Skriveni jezik Zarinih etiketa: Internetom se širi vodič koji otkriva kako da prepoznate najkvalitetnije proizvode

Brojni kupci vjerojatno nikad nisu obratili pozornost, ali internetom se širi priča o suptilnom kodu koji je Zara utkala u svoje etikete. Iako se španjolski modni div nikada nije službeno oglasio o svojem sustavu označavanja, među vjernim kupcima i modnim znalcima već godinama kruži nepisani vodič koji pomaže u razotkrivanju kvalitete i namjene svakog pojedinog artikla. Sustav se temelji na bojama samih etiketa, koje služe kao prvi i najvažniji indikator kvalitete materijala i izrade.

Najčešća je bijela etiketa s crnim tekstom, a ona se u pravilu povezuje s osnovnom, standardnom kolekcijom. Riječ je o svakodnevnim komadima poput majica, traperica i jednostavnijih pletiva, čija je kvaliteta korektna za cijenu, ali od kojih ne treba očekivati dugovječnost niti vrhunske materijale. Odmah uz nju, po kvaliteti se nalazi i bijela etiketa s bijelim ili sivim logotipom, koja također označava standardnu ponudu, no često je rezervirana za jednostavnije potrepštine po pristupačnijim cijenama. Penjući se na ljestvici kvalitete, dolazimo do crne etikete s bijelim tekstom. Ovaj znak upućuje na to da u rukama držite komad znatno bolje izrade, izrađen od profinjenijih tkanina i s pažljivijim krojem. Ovi artikli obično imaju i višu cijenu, ali se smatraju pametnijom investicijom jer nude bolji omjer cijene i kvalitete te duže traju.

Na samom vrhu Zarine hijerarhije kvalitete nalazi se smeđa etiketa. Ona je rezervirana za premium komade i ekskluzivne kolekcije koje često prate najnovije trendove ili su dizajnirane za posebne prigode. Odjeća s ovom etiketom izrađena je od najkvalitetnijih materijala, poput svile, kašmira ili fine vune, a nerijetko se radi o ograničenim izdanjima koja brzo nestaju s polica.

Osim boja, pažnju kupaca privlače i geometrijski oblici otisnuti na papirnatim etiketama, čije se značenje tumači na dva potpuno različita načina. Prema popularnom tumačenju koje dijele brojni stilisti i influenceri na društvenim mrežama, ovi simboli služe kao vodič za kroj i veličinu. Krug tako navodno označava široki ili oversized kroj, sugerirajući da bi vam mogao odgovarati i broj manji od onoga koji inače nosite. Kvadrat, s druge strane, predstavlja standardni kroj, što znači da je veličina vjerna uobičajenoj. Trokut je, prema toj logici, oznaka za uski kroj, pa se preporučuje razmisliti o kupnji broja većeg kako bi odjevni predmet savršeno pristajao.

Prema drugom tumačenju, koje navodno potječe od samih zaposlenika Zare, geometrijski oblici uopće nisu namijenjeni kupcima, već osoblju trgovine. Oni služe kao interni kod koji im pomaže da znaju na koji odjel smjestiti pojedini komad odjeće nakon što ga kupac vrati u kabini ili na blagajni. U tom sustavu, trokut simbolizira mladenačku i trendovsku kolekciju Trafaluc (TRF), krug označava Basic kolekciju s jednostavnim i svakodnevnim komadima, dok kvadrat predstavlja glavnu žensku kolekciju, koja nudi sofisticiranije opcije poput sakoa, elegantnih hlača i haljina.