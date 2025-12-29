Znaju i kada spavate i kada niste doma: Ove aplikacije mogu vam krasti podatke, barem jednu imate na mobitelu

U današnjem digitalnom dobu gotovo svaka aplikacija na našem pametnom telefonu prikuplja podatke o korisnicima. Dok su neke od njih korisne za svakodnevne aktivnosti, druge mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju privatnosti. Ako želite zaštititi svoje osobne podatke, postoji pet vrsta aplikacija trebali biste provjeriti na svom uređaju, piše Fenix.

Bez obzira koristite li Samsung, Xiaomi, Huawei ili iPhone, svi pametni telefoni omogućuju instalaciju nebrojenih aplikacija, a neke prate vaše aktivnosti i prikupljaju podatke bez vašeg znanja. To može uključivati pristup lokaciji, fotografijama, kontaktima ili drugim osjetljivim informacijama. Čak i popularne i široko korištene aplikacije ponekad bilježe svaki vaš korak. Preporučuje se da redovito provjeravate pristupne dozvole u postavkama uređaja. Ako aplikacija zahtijeva podatke koji nisu nužni za njeno korištenje, razmislite o deinstalaciji.

Uz višak preinstaliranih i dodatnih aplikacija mnogi korisnici zaboravljaju da njihov uređaj već sadrži niz ugrađenih alata. Ipak, QR skeneri, diktatori, kalkulatori, kalendari i aplikacije za svjetlo milijuni preuzimaju dodatno. Prema Reader’s Digestu, ove aplikacije često traže pristup koji nije nužan za njihovu funkcionalnost, primjerice, mikrofon ili kontakte, i prikupljene podatke prosljeđuju razvojnim programerima, koji ih mogu unovčiti. Ponekad takve aplikacije služe i za širenje malwarea.

Kod aplikacija društvenih mreža na Instagramu, Facebooku ili WhatsAppu dijeljenje lokacije može biti praktično, ali nosi rizik. Ako imate javni profil, ne samo prijatelji, već i nepoznate osobe mogu znati kada niste kod kuće. Osim toga, platforme često prodaju podatke trećim stranama za oglašavanje.

Fitness i zdravstvene aplikacije prikupljaju podatke o snu, prehrani, fizičkoj aktivnosti, pa čak i lokaciji tijekom trčanja ili vožnje bicikla. Ako aplikacija potječe od nepoznatog proizvođača, postoji veći rizik da će vaši podaci završiti u pogrešnim rukama, omogućujući trećim osobama da prate vaš svakodnevni život.

Navigacijske aplikacije logično zahtijevaju pristup lokaciji, no čak i ovdje postoje rizici. Ako aplikacija pohranjuje povijest kretanja, proizvođači mogu te podatke koristiti za oglašavanje ili analizu vaših uobičajenih ruta. Preporučuje se korištenje aplikacija poznatih i pouzdanih proizvođača. Mobilne igre, čak i jednostavne igre, mogu prikupljati podatke. Primjer je popularna igra "Angry Birds", koja je prema izvještajima bila predmet nadzora američke NSA.

Najjednostavniji način smanjenja rizika je korištenje VPN-a (Virtual Private Network), koji skriva vašu IP adresu i osigurava da podaci prolaze kroz sigurne servere. Tako ostajete anonimni, a vaša internetska aktivnost je zaštićena. Osim VPN-a, korisne su i aplikacije za praćenje digitalnog otiska, poput Bitdefender Digital Identity Protection, koja otkriva koje aplikacije prikupljaju vaše podatke i omogućuje vam da uložite prigovor.