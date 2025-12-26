Večernjakovoj novinarki posebno priznanje za doprinos sigurnosti cestovnog prometa

Posebno priznanje za doprinos sigurnosti cestovnog prometa dobila je Večernjakova novinarka Sandra Mikulčić, za svoj projekt Prometna abeceda. Riječ je o projektu rane prometne edukacije, kojem je cilj djeci i njihovim roditeljima pružiti savjete i konkretne materijale koji mogu pomoći da mališani nenametljivo, kroz igru i crtanje, usvoje osnovna pravila koja u prometu spašavaju život. Projekt obuhvaća prometnu bojanku za djecu predškolske dobi, priručnik za školarce "Vodič za superpješake", potom interaktivne prometne radionice i edukativni portal sa savjetima za roditelje. Na portalu se mogu besplatno preuzeti prometni radni listovi za djecu, što svakom roditelju i odgajatelju pruža vrijedan alat za prometnu edukaciju najmlađih. Ovo je priznanje dodijeljeno u sklopu proglašenja Automobila godine 2026., emisije TV Automagazin.

- Ove godine imamo samo jedno posebno priznanje, jer je zaslužilo biti izdvojeno i posebno u svakom smislu. Sandra Mikulčić autonovinarka je dugi niz godina. Bori se u tzv. muškom svijetu svojom pismenošću, lucidnošću i smislom za sadržaj. I onda nas iznenadi svojim talentom za rad s djecom. I sama majka, pobrinula se da najmlađi sudionici u prometu imaju poseban tretman i edukaciju kako bi što sigurnije svakoga dana bili dijelom velike džungle na asfaltu – rekao je Matija Lovrec, autor i voditelj TV Automagazina. Tom su prilikom proglašeni i najbolji automobili u 12 kategorija, kao i automobil 2026. godine. Titulu je ponio Hyundai Inster. Drugoplasirani je BYD Dolphin Surf, na trećem je mjestu Škoda Elroq.