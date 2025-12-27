Spremate se na put? Evo kako ćete znati kada dijete možete voziti bez autosjedalice

S koliko se godina dijete smije u autu voziti bez autosjedalice? To se pitanje i danas mnogim roditeljima vrzma po glavi, iako se već godinama mogućnost prevoženja djeteta u automobilu sa ili bez dječje sjedalice zakonski ne povezuje s njegovom dobi. Mnogi će se ovih dana uputiti na obiteljsko putovanje, pa valja i ovo razjasniti. Mogućnost djeteta da se u automobilu prevozi bez dječje sjedalice zakonski je vezana za visinu djeteta. Konkretno, Zakon o sigurnosti cestovnog prometa propisuje da se dijete visoko do 135 centimetara mora prevoziti na stražnjem sjedalu i u odgovarajućoj dječjoj sjedalici ili na postolju. Djeca visoka između 135 i 150 centimetara na stražnjem se sjedalu smiju voziti i bez sjedalice ili postolja. Uvjet je da su pravilno vezana sigurnosnim pojasom.

Budući da su sigurnosni pojasevi u automobilima ‘odmjereni’ za odrasle osobe, pojašnjava Prometna abeceda, na roditelju je, odnosno na vozaču, da se uvjeri da je dijete moguće pravilno vezati sigurnosnim pojasom za odrasle, ako pritom ne koristi dječju sjedalicu ili postolje. Naime, u sjedalici ili na postolju dijete sjedi povišeno, pa mu je i vrat u povišenom položaju, u odnosu na onaj bez sjedalice. Sigurnosni pojas ne smije prelaziti preko djetetova vrata. To bi u slučaju nesreće (pa čak i samo naglog kočenja i zatezanja pojaseva bilo jako opasno. Sigurnosni pojas djetetu mora prelaziti preko sredine ramena, kako prelazi i odrasloj osobi. Donji dio pojasa mora, pak, biti nisko preko zdjelice. Ako nije moguće na ovaj način dijete vezati sigurnosnim pojasom automobila, onda dijete svojom konstitucijom nije spremno na vožnju bez sjedalice ili postolja. I nije tu bitna kazna koju vozač može dobiti, već djetetova sigurnost. Samo postolje djetetu pruža povišen položaj te ga tako čini kompatibilnim sa sigurnosnim pojasom za odrasle. Odnosno, djetetu koje sjedi na postolju pojas za odrasle prelazit će preko sredine ramena. Dječja sjedalica pruža i dodatnu zaštitu, posebno bočnu te zaštitu vrata i glave. Kod manje djece, čije se sjedalice ne kombiniraju s pojasom automobila, dječje sjedalice imaju i zasebne sigurnosne pojaseve.