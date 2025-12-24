Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 17
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
Pet svjetskih rekorda

Najveći i najnapredniji centar tog tipa u svijetu testira sve - od kibernetike do mirisa

Foto: Geely
1/4
Autor
Sandra Mikulčić
24.12.2025.
u 08:00

Novi centar odmah je postavio pet svjetskih rekorda, i to kao najveći laboratorij automobilske sigurnosti, potom za najdulju zatvorenu stazu za test sudara automobila, najveći vjetro-tunel s podesivim klimatskim uvjetima, najveću zonu za sudare pod proizvoljnim kutem te najveći broj testova dostupnih u jednom sigurnosnom laboratoriju proizvođača automobila

Geely Auto Group u istočnoj je Kini otvorio Geely Safety Centre, sada najveći i najnapredniji centar za testiranje automobilske sigurnosti u svijetu. Centar za sigurnost prostire se na 45.000 četvornih metara, uz početno ulaganje veće od dvije milijarde RMB-a, što Geelyju omogućuje ubrzavanje inovacija u području sigurnosnih tehnologija i podizanje globalnih sigurnosnih standarda. Obuhvaća cjelokupan spektar sigurnosnih testiranja – od testova sudara pri velikim brzinama i zaštite pješaka, do simulacija aktivne sigurnosti, sigurnosti baterija i novih pogonskih sustava, kibernetičke sigurnosti i procjena sigurnosti vezanih uz zdravlje. Novi je centar koncipiran tako da podrži koncept „sveobuhvatne sigurnosti“ za eru inteligentnih vozila, nadilazeći standardne testove sigurnosti vozila i putnika. Centar posjeduje nove mogućnosti, uključujući testiranje kibernetičke sigurnosti prema CNAS-certificiranim standardima, višestruke vektore napada, te procjene čipova, firmvera, prijenosa i enkripcije podataka, OTA ažuriranja, senzora i kontrolera u vozilima... No, ovdje sigurnost ne podrazumijeva samo proizvode i vozila; zdravlje ljudi i zaštita okoliša također su ključni dio sigurnosti koji centar može testirati. Tim „Zlatni nos“ u sklopu Centra za sigurnost fokusira se na testiranje hlapivih materijala i mirisa, detekciju štetnih tvari te osiguranje da proizvodi zadovoljavaju standard „nulte emisije štetnih plinova i mirisa“.

Foto: Geely

Novi centar postavio je i pet svjetskih rekorda: za najveći laboratorij automobilske sigurnosti (81.930,745 m²), najdulju zatvorenu stazu za test sudara automobila (293,39 m), najveći vjetro-tunel s podesivim klimatskim uvjetima (na 28.536,224 m² može provoditi simulacije snijega, kiše i solarnog zračenja, s maksimalnom brzinom vjetra od 250 km/h), potom za najveću zonu za sudare pod proizvoljnim kutem (12.709,293 m²), te najveći broj testova (27 vrsta) dostupnih u jednom sigurnosnom laboratoriju proizvođača automobila. Objedinjuje najbolje svjetske prakse u razvoju automobilske sigurnosti, spajajući iskustva međunarodnih lidera s Geelyjevim brzo napredujućim istraživanjem i razvojem, kako bi se sigurnosne performanse podigle iznad regulatornih zahtjeva. Sve ovo učvršćuje predanost pokretanju sljedećeg vala sigurnosnih inovacija i podizanju industrijskih standarda u eri inteligentne mobilnosti. Tijekom posljednjeg desetljeća Geely je u istraživanje i razvoj uložio više od 250 milijardi RMB-a, s naglaskom na sigurnost kao glavnu prioritetnu vrijednost.
Ključne riječi
kineski auti Barkod svjetski rekord hakiranje vozila sigurnost automobila geely

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!