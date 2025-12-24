Najveći i najnapredniji centar tog tipa u svijetu testira sve - od kibernetike do mirisa

Geely Auto Group u istočnoj je Kini otvorio Geely Safety Centre, sada najveći i najnapredniji centar za testiranje automobilske sigurnosti u svijetu. Centar za sigurnost prostire se na 45.000 četvornih metara, uz početno ulaganje veće od dvije milijarde RMB-a, što Geelyju omogućuje ubrzavanje inovacija u području sigurnosnih tehnologija i podizanje globalnih sigurnosnih standarda. Obuhvaća cjelokupan spektar sigurnosnih testiranja – od testova sudara pri velikim brzinama i zaštite pješaka, do simulacija aktivne sigurnosti, sigurnosti baterija i novih pogonskih sustava, kibernetičke sigurnosti i procjena sigurnosti vezanih uz zdravlje. Novi je centar koncipiran tako da podrži koncept „sveobuhvatne sigurnosti“ za eru inteligentnih vozila, nadilazeći standardne testove sigurnosti vozila i putnika. Centar posjeduje nove mogućnosti, uključujući testiranje kibernetičke sigurnosti prema CNAS-certificiranim standardima, višestruke vektore napada, te procjene čipova, firmvera, prijenosa i enkripcije podataka, OTA ažuriranja, senzora i kontrolera u vozilima... No, ovdje sigurnost ne podrazumijeva samo proizvode i vozila; zdravlje ljudi i zaštita okoliša također su ključni dio sigurnosti koji centar može testirati. Tim „Zlatni nos“ u sklopu Centra za sigurnost fokusira se na testiranje hlapivih materijala i mirisa, detekciju štetnih tvari te osiguranje da proizvodi zadovoljavaju standard „nulte emisije štetnih plinova i mirisa“.

Foto: Geely

Novi centar postavio je i pet svjetskih rekorda: za najveći laboratorij automobilske sigurnosti (81.930,745 m²), najdulju zatvorenu stazu za test sudara automobila (293,39 m), najveći vjetro-tunel s podesivim klimatskim uvjetima (na 28.536,224 m² može provoditi simulacije snijega, kiše i solarnog zračenja, s maksimalnom brzinom vjetra od 250 km/h), potom za najveću zonu za sudare pod proizvoljnim kutem (12.709,293 m²), te najveći broj testova (27 vrsta) dostupnih u jednom sigurnosnom laboratoriju proizvođača automobila. Objedinjuje najbolje svjetske prakse u razvoju automobilske sigurnosti, spajajući iskustva međunarodnih lidera s Geelyjevim brzo napredujućim istraživanjem i razvojem, kako bi se sigurnosne performanse podigle iznad regulatornih zahtjeva. Sve ovo učvršćuje predanost pokretanju sljedećeg vala sigurnosnih inovacija i podizanju industrijskih standarda u eri inteligentne mobilnosti. Tijekom posljednjeg desetljeća Geely je u istraživanje i razvoj uložio više od 250 milijardi RMB-a, s naglaskom na sigurnost kao glavnu prioritetnu vrijednost.