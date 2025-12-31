Zlatko Marić u 66. godini dobio dijete s 40 godina mlađom Kolumbijkom, sve nam potvrdio

Zlatko Marić, vlasnik najpoznatije zaštitarske tvrtke u Hrvatskoj, Sokol Marić, 65-godišnji poduzetnik, obradovao je obitelj i prijatelje novim životnim korakom - dobio je još jedno dijete. S 40 godina mlađom suprugom Valentinom Echeverri, s kojom je u braku od lipnja prošle godine, dočekao je svoju kćerkicu. - Dobio sam kćerkicu 29. studenog. Sreća i ljubav su neopisivi riječima. Ime joj je Vita Victoria - ekskluzivno je otkrio uzbuđeno za Večernji list. Njegova ljubavna priča s Valentinom, Kolumbijkom, pravi je dokaz da ljubav ne poznaje ni granice ni dobne razlike. Naime, Marić je pokazatelj kako se prava ljubav može roditi bilo gdje, u bilo kojem trenutku života, unatoč razlikama koje mnogi vide kao prepreke. Da podsjetimo, njihova ljubav započela je još na luksuznom otočju Turks i Caicos, gdje su 2024. godine uplovili u bračnu luku. Održali su čak dva vjenčanja, prvo u Kolumbiji, a potom i na Turks i Caicosu, gdje su im se pridružili njegovi sinovi iz prethodnog braka, snaha, unuče, prijatelji i brojni uzvanici iz Zagreba.

Zanimljivo je da su odabrali upravo ovo otočje, jer Marić već više od 15 godina posjeduje kompleks vila koje iznajmljuje, a veći dio godine provodi na ovom rajskom otoku. - U vili se nastavila proslava. Valentina i ja smo sretni što su oba vjenčanja prošla u najboljem redu. Sve je bilo lijepo organizirano, naši gosti su uživali, baš kao i mi - rekao je tada Marić s osmijehom. Dodao je da je njegova supruga potekla iz ugledne i imućne kolumbijske obitelji te da su među gostima bili i premijer te članovi vlade otočja. Marić je s oduševljenjem podijelio kako su na vjenčanje stigli njegovi prijatelji s Turks i Caicosa, ali i oni iz Hrvatske, među kojima su bili i njegovi sinovi. - Naravno, došli su i moji sinovi - rekao je, a nije zaboravio ni brojne čestitke koje su mu pristigle povodom ovog velikog događaja. Čestitali su mu, između ostalih, svjetski poznata Rihanna, Jennifer Lopez, reper Drake, Maluma, kao i mnogi nogometaši i košarkaši.

FOTO Vlasnik Sokol Marića prošle se godine oženio 40 godina mlađom Kolumbijkom, pogledajte kakva je bila atmosfera na vjenčanju

Za Zlatka Marića, ovo je drugi brak. Iz prvog braka sa suprugom Lidijom ima sinove Kristiana i Dominika. Mediji su već ranije izvještavali o njegovim luksuznim vilama na Karipskom otočju, koje iznajmljuje prijateljima i turistima, a dnevni najam vila tada je iznosio oko 10 tisuća eura. Na susjednoj parceli Marićevih vila smješteni su slavni poput glumca Brucea Willisa, glazbenika Keitha Richardsa i modne dizajnerice Donne Karan, a među poznatim gostima bila je i Kylie Jenner, koja je ondje proslavila svoj 19. rođendan.