz usmjerite na sva skrivena mjesta ispod i oko automobila.

Pronaći parkirno mjesto u hladovini borova ljeti je na moru kao dobitak na lutriji, no to najčešće znači da će karoserija automobila poslije biti puna smole koja se cijedi s borova. Isto će se dogoditi ako automobil parkirate ispod čempresa. Naslage smole mogu se odstraniti uz pomoć posebnih sredstava koja se mogu kupiti u prodavaonicama s autokozmetikom, ali i u nekim supermarketima. Jednostavnije će to svakako biti ako smola nije potpuno osušena, pa je savjet čišćenju smole s vozila prionuti što prije. To možete probati napraviti i uz pomoć jestivog ulja ili tekućinom WD-40. Najprije temeljito operite auto, a potom mrlju istrljajte uljem nanesenim na krpicu ili vatu, a zatim je isperite mlakom vodom. Trljajte nježno da ne oštetite boju i budite strpljivi – smola koja je dugo na automobilu teže se odstranjuje. I ptičji izmet je najbolje ukloniti u što kraćem roku da ne ostavi trag na boji. Za uklanjanje je najbolje koristiti meku krpu, navlaženu toplom vodom i blagim deterdžentom. Za uklanjanje smole ili ptičjeg izmeta ne koristite otapala, benzin ili pastu za poliranje jer možete oštetiti lak.

Provjerite ima li naslaga lišća ili borovih iglica na usisnicima zraka ventilacije, ispod vjetrobranskog stakla i uz rub vrata prtljažnika. Važno ih je odstraniti jer će usisani dijelovi lišća izazvati pojavu truleži i smrada u ventilacijskim otvorima, a mokri priljubljeni uz lim izazivaju koroziju. Nakon ljeta je i idealno vrijeme za promjenu filtra kabine, koji se tijekom proljeća i ljeta napunio prljavštinom i peludi, što posebno može smetati osobama koje imaju alergije.

Kasno ljeto i rana jesen donose jutarnju rosu i zamagljena stakla su tada redovita pojava pa provjerite jesu li metlice brisača oštećene i hoće li izdržati jesensku kišnu sezonu.