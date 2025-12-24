Evo kako se kreću cijene goriva u Europi: Pogledajte gdje je Hrvatska

Prema najnovijem izvješću Austrijskog prometnog kluba (VCÖ) za 2025. godinu, cijene goriva u Austriji nastavljaju padati treću godinu zaredom, pozicionirajući zemlju u sredinu ljestvice unutar Europske unije. Prosječna cijena dizela iznosila je 1,54 eura po litri, dok je Eurosuper koštao 1,52 eura po litri, što predstavlja pad od šest centi za dizel i pet centi za Eurosuper u odnosu na prethodnu godinu. U usporedbi s drugim zemljama EU-a, Austrijanci plaćaju umjerene cijene. Danska se ističe kao najskuplja destinacija za gorivo, gdje litra Eurosupera doseže 1,96 eura, a dizela 1,76 eura. Visoke cijene bilježe i Nizozemska (1,92 za Eurosuper, 1,69 za dizel), Irska (1,74 za Eurosuper, 1,71 za dizel), Grčka (1,76 za Eurosuper) te Belgija i Italija s cijenama dizela od 1,66 odnosno 1,65. S druge strane, najpovoljnije cijene goriva zabilježene su u istočnoj i južnoj Europi. Bugarska prednjači s najnižom cijenom Eurosupera od 1,24 eura po litri i dizelom od 1,24 eura, dok Malta nudi dizel po 1,21 eura i Eurosuper po 1,34 eura po litri. Cipar također spada među jeftinije zemlje s 1,37 eura za Eurosuper. Čak 13 zemalja EU-a ima jeftiniji Eurosuper, a 16 zemalja niže cijene dizela od Austrije.

"Dok su cijene u Austriji ove godine uglavnom rasle, cijene dizela i benzina pale su treću godinu zaredom", istaknuo je Michael Schwendinger, stručnjak VCÖ-a. On naglašava da vozači mogu dodatno uštedjeti gorivo promišljenom vožnjom. Prema VCÖ-u, smanjenje brzine, vožnja pri niskim okretajima motora te izbjegavanje kratkih putovanja može smanjiti potrošnju goriva za 15 do 20 posto. Ovaj trend pada cijena goriva u Austriji donosi olakšanje vozačima, no VCÖ podsjeća na važnost ekološki osviještene vožnje kako bi se smanjili troškovi i emisije, piše Heute.

Što se tiče Hrvatske, cijene goriva variraju ovisno o benzinskoj postaji i vrsti goriva, a najveće razlike uočljive su na postajama uz autoceste, gdje su cijene tradicionalno više. Prema aktualnim podacima HAK-a, vozači u Hrvatskoj danas za litru osnovnog Eurosupera 95 plaćaju između otprilike 1,34 i 1,38 eura, dok se premium verzije benzina na pojedinim postajama penju i iznad 1,60 eura po litri. HAK napominje kako cijene mogu varirati čak i unutar iste kompanije, ovisno o lokaciji postaje. Slična situacija je i s dizelskim gorivom. Na većini postaja prodaje se po cijenama od oko 1,29 do 1,33 eura po litri, dok premium eurodizeli dosežu cijene od 1,50 eura pa naviše, a na autocestama i znatno više. Upravo su postaje uz autoceste one na kojima se bilježe najviše cijene goriva u zemlji.

HAK je objavio i prosječne cijene goriva u drugim europskim zemljama. Prema njihovim podacima najviše cijene benzina zabilježene su u Nizozemskoj (1,92 eura po litri) i Danskoj (1,89 eura), dok su visoke cijene prisutne i u Grčkoj, Irskoj, Italiji, Francuskoj i Njemačkoj, gdje litra benzina uglavnom prelazi 1,70 eura. Sličan trend prati i dizel, koji je najskuplji u Irskoj (1,75 eura) te u Nizozemskoj i Danskoj, gdje se cijene kreću oko ili iznad 1,70 eura po litri. S druge strane, najniže cijene goriva u Europi bilježe Bugarska i Malta. U Bugarskoj se litra benzina 95 prodaje za oko 1,22 eura, a dizela za približno 1,25 eura, dok je Malta posebno povoljna za dizelska vozila, s prosječnom cijenom dizela od oko 1,21 eura po litri. Relativno povoljne cijene zabilježene su i u Poljskoj, Češkoj, Litvi i Rumunjskoj.

Usporedbom s tim prosjecima, Hrvatska se po cijenama goriva nalazi u sredini europske ljestvice, skuplja od većine istočnoeuropskih zemalja, ali i dalje povoljnija od zapadnoeuropskih i skandinavskih država. Upravo zbog tih razlika HAK savjetuje vozačima da se prije putovanja informiraju o cijenama goriva po državama, jer one mogu značajno utjecati na ukupne troškove putovanja.