Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 114
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
VELIKE RAZLIKE

Evo kako se kreću cijene goriva u Europi: Pogledajte gdje je Hrvatska

Zagreb: Vlada RH više neće određivati cijene goriva
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
1/4
Autor
Lorena Posavec
24.12.2025.
u 16:37

Postaje uz autoceste su tradicionalno one na kojima se bilježe najviše cijene goriva

Prema najnovijem izvješću Austrijskog prometnog kluba (VCÖ) za 2025. godinu, cijene goriva u Austriji nastavljaju padati treću godinu zaredom, pozicionirajući zemlju u sredinu ljestvice unutar Europske unije. Prosječna cijena dizela iznosila je 1,54 eura po litri, dok je Eurosuper koštao 1,52 eura po litri, što predstavlja pad od šest centi za dizel i pet centi za Eurosuper u odnosu na prethodnu godinu. U usporedbi s drugim zemljama EU-a, Austrijanci plaćaju umjerene cijene. Danska se ističe kao najskuplja destinacija za gorivo, gdje litra Eurosupera doseže 1,96 eura, a dizela 1,76 eura. Visoke cijene bilježe i Nizozemska (1,92 za Eurosuper, 1,69 za dizel), Irska (1,74 za Eurosuper, 1,71 za dizel), Grčka (1,76 za Eurosuper) te Belgija i Italija s cijenama dizela od 1,66 odnosno 1,65. S druge strane, najpovoljnije cijene goriva zabilježene su u istočnoj i južnoj Europi. Bugarska prednjači s najnižom cijenom Eurosupera od 1,24 eura po litri i dizelom od 1,24 eura, dok Malta nudi dizel po 1,21 eura i Eurosuper po 1,34 eura po litri. Cipar također spada među jeftinije zemlje s 1,37 eura za Eurosuper. Čak 13 zemalja EU-a ima jeftiniji Eurosuper, a 16 zemalja niže cijene dizela od Austrije.

"Dok su cijene u Austriji ove godine uglavnom rasle, cijene dizela i benzina pale su treću godinu zaredom", istaknuo je Michael Schwendinger, stručnjak VCÖ-a. On naglašava da vozači mogu dodatno uštedjeti gorivo promišljenom vožnjom. Prema VCÖ-u, smanjenje brzine, vožnja pri niskim okretajima motora te izbjegavanje kratkih putovanja može smanjiti potrošnju goriva za 15 do 20 posto. Ovaj trend pada cijena goriva u Austriji donosi olakšanje vozačima, no VCÖ podsjeća na važnost ekološki osviještene vožnje kako bi se smanjili troškovi i emisije, piše Heute.

Što se tiče Hrvatske, cijene goriva variraju ovisno o benzinskoj postaji i vrsti goriva, a najveće razlike uočljive su na postajama uz autoceste, gdje su cijene tradicionalno više. Prema aktualnim podacima HAK-a, vozači u Hrvatskoj danas za litru osnovnog Eurosupera 95 plaćaju između otprilike 1,34 i 1,38 eura, dok se premium verzije benzina na pojedinim postajama penju i iznad 1,60 eura po litri. HAK napominje kako cijene mogu varirati čak i unutar iste kompanije, ovisno o lokaciji postaje. Slična situacija je i s dizelskim gorivom. Na većini postaja prodaje se po cijenama od oko 1,29 do 1,33 eura po litri, dok premium eurodizeli dosežu cijene od 1,50 eura pa naviše, a na autocestama i znatno više. Upravo su postaje uz autoceste one na kojima se bilježe najviše cijene goriva u zemlji. 

HAK je objavio i prosječne cijene goriva u drugim europskim zemljama. Prema njihovim podacima najviše cijene benzina zabilježene su u Nizozemskoj (1,92 eura po litri) i Danskoj (1,89 eura), dok su visoke cijene prisutne i u Grčkoj, Irskoj, Italiji, Francuskoj i Njemačkoj, gdje litra benzina uglavnom prelazi 1,70 eura. Sličan trend prati i dizel, koji je najskuplji u Irskoj (1,75 eura) te u Nizozemskoj i Danskoj, gdje se cijene kreću oko ili iznad 1,70 eura po litri. S druge strane, najniže cijene goriva u Europi bilježe Bugarska i Malta. U Bugarskoj se litra benzina 95 prodaje za oko 1,22 eura, a dizela za približno 1,25 eura, dok je Malta posebno povoljna za dizelska vozila, s prosječnom cijenom dizela od oko 1,21 eura po litri. Relativno povoljne cijene zabilježene su i u Poljskoj, Češkoj, Litvi i Rumunjskoj.

Usporedbom s tim prosjecima, Hrvatska se po cijenama goriva nalazi u sredini europske ljestvice, skuplja od većine istočnoeuropskih zemalja, ali i dalje povoljnija od zapadnoeuropskih i skandinavskih država. Upravo zbog tih razlika HAK savjetuje vozačima da se prije putovanja informiraju o cijenama goriva po državama, jer one mogu značajno utjecati na ukupne troškove putovanja.

Snijeg stvara probleme u prometu: 'Doslovce je nesreća na nesreći. Ljudi voze bez zimske opreme'
Ključne riječi
Europa benzin dizel gorivo cijene goriva

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!