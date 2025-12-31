Naši Portali
IZ MINUTE U MINUTU

FOTO Zagreb uživo: Metropola je sprema za doček Nove, pogledajte kako se slavi i diljem Hrvatske

Popodnevna gužva u centru grada
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Ivana Špilj
31.12.2025.
u 20:58

Zagreb se sprema za doček Nove 2026., a gradonačelnik Tomašević obišao je dežurne službe koje brinu o sigurnosti građana. Pratimo događanja na Trgu bana Josipa Jelačića i atmosferu s terena u najuzbudljivijoj noći u godini.

Dok se Zagreb priprema ispratiti 2025. godinu uz dobru zabavu i glazbu, dio grada večeras radi punim kapacitetom. U večernjim satima posljednjeg dana godine zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević obilazi dežurne gradske službe koje i u najuzbudljivijoj noći u godini brinu o sigurnosti svih građana i onih kojima je pomoć najpotrebnija. Od prihvatilišta za beskućnike Crvenog križa, preko hitne medicinske službe i vatrogasaca, pa sve do policije i središnjeg dočeka na Trgu bana Josipa Jelačića, večeras ćemo prenositi informacije s terena i pratiti kako izgleda doček Nove godine iz njihove perspektive i kakva atmosfera se stvara na glavnom zagrebačkom trgu.

20:55  U sklopu obilaska dežurnih službi tijekom dočeka Nove 2026. godine, gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević posjetio je večeras prihvatilište za beskućnike Crvenog križa. Posjet je počeo oko 20:30 sati, a cilj je bio provjeriti stanje i razgovarati s korisnicima, uz simbolično druženje i okrjepu. Misli da je ovo jedna od hladnijih novih godina. Tomaševiću je posebno drago što je u ovoj godini promijenjen zakon prema kojem osobe smještene u prihvatilište ne gube pravo na novčanu naknadu. "Drago mi je što se u ovih godinu dana u tom smislu napravio pomak", istaknuo je.

Povodom socijalnih politika, gradonačelnik je komentirao da je Zagreb grad s najmanjom stopom siromaštva u Hrvatskoj te da mu je drago što se u tom smjeru kontinuirano napreduje. Ravnatelj prihvatilišta Ivica Golubić rekao je kako je trenutno smješteno oko 40 korisnika, od kojih je 70 posto muškaraca. Zbog zimskih uvjeta, posjećenost je pojačana, ali u prihvatilištu još uvijek ima kapaciteta za dodatnih 50 osoba. Gradonačelnikov obilazak dio je šire kontrole dežurnih službi u gradu, od hitne pomoći i policije do vatrogasaca, kako bi zagrebački doček Nove godine protekao sigurno za sve građane.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević u posjeti prihvatilištu za beskućnike Crvenog križa
Foto: Ivana Špilj

20:06 Pogledajte kako je danas već od samog jutra izgledao centar Zagreba

  FOTO Špica je već krcata: Zagrepčani od jutra krenuli sa slavljem
Popodnevna gužva u centru grada
1/43

20:01 Zagreb se priprema za večernji doček Nove 2026. godine uz bogat glazbeni program za odrasle. Na Trgu bana Josipa Jelačića večer počinje koncertom grupe Idem, nastavljaju Luzeri, a glavni nastupi su Elemental i Dubioza kolektiv u 23.30. U HNK je gala večer uz operetu „Šišmiš“ i nastup Irme Dragičević s bendom, dok klubovi poput Tvornice kulture, Roka, Hard Placea i Boogaloa nude tulume uz rock, elektroničku i klupsku glazbu. 

FOTO Pogledajte kako izgleda doček diljem Hrvatske danas
Popodnevna gužva u centru grada
1/25
Ključne riječi
doček Nove godine Zagreb

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Navijač
Navijač
21:00 31.12.2025.

Svim desničarima u Hrvatskoj želim sretnu i uspješnu novu 2026. godinu da im se sve želje ostvare i sve naj bolje. A ljevičarima i onima koji ih podržavaju sve naj gore!

