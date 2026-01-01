Spremite se za šok: Horoskop za 2026. donosi 'veliki reset'! Jedan datum mijenja sve, a evo što čeka vaš znak
Nakon vrtoglavih promjena u 2025., 2026. godina donosi nezaustavljivu energiju napretka. Ključni trenutak koji definira cijelu godinu stiže 20. veljače, kada se Saturn, planet strukture, i Neptun, planet snova, susreću na samom početku zodijaka. Ovaj rijedak nebeski duet signalizira "veliki reset", potičući nas da odbacimo stare obrasce i hrabro zakoračimo u nepoznato.
Dodatni vjetar u leđa promjenama daje inovativni Uran, koji 25. travnja ulazi u Blizance na sedam godina, donoseći tehnološki bum. Jupiter će u prvoj polovici godine jačati obiteljske veze iz Raka, a od 30. lipnja iz Lava će na scenu postaviti hrabre vođe. U jesen, retrogradna Venera donosi preispitivanje ljubavnih odnosa i povratak starih plamenova, dok će četiri pomrčine dodatno usmjeravati naše sudbinske puteve, zatvarajući stara poglavlja kako bi se otvorila nova.
Ovan: Nakon godine prilagodbe, vrijeme je za svrhovito djelovanje. Uz Saturna i Neptuna u vašem znaku iduće dvije godine, vaša je zadaća mudro usmjeriti svoju ogromnu energiju. U prvoj polovici 2026. potiho razvijajte planove i ojačajte svoju kućnu bazu. Nakon 30. lipnja, istupite i podijelite svoju genijalnost sa svijetom. Krajem srpnja, Jupiter se udružuje s karmičkim Južnim čvorom u Lavu, postavljajući pozornicu za romantični preporod.
Bik: Tlo se konačno smiruje pod vašim nogama. Nakon sedam godina turbulencija, Uran 25. travnja napušta vaš znak. To poglavlje se zatvara i možete se vratiti promišljenom tempu koji vam najviše odgovara. Godina je posvećena resetiranju temelja, a energiju usmjerite na pouzdane poslovne i financijske strukture. Odnosi će zahtijevati prilagodbu tijekom retrogradne Venere u jesen, nemojte se tvrdoglavo držati prošlosti.
Blizanci: Revolucionarni Uran 25. travnja ulazi u vaš znak, pokrećući sedmogodišnji ciklus potpune reinvencije. Ulazite u dugu eksperimentalnu fazu koja vas poziva da isprobate nove uloge i identitete. S obzirom na to da su Saturn i Neptun u vašem sektoru suradnje, okupljanje pravog tima može donijeti uzbudljivu energiju. U drugoj polovici godine život postaje poput podijeljenog ekrana, ukorijenjen lokalno, a širi se globalno.
Rak: Jupiter, planet ekspanzije, boravi u vašem znaku do 30. lipnja, jačajući vaše samopouzdanje i vidljivost. Oduprite se porivu za povlačenjem i recite "da" prilikama koje vas uzbuđuju. Karijerni zamah raste nakon 20. veljače, kada se ambiciozni Saturn i maštoviti Neptun poravnaju u vašoj kući ciljeva. Financijske nagrade mogle bi stići nešto kasnije, dobivajući na snazi krajem srpnja.
Lav: Početkom 2026. radite tiho iza kulisa, usavršavajući ideje. Veliki trenutak dolazi 30. lipnja, kada blistavi Jupiter prvi put od 2015. ulazi u vaš znak, donoseći razdoblje vidljivosti, prilika i globalnog širenja. Ljudi će željeti vidjeti vaše slojeve, a vaša hrabrost će ih očarati, posebno oko totalne pomrčine Sunca u vašem znaku 12. kolovoza.
Djevica: Nakon godina u kojima ste nosili više tereta nego što je trebalo, 2026. vas poziva da nešto od toga odložite. Poruka je jasna, prestanite uređivati ono što je već gotovo i preusmjerite energiju na nešto novo. Karijerni zamah se mijenja nakon 25. travnja, kada inventivni Uran stigne na vrh vaše karte, otvarajući vrata vodećim ulogama i prodornim projektima.
Vaga: Nova godina donosi veliki profesionalni zamah. Kako se obećavajući projekti šire u prvoj polovici 2026., vaše ime moglo bi postati najpoznatije u gradu. Napredak dolazi kroz namjerne saveze, a jedan ključni kontakt mogao bi vam širom otvoriti vrata. Prilika za zaradu za koju ste mislili da je izgubljena mogla bi se vratiti tijekom retrogradne Venere u jesen.
Škorpion: Početkom 2026. vi ste pravi istraživač, dok Jupiter putuje kroz vašu kuću ekspanzije do 30. lipnja. Dajte si slobodu da lutate, bilo kroz putovanja, rad na daljinu ili duboko duhovno uranjanje. Ambicije se zagrijavaju u drugoj polovici godine, kada poduzetni Jupiter uđe u vašu zonu karijere. Mogući su interpersonalni problemi u listopadu i studenom.
Strijelac: Iako su vam hrabri potezi u prirodi, početak 2026. poziva na suzdržanost. Najpametniji potez je jačanje saveza. Ulazite u eru uzora, a vaša mudrost može pomoći masama. U drugoj polovici godine ponovno ste spremni za proboj. Odnosi zahtijevaju fleksibilnost jer buntovni Uran ulazi u vašu partnersku zonu 25. travnja.
Jarac: Službeno ste prerasli polovične obveze. Ove godine odlučujete tko zaslužuje mjesto za vašim stolom. Jupiter aktivira vaš sektor partnerstva, otvarajući vrata savezima koji mogu proširiti vaš utjecaj. Obitelj se pokazuje kao stalan izvor snage. Nakon srpnja, strast se pojačava i odvija se zavodljivije poglavlje vašeg ljubavnog života.
Vodenjak: U 2026. u potpunosti prigrlite svoju buntovnu prirodu. Progovorite istinu, vaša poruka može pokrenuti mase. Pravo ubrzanje počinje 25. travnja, kada vaš vladar Uran uđe u Blizance, donoseći sedmogodišnji ciklus kreativnog rizika i vruće romanse. Kada sudbinski Sjeverni čvor uđe u vaš znak 26. srpnja, ono što počne kao strastveni projekt može se učvrstiti u stvarni utjecaj.
Ribe: Nakon dugih poglavlja, dva velika planeta napuštaju vaš znak, otvarajući prostor za utemeljeniju eru. Vrijeme je da se stabilizirate kako biste mogli izgraditi nešto dugotrajno. Promjene kod kuće mogle bi dobiti zamah nakon 25. travnja, kada Uran uđe u Blizance. Jupiter održava vašu romantičnu stranu do 30. lipnja, pa ostavite prostora za razigranost.