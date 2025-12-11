Ovi horoskopski znakovi bit će 'glavni likovi' 2026. godine — astrologinja otkriva tko ulazi u eru velikih preokreta

Četiri horoskopska znaka preuzet će glavnu ulogu u 2026. — godini intenzivne transformacije, dramatičnih pomaka i osobnih proboja. Prema astrologinji Candice Childress, upravo oni ulaze u razdoblje “promjena, prosvjetljenja, ali i pokoje krize”, sve s ciljem da ih svemir pogura na višu razinu, prenosi Your Tango. 
Tijekom cijele godine fokus će biti na njima. Iako će prolaziti kroz testove (jer svemir uvijek provjerava jesmo li spremni na rast), ukupna energija 2026. bit će izrazito povoljna. Ako ste jedan od ovih znakova, očekujte priznanja, nove prilike, nagrade za trud i pomake koje ste čekali godinama.  sada — tko su glavni likovi 2026.?
1. Ovan: Ovnovi, već ste okusili energiju glavnog lika kada su Saturn i Neptun kratko ušetali u vaš znak, ali 2026. donosi pravi početak. Oba planeta tada se trajno smještaju u Ovnu — i sve oči bit će uprte u vas. “Saturn, planet discipline, ponovno ulazi u Ovna u veljači 2026.”, kaže Childress. 
Ovo je razdoblje u kojem učite postaviti granice, izgraditi izdržljivost i dokazati sebi što sve možete. Neće biti lako, jer Saturn donosi testove, ali i nagrade. Childress poručuje: “To je maraton, a ne sprint.” Uz Saturn u vašem znaku sve do 2028., imate dovoljno vremena za rast koji će vas oblikovati na duge staze.
2. Vodenjak: Vodenjaci, vaša era traje već od 2024., kada je Pluton zakoračio u vaš znak — a njegov utjecaj nastavlja se i 2026., jači nego ikad. Pluton je planet transformacije, sjena i dubokih osobnih pomaka. “Pluton te prisiljava da se suočiš sa strahovima i tamnijim stranama života kako bi ih prevladao”, objašnjava Childress.
Ovo je godina u kojoj “skidate staru kožu”. Sve što vas je sputavalo — uvjerenja, odnosi, strahovi — dolazi na površinu kako bi bilo konačno otpušteno. Rezultat? Osnaženiji, hrabriji i autentičniji vi.
3. Lav: Lavovi, 2026. je godina koju ćete pamtiti. Jupiter, planet sreće, obilja i ekspanzije, ulazi u vaš znak — što astrologinja naziva smaragdnom godinom. Kad Jupiter 30. lipnja 2026. službeno zakorači u Lava, stiže vam poziv iz svemira da se odvažite na nove iskustvene, profesionalne i osobne skokove. “To je vrijeme proširivanja horizonta, rasta i mudrosti”, kaže Childress.
No postoji i važna napomena: Južni čvor ulazi u vaš znak u srpnju. To znači da se morate osloboditi svega što vas koči — starih obrazaca, toksičnih odnosa, loših navika — kako biste u potpunosti primili Jupiterove blagoslove.
4. Blizanci: Iako vaša smaragdna godina završava u lipnju 2026., energija glavnog lika ne odlazi. Upravo suprotno — tek dolazi. U travnju u vaš znak ulazi Uran, planet neočekivanih promjena, iznenadnih uvida i buđenja. Prema Childress, pod ovom energijom možete osjetiti snažan poriv da “se oslobodite svega što vas ograničava”.
To znači promjenu rutine, mentalni zaokret, oslobađanje kreativnosti ili radikalan novi smjer u karijeri ili životnom stilu. Godina je idealna za hrabre odluke. Uran traži autentičnost — sada više nego ikada.
