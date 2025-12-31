Naši Portali
SVE VIŠE POGUBLJENJA U UKRAJINI?

Pojavile se šokantne tvrdnje: 'U presretnutim razgovorima čujemo vojno vodstvo kako daje naredbe...'

Ukrainian servicemen react as they ride a military buggy after a combat mission near the frontline town of Kostiantynivka
Foto: STRINGER/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
31.12.2025.
u 22:09

Ruski predsjednik Vladimir Putin ranije je rekao da su ukrajinski zarobljenici uvijek tretirani "strogo u skladu s međunarodnim pravnim dokumentima i međunarodnim konvencijama“

Mirovni pregovori, kojima se nastoji zaustaviti rat u Ukrajini, i dalje traju, no napadi još uvijek ne prestaju. Dok broj poginulih kontinuirano raste, promatrači kažu kako posljednjih mjeseci postoji sve više dokaza o navodnim ratnim zločinima ruskih trupa. Također, prema jednom od najodlikovanijih ukrajinskih vojnika, ruske snage sustavno pogubljuju ratne zarobljenike. Oleh Širjajev, nagrađen odlikovanjem Heroj Ukrajine za svoje vodstvo na bojištu, rekao je da često presreće komunikacije u kojima ruski vojni čelnici daju naredbe za ubijanje vojnika koji se predaju.

Postoji i snimka koja navodno prikazuje vojnika koji 19. studenoga blizu Pokrovska puca na četvoricu nenaoružanih muškaraca dok leže licem prema dolje. Ukrajinski tužitelji istražuju i navodne slučajeve odsijecanja glava, kao i navodni incident u kojem je ukrajinski vojnik s rukama vezanim iza leđa ubijen mačem, navodi The Independent.

"Broj pogubljenja raste i to se događa u svim smjerovima fronte. Za Ruse nema crvenih linija... U presretnutim razgovorima i radio komunikacijama rutinski čujemo njihovo vojno vodstvo kako daje naredbe za pogubljenje naših vojnika koji se pokušavaju predati. Ta praksa postala je sustavna, rekao bih, u posljednjih godinu i pol", kazao je Širjajev te dodao kako Rusi pokazuju da ne poštuju pravila ratovanja i bilo kakve međunarodne konvencije.

Juri Belousov, koji vodi odjel za ratne zločine pri ukrainskom tužiteljstvu, rekao je: "Trend rasta je vrlo jasan, vrlo očit. Nažalost, njihov broj posebno je porastao ovog ljeta i jeseni. To nam govori da to nisu izolirani slučajevi. Događaju se na velikim područjima i imaju jasne znakove da su dio politike.“

Ratni zarobljenici zaštićeni su međunarodnim humanitarnim pravom. Ruski predsjednik Vladimir Putin ranije je rekao da su ukrajinski zarobljenici uvijek tretirani "strogo u skladu s međunarodnim pravnim dokumentima i međunarodnim konvencijama“ od strane ruskih snaga.
AN
Anteo
22:47 31.12.2025.

Samo pogledajte koliki je omjer razmijenjenih vojnih zarobljenika, rUsi uvijek vrate više zarobljenika od ukrjainaca pitam se zašto je to tako?

KO
Kozoderec
22:43 31.12.2025.

Dora, Dora, zar i na Sulvestvoro takva ratna propaganda? Sretna ti Stara godina!

Avatar nekakav
nekakav
22:40 31.12.2025.

Ajd se odredite, dokazi o navodnim ratnim zločinima... Ili imate dokate ili ih nemate pa piskarate o neprovjerenim pristranim informacijama. Na sudu, jedinom relevantnom mjestu, dojaz nije nešto navodno.. Ž

