EKSKLUZIVNO ZA VEČERNJI LIST

Zlatko Marić u 66. godini dobio dijete s 40 godina mlađom Kolumbijkom, sve nam potvrdio

Autor
Zvonimir Milaković
31.12.2025.
u 11:35

Samo za Večernji list poduzetnik Zlatko Marić je potvrdio kako je prije mjesec dana dobio kćerkicu zanimljivog imena.

Zlatko Marić, vlasnik najpoznatije zaštitarske tvrtke u Hrvatskoj, Sokol Marić, 65-godišnji poduzetnik, obradovao je obitelj i prijatelje novim životnim korakom - dobio je još jedno dijete. S 40 godina mlađom suprugom Valentinom Echeverri, s kojom je u braku od lipnja prošle godine, dočekao je svoju kćerkicu. - Dobio sam kćerkicu 29. studenog. Sreća i ljubav su neopisivi riječima. Ime joj je Vita Victoria - ekskluzivno je otkrio uzbuđeno za Večernji list. Njegova ljubavna priča s Valentinom, Kolumbijkom, pravi je dokaz da ljubav ne poznaje ni granice ni dobne razlike. Naime, Marić je pokazatelj kako se prava ljubav može roditi bilo gdje, u bilo kojem trenutku života, unatoč razlikama koje mnogi vide kao prepreke. Da podsjetimo, njihova ljubav započela je još na luksuznom otočju Turks i Caicos, gdje su 2024. godine uplovili u bračnu luku. Održali su čak dva vjenčanja, prvo u Kolumbiji, a potom i na Turks i Caicosu, gdje su im se pridružili njegovi sinovi iz prethodnog braka, snaha, unuče, prijatelji i brojni uzvanici iz Zagreba.

Zanimljivo je da su odabrali upravo ovo otočje, jer Marić već više od 15 godina posjeduje kompleks vila koje iznajmljuje, a veći dio godine provodi na ovom rajskom otoku. - U vili se nastavila proslava. Valentina i ja smo sretni što su oba vjenčanja prošla u najboljem redu. Sve je bilo lijepo organizirano, naši gosti su uživali, baš kao i mi - rekao je tada Marić s osmijehom. Dodao je da je njegova supruga potekla iz ugledne i imućne kolumbijske obitelji te da su među gostima bili i premijer te članovi vlade otočja. Marić je s oduševljenjem podijelio kako su na vjenčanje stigli njegovi prijatelji s Turks i Caicosa, ali i oni iz Hrvatske, među kojima su bili i njegovi sinovi. - Naravno, došli su i moji sinovi - rekao je, a nije zaboravio ni brojne čestitke koje su mu pristigle povodom ovog velikog događaja. Čestitali su mu, između ostalih, svjetski poznata Rihanna, Jennifer Lopez, reper Drake, Maluma, kao i mnogi nogometaši i košarkaši.

Za Zlatka Marića, ovo je drugi brak. Iz prvog braka sa suprugom Lidijom ima sinove Kristiana i Dominika. Mediji su već ranije izvještavali o njegovim luksuznim vilama na Karipskom otočju, koje iznajmljuje prijateljima i turistima, a dnevni najam vila tada je iznosio oko 10 tisuća eura. Na susjednoj parceli Marićevih vila smješteni su slavni poput glumca Brucea Willisa, glazbenika Keitha Richardsa i modne dizajnerice Donne Karan, a među poznatim gostima bila je i Kylie Jenner, koja je ondje proslavila svoj 19. rođendan.

Ključne riječi
poduzetnik sokol marić Zlatko Marić prinova dijete showbiz

HR
hrza
12:00 31.12.2025.

A da on to ipak provjeri sa DNK ?

