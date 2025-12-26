Naši Portali
Vrijedan projekt

Večernjakovoj novinarki posebno priznanje za doprinos sigurnosti cestovnog prometa

VL
Autor
Večernji.hr
26.12.2025.
u 13:39

Sandra Mikulčić posebno je priznanje dobila za Prometnu abecedu, za svoj projekt rane prometne edukacije, kojem je cilj djeci i njihovim roditeljima pružiti savjete i konkretne materijale pomoću kojih će mališani nenametljivo usvojiti osnovna prometna pravila

Posebno priznanje za doprinos sigurnosti cestovnog prometa dobila je Večernjakova novinarka Sandra Mikulčić, za svoj projekt Prometna abeceda. Riječ je o projektu rane prometne edukacije, kojem je cilj djeci i njihovim roditeljima pružiti savjete i konkretne materijale koji mogu pomoći da mališani nenametljivo, kroz igru i crtanje, usvoje osnovna pravila koja u prometu spašavaju život. Projekt obuhvaća prometnu bojanku za djecu predškolske dobi, priručnik za školarce "Vodič za superpješake", potom interaktivne prometne radionice i edukativni portal sa savjetima za roditelje. Na portalu se mogu besplatno preuzeti prometni radni listovi za djecu, što svakom roditelju i odgajatelju pruža vrijedan alat za prometnu edukaciju najmlađih. Ovo je priznanje dodijeljeno u sklopu proglašenja Automobila godine 2026., emisije TV Automagazin.

- Ove godine imamo samo jedno posebno priznanje, jer je zaslužilo biti izdvojeno i posebno u svakom smislu. Sandra Mikulčić autonovinarka je dugi niz godina. Bori se u tzv. muškom svijetu svojom pismenošću, lucidnošću i smislom za sadržaj. I onda nas iznenadi svojim talentom za rad s djecom. I sama majka, pobrinula se da najmlađi sudionici u prometu imaju poseban tretman i edukaciju kako bi što sigurnije svakoga dana bili dijelom velike džungle na asfaltu – rekao je Matija Lovrec, autor i voditelj TV Automagazina. Tom su prilikom proglašeni i najbolji automobili u 12 kategorija, kao i automobil 2026. godine. Titulu je ponio Hyundai Inster. Drugoplasirani je BYD Dolphin Surf, na trećem je mjestu Škoda Elroq.
Ključne riječi
Barkod automobil godine Sandra Mikulčić prometna abeceda prometna edukacija

