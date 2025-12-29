Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 69
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
VAŽNA KOMPONENTA

Znate li čemu služi ova lampica? Zovu je 'mozgom' auta, posebno ju treba promatrati kada zasvijetli u jednoj boji

pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
29.12.2025.
u 11:00

Ako se lampica upali, odmah potražite sigurno mjesto na kojem možete zaustaviti vozilo i kontaktirati mehaničara

Od svih lampica na instrumentnoj ploči, lampica EPC je najmanje poznata. Stariji automobili je obično nemaju, jer su njezine funkcije u prošlosti bile integrirane u žutu lampicu s oznakom motora. No, mnogi noviji automobili, poput onih iz Volkswagenova koncerna, sada je imaju. Izvorno dizajnirana za obavještavanje o problemima s funkcijama paljenja i gasa, danas EPC lampica ima širu ulogu koja uključuje nadzor nad brojnim elektroničkim sustavima aktivne sigurnosti, kao što su elektronička kontrola stabilnosti i tempomat, piše HAK Revija.

Elektronička kontrolna jedinica (ECU) vašeg vozila funkcionalno je "mozak" automobila, omogućujući motoru, pogonu i drugim sustavima pravilno funkcioniranje. EPC lampica zapravo nadzire ECU i prati te funkcije, pa kada dođe do problema, na ploči s instrumentima pali se žuta EPC lampica.

U nekim slučajevima, uz EPC lampicu mogu se uključiti i druge žaruljice upozorenja, poput one za provjeru motora. Ako se uključi EPC lampica, tempomat se može automatski isključiti, a elektronička kontrola stabilnosti također prestati raditi. Također, kako bi se zaštitio motor od daljnjih oštećenja, može se aktivirati način rada limp-home (smanjenje snage motora).

Iako EPC lampica može signalizirati manji problem, ona također može ukazivati na ozbiljnije kvarove. Stoga, ako se lampica upali, odmah potražite sigurno mjesto na kojem možete zaustaviti vozilo i kontaktirati mehaničara. Iako se automobil možda čini funkcionalnim, nemojte nastaviti voziti duže nego što je nužno. Vozilo treba što prije pregledati stručnjak. Također, bilo bi korisno pogledati knjižicu s uputama vašeg vozila i provjeriti je li EPC lampica spomenuta.

Oglasio se Tomašević: Thompsonu odgovorio na Facebooku
Ključne riječi
kontrolna ploča hak revija Barkod

Komentara 1

Pogledaj Sve
AN
Anteo
11:34 29.12.2025.

Auto bi mogao imati kompjuter koji bi odmah mogao napisati gdje je nastao kvar. Ali proizvođači ne daju vlasnicima automobila da sami poprave auto sve mora ići preko mehaničara i njihovih skupih popravaka. Vlasnik auto bi onda mogao odlučiti dalii želi popravak u servisu ili će sam popraviti auto.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Novootvoreni sendvič bar Focaccina
Video sadržaj
NOVO MJESTO U GRADU

FOTO/ VIDEO Lokal koji je oduševio Splićane sad posluje i u Zagrebu: Vlasnici otkrivaju što im je glavni hit

Popularni splitski sendvič-bar vode brat i sestra, Ivan i Marina Poljak, koji su ljubav prema gastronomiji naslijedili od malih nogu. Osnova svakog sendviča je, kao što i samo ime lokala otkriva, svježe pečeno focaccia pecivo koje pripremaju sami, svaki dan. Kvalitetni i svježi sastojci su im prioritet, a velik broj namirnica nabavljaju upravo preko granice

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!