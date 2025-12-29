Znate li čemu služi ova lampica? Zovu je 'mozgom' auta, posebno ju treba promatrati kada zasvijetli u jednoj boji

Od svih lampica na instrumentnoj ploči, lampica EPC je najmanje poznata. Stariji automobili je obično nemaju, jer su njezine funkcije u prošlosti bile integrirane u žutu lampicu s oznakom motora. No, mnogi noviji automobili, poput onih iz Volkswagenova koncerna, sada je imaju. Izvorno dizajnirana za obavještavanje o problemima s funkcijama paljenja i gasa, danas EPC lampica ima širu ulogu koja uključuje nadzor nad brojnim elektroničkim sustavima aktivne sigurnosti, kao što su elektronička kontrola stabilnosti i tempomat, piše HAK Revija.

Elektronička kontrolna jedinica (ECU) vašeg vozila funkcionalno je "mozak" automobila, omogućujući motoru, pogonu i drugim sustavima pravilno funkcioniranje. EPC lampica zapravo nadzire ECU i prati te funkcije, pa kada dođe do problema, na ploči s instrumentima pali se žuta EPC lampica.

U nekim slučajevima, uz EPC lampicu mogu se uključiti i druge žaruljice upozorenja, poput one za provjeru motora. Ako se uključi EPC lampica, tempomat se može automatski isključiti, a elektronička kontrola stabilnosti također prestati raditi. Također, kako bi se zaštitio motor od daljnjih oštećenja, može se aktivirati način rada limp-home (smanjenje snage motora).

Iako EPC lampica može signalizirati manji problem, ona također može ukazivati na ozbiljnije kvarove. Stoga, ako se lampica upali, odmah potražite sigurno mjesto na kojem možete zaustaviti vozilo i kontaktirati mehaničara. Iako se automobil možda čini funkcionalnim, nemojte nastaviti voziti duže nego što je nužno. Vozilo treba što prije pregledati stručnjak. Također, bilo bi korisno pogledati knjižicu s uputama vašeg vozila i provjeriti je li EPC lampica spomenuta.